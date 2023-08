Aktualisiert am

Kein einfacher Job: Schiedsrichter Sven Jablonski in Aktion Bild: ARD

Während der Rauch von Pyrofackeln immer wieder die Sicht vernebelt, geht für einen Spieler die Sonne auf. Beim Stadtduell der Zweiten Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und St. Pauli muss Sonny Kittel plötzlich lachen, obwohl ihm gar nicht danach zumute ist. „Warst du auch im Sonnenstudio?“, fragt Sven Jablonski unvermittelt. Kittel, kurz zuvor von einem Gegner getreten, stutzt – und bejaht. „Ich auch“, sagt der Schiedsrichter. Und schon ist Kittels Ärger über das Foulspiel verraucht.

Es ist eine heitere Szene der fünfteiligen Dokumentation „Unparteiisch“, für die Tom Häussler in der vergangenen Saison deutsche Eliteschiedsrichter mit der Kamera begleiten durfte. Das Format ist nicht neu. Bei der Europameisterschaft 2008 entstand der sehens- und hörenswerte Film „Referees at work“, der seinerzeit revolutionär den Funkverkehr, samt skurriler Dialoge, offenbarte. „Unparteiisch“ liefert ebenfalls einige solcher lustigen Gespräche während eines Spiels, die im Stadion oder am Bildschirm sonst verborgen bleiben. Nur der Unterhaltung soll diese Dokumentation aber nicht dienen.

Einseitiges Angriffsspiel

Ein Großteil der gut 140 Minuten handelt von dunklen Wolken über dem Fußball – und dabei geht es mal nicht um die Leistungen der deutschen Nationalmannschaften. Bei wenigen Jobs sind Menschen so sehr Zielscheibe einer bisweilen hemmungslosen Öffentlichkeit wie die Fußball-Schiedsrichter der höchsten Ligen. Die äußere Anspruchshaltung ist klar: Fehler dürfen nicht passieren, schon gar nicht, wenn Videobilder helfen können. Passieren sie doch, wird geschimpft, beleidigt und verurteilt. Kritik von Spielern, Trainern und Managern gibt es noch persönlich, zu Medien ist die Distanz schon größer, andere feuern anonyme Attacken aus der Tiefe des digitalen Raumes.

Video starten Trailer : „Unparteiisch“ Video: Das Erste, Bild: ARD

Dass Schiedsrichter Teil eines zumeist einseitigen Angriffsspiels fast ohne Grenzen sind, zeigen Beispiele, die mit emotionalem Abstand und fachlicher Tiefe aufgearbeitet werden. Besonders eindrücklich ist der Fall von Sascha Stegemann. Kurz vor Saisonende pfiff er nach einem Foul eines Bochumer Spielers keinen Elfmeter für Borussia Dortmund. Auch Videoassistent Robert Hartmann sah auf den Bildern seinerzeit keinen Grund, an der Entscheidung des Kollegen auf dem Feld zu zweifeln. Das Spiel endete 1:1, die wütenden Dortmunder hatten im engen Kampf um den Meistertitel mit Bayern München einen Sieg verpasst.

Der verweigerte Elfmeter war ein Fehler, da sind sich inzwischen alle einige. Doch Stegemanns Worte, die nun von der unmittelbaren Zeit nach der Partie erzählen, sind bedrückend. Nach Morddrohungen bekam er Besuch von Polizisten, die Kinder hatten Angst um ihren Vater. Hartmann, der im Allgäu zu Hause ist, wurde angegriffen ob seiner Herkunft und eines alten Fotos. Das zeigte ihn beim Händedruck mit dem Schiedsrichter-Abteilungsleiter – des FC Bayern. Für geifernde Wutfans war das quasi der Beweis, dass Hartmann nicht unparteiisch sein kann.

Ein toxisches Gemisch

Ist solch ein Narrativ erst mal in der Welt, lässt sich kaum dagegen ankommen. Das erfuhr auch Robert Schröder. Er soll einen Spieler, dem er die Rote Karte zeigte, der jedoch partout nicht vom Platz gehen wollte, beleidigt haben. Mit welchen Worten? Sagte niemand. Die öffentliche Meinung? War dennoch schnell gebildet. Wenn ein prominenter Trainer wie Julian Nagelsmann das Schiedsrichter-Team dann als „weichgespültes Pack“ beleidigt, passt auch das ganz hervorragend ins starre Fußball-Weltbild mancher.

Die Konsequenzen für die Betroffenen bleiben indes häufig unbeachtet. Wie schwer diese Art von Kritik Schiedsrichter belasten kann, wird in den Aussagen vor der Kamera deutlich. Eine Schwäche von „Unparteiisch“ ist, dass Spieler, Trainer, Funktionäre, Journalisten oder Fans nicht ebenfalls ausführlich zu Wort kommen, um neben der Darstellung aus Schiedsrichtersicht, die zweifellos wichtig ist, das große Bild dieses toxischen Gemischs aus falschen Entscheidungen, geharnischter Kritik und emotionalen Folgen, aber eben auch mögliche Abhilfe klarer zu zeichnen.

Die Dokumentation korreliert mit der Kommunikationsstrategie der Schiedsrichter um Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer der Schiri GmbH beim Deutschen Fußball-Bund, die durch Erklärungen, Transparenz und Eingestehen von Fehlern mehr Verständnis für die schwere Aufgabe schaffen soll. Wie weit der Weg ist, beweist das vergangene Wochenende.

Nach dem Zweitligaspiel Elversberg gegen Rostock traf ein gefüllter Bierbecher den Schiedsrichter-Assistenten Fabian Maibaum. Der Bundesliga-Referee Patrick Ittrich schrieb fassungslos: „Wahnsinn ey! Zweiter Spieltag ... Wieder Bier ins Gesicht. (…) Was ist los? Da kann man 10 Dokus machen, transparent sein und Dialoge anstoßen. Knallen einige noch mehr durch.“

Alle fünf Folgen gibt es ab heute in der ARD-Mediathek. Am 26. August um 22.00 Uhr und am 12. September um 23.30 Uhr läuft die Dokumentation im Ersten.