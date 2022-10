Sacheen Littlefeather : Die Apachin, die gar keine war

Sacheen Littlefeather, wie sich nannte, am 17. September dieses Jahres, kurz vor ihrem Tod, bei einem Abend des Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles Bild: AFP

Anfang Oktober verstarb mit Sacheen Littlefeather eine der bedeutendsten Aktivistinnen der indianischen Ureinwohner Nordamerikas. Zu ihrem Tod erschienen Würdigungen in der ganzen Welt. Sie habe, so der Tenor, den native americans eine Stimme gegeben. Kaum drei Wochen nach Littlefeathers Tod dreht sich die Geschichte. In einem Gespräch mit dem „San Francisco Chronicle“ legen Littlefeathers Schwestern Rozalind Cruz und Trudy Orlandi dar, sie sei gar nicht indigener Herkunft gewesen. Ihr richtiger Name lautete Marie Louise Cruz, und ihr Vater Manuel Ybarra Cruz habe weder Apachen- noch Yaqui-Vorfahren gehabt, wie Littlefeather behauptet hatte.

Sacheen Littlefeather hatte 1973 für internationales Aufsehen gesorgt, als sie bei der Oscar-Verleihung in einem perlenbestickten Lederdress, Türkisschmuck und traditionellen Zopfspangen auf die Bühne kam, sich als Apachin und „Präsidentin des National Native American Affirmative Image Committee“ (etwa: Komitee für ein positives Bild amerikanischer Ureinwohner) vorstellte und dann im Auftrag von Marlon Brando dessen Auszeichnung als bester Hauptdarsteller in „Der Pate“ ablehnte – im Namen von Amerikas Ureinwohnern. „Er bat mich zu sagen, dass er diese großzügige Auszeichnung wegen des Umgangs der Unterhaltungsindustrie mit den indianischen Ureinwohnern leider nicht annehmen kann“, sagte die damals Sechsundzwanzigjährige, begleitet von Applaus und Buhrufen. Clint Eastwood witzelte bei der Präsentation des Preises für den besten Film, dass er dies vielleicht im Namen aller Cowboys tun sollte, die je in einem Western von John Ford erschossen wurden.