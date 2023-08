Aktualisiert am

Die Äußerung eines Hörers im Deutschlandfunk (DLF) zum Ukrainekrieg sorgt – berechtigterweise – für Empörung. Der öffentlich-rechtliche Radiosender mit Sitz in Köln hatte wie gewöhnlich montags in seiner Anruf-Sendung „Kontrovers“ Mitschnitte von Hörer-Statements ausgestrahlt. Dieses Mal hinterließ ein Hörer namens „Fischer“ auf dem Anrufbeantworter, den Ukrainekrieg könne man „ganz einfach“ beenden, indem man den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dessen Getreue festnehme, vierteile und enthaupte.

Die „Bild“ berichtete am Mittwoch über die ausgestrahlte Äußerung und zitierte einen Juristen, der sowohl gegen den Hörer als auch gegen die Redaktion Strafanzeige stellen wolle, etwa wegen Volksverhetzung und Beihilfe zur öffentlichen Aufforderung zu Straftaten. Ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit, dass bei seiner Behörde noch keine Strafanzeige zu der Angelegenheit bekannt sei.

Der Deutschlandfunk sagte auf Anfrage der F.A.Z.: „,Kontrovers“ ist eine Sendung mit Live-Hörerbeteiligung, in der auch voraufgezeichnete Höreräußerungen gesendet werden. Diese Höreräußerungen, die uns vor der Sendung erreichen, werden von einem redaktionellen Team für die Ausstrahlung zusammengestellt. Die Sendung lebt davon, sehr unterschiedliche Meinungen und Argumente abzubilden, um der gesellschaftlichen Debatte zu dienen. In der Sendung vom 21. August wurde innerhalb einer mehrminütigen Collage von Hörermeinungen eine 15-sekündige drastische Äußerung wiedergegeben. Nach nochmaliger redaktioneller Prüfung sind wir zu dem Schluss gelangt, dass diese Auswahl ein programmlicher Fehler war. Die Äußerung war zur Abbildung eines vorhandenen Meinungsspektrums nicht geeignet, weil es ihr an sachlichem Gehalt mangelt. Sie ist ebenfalls nicht dazu geeignet, zum sachlichen Gedankenaustausch anzuregen oder beizutragen. Dass diese Hörerstimme trotzdem ausgestrahlt wurde, bedauern wir sehr.“

Die Diskussionssendung mit dem Titel „Ukraine – Wie kann Russlands Angriffskrieg beendet werden?“ ist zwar weiterhin in der Deutschlandradio-Audiothek verfügbar. Die Aussage des Hörers wurde jedoch entfernt. Man habe „das Audio bereits am Vormittag des Folgetages (22. August) um die entsprechende Passage gekürzt und dies auf unserem Korrekturen-Portal vermerkt. Dies geschah, sobald wir Kenntnis davon hatten. Wir werden interne Gespräche führen und aufarbeiten, wie es zu dieser redaktionellen Fehleinschätzung kommen konnte“, teilte der Deutschlandfunk gegenüber der F.A.Z. mit.