Deutsche Welle : Auslandsrundfunk beschäftigt sich mit Vorwürfen

Erster Einblick in die Aufarbeitung: Die Deutsche Welle beschäftigt sich mit den Antisemitismusvorwürfen gegen Mitarbeiter und Partnersender und will künftig „schnell und hart“ durchgreifen.

Der „Distributionsausschuss“ des Rundfunkrats der Deutschen Welle (DW) hat sich am Freitag mit den Vorwürfen beschäftigt, die gegen Mitarbeiter und Partnersender der DW wegen antisemitischer Inhalte und Äußerungen erhoben werden, bleibt bei seiner Bewertung aber noch im Ungefähren. Die Vorsitzende des Ausschusses, Elisabeth Motschmann, und der Rundfunkratsvorsitzende, Prälat Karl Jüsten, dankten dem Intendanten Peter Limbourg, wie es heißt, für „die bisher eingeleiteten Maßnahmen zur Aufklärung der Vorwürfe“. Er habe die Gremien „unverzüglich und ausführlich informiert und sofort Maßnahmen zur Aufklärung eingeleitet“. Die selbstkritische Analyse des Senders liefere „einen ersten Einblick in die Aufarbeitung“. Erfreulich sei, „dass es bisher keine Anhaltspunkte für gravierende Fehler einzelner Vertriebsmitarbeiter und für eklatante organisatorische Fehler innerhalb der DW“ gebe. Es dürfe, heißt es weiter, keinen „Generalverdacht“ gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DW geben. Der Intendant habe, „überzeugende Optionen aufgezeigt“, „bestehende Regelungen und Prozesse sowie die Risikoabwägung bei der Auswahl von Distributoren weiter zu verbessern“. Man habe die Geschäftsleitung der DW beauftragt, die Kriterien für die Auswahl von Partnersendern zu schärfen und das Monitoring zu verstärken.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Damit sind die konkreten Vorwürfe, die der Deutschen Welle gemacht werden, freilich nur sehr allgemein adressiert. Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte berichtet, dass feste und freie Mitarbeiter der arabischen Redaktion der Deutschen Welle in sozialen Medien eindeutig antisemitische Äußerungen getätigt hätten. So sei der Holocaust als „künstliches Produkt“ bezeichnet worden. In einem anderen Post habe es geheißen, Juden würden „die Gehirne der Menschen durch Kunst, Medien und Musik kontrollieren“.

Das Magazin „Vice“ hatte zudem aufgezeigt, dass Partnersender der Deutschen Welle wie Al Jadeed oder Roya TV antisemitische Inhalte verbreiteten. Die Zusammenarbeit mit dem Sender Roya TV hat die Deutsche Welle daraufhin ausgesetzt. Mitarbeiter des Auslandssenders wurden freigestellt. Untersuchen lässt die Deutsche Welle die Vorwürfe zurzeit extern – von der ehemaligen Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und dem Islamismus-Experten Ahmad Mansour. Im Interview mit der „Jüdischen Allgemeinen“ hatte der DW-Intendant Limbourg gesagt, man werde die internen Richtlinien nachschärfen. Er hatte aber auch eingeräumt, dass ihm „weder die Posts noch die Äußerungen bekannt“ gewesen seien. Es sei, so Limbourg, „doch ganz klar, dass wir Antisemitismus und Israelhass nicht tolerieren werden. Wir werden künftig schnell und hart durchgreifen, wenn es zu einem weiteren Fall kommen sollte“.

Die konkreten Folgerungen in den kritisierten Fällen stehen noch aus. Der Rundfunkrat will sich mit den Vorwürfen gegen die Deutsche in einer Sondersitzung beschäftigen, hieß es am Freitag, wenn der Bericht von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und Ahmad Mansour vorliege.