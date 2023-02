Aktualisiert am

Die Deutsche Welle (DW) hat Fernseh-Drehaufnahmen im Irak abgesagt und dies mit Drohungen der Regierung gegen den Moderator Jaafar Abdul Karim begründet. Der Moderator und sein Team hätten das Land aus Sicherheitsgründen am Donnerstag verlassen, teilte der deutsche Auslandssender mit.

Die Mitarbeiter wollten demnach in der Hauptstadt Bagdad eine neue Folge für das beliebte arabischsprachige Programm „Jaafar Talk“ drehen. In der Sendung sollte es um Jugendarbeitslosigkeit, Frauenrechte und politische Teilhabe gehen. Eingeladen waren dazu unter anderem auch Vertreter der irakischen Regierung.

Gedroht mit Verhaftung

Der deutsch-arabisch Journalist Jaafar Abdul Karim (geb. 1981) ist durch seine gesellschaftskritische Jugendsendung Shababtalk bekannt und erreichte bis Juni 2019 jede Woche ein Millionenpublikum in der arabischen Welt. In der Sendung werden brisante Themen angesprochen: Frauenrechte, der Umgang mit Homosexualität, aber auch Rassismus in Deutschland.

Vor Beginn des Drehs veröffentlichte ein irakisches Medium der DW zufolge allerdings ein Video. Darin wird dem Moderator vorgeworfen, ein „perverses“ Sexualverhalten im Irak verbreiten zu wollen. Dabei seien Ausschnitte aus früheren Folgen von „Jafaar Talk“ über Homosexualität gezeigt worden. Irakische Regierungsvertreter hätten daraufhin plötzlich eine Sonderdrehgenehmigung verlangt und dem Team mit Verhaftung gedroht, sollten sie ohne diese arbeiten. Dem Moderator sei zudem mitgeteilt worden, dass die Regierung keine Garantie für seine Sicherheit übernehmen könne.

„Diese massive Nötigung durch offizielle Behörden der Republik Irak ist eine beispiellose Einschränkung der Pressefreiheit“, hieß es nach dpa-Informationen in einer Protestnote, die der Sender der irakischen Botschaft in Berlin überreichte.

Pressefreiheit stark eingeschränkt

Die Pressefreiheit im Irak ist stark eingeschränkt. Auf der weltweiten „Rangliste der Pressefreiheit“ der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) belegt das Land Platz 172 von 180. Journalisten würden im Land von regierungsnahen Milizen angegriffen, verhaftet und bedroht; Morde an Medienschaffenden blieben zudem oft unbestraft. Iran-treue Milizen haben großen Einfluss auf die irakische Regierung.

Die Deutsche Welle bietet als deutscher Auslandssender Berichterstattung für TV, Radio und Online an und wird aus deutschen Steuermitteln finanziert.