Deutsche Welle über Israel : Die Hamas darf reden

Die Deutsche Welle steht wegen antisemitischer Aussagen in einem Beitrag in der Kritik. Bild: dpa

Die Deutsche Welle hat Fehler in ihrer Berichterstattung über die Kabinettsbildung in Israel eingeräumt. In dem betreffenden Beitrag vom 29. Dezember bezeichnete Ha­zem Qassem, Sprecher der radikal­islamischen Palästinenserorganisation Hamas, die neue Regierung in Israel als „terroristisch, faschistisch, rassistisch wie nie zuvor“ und drohte mit einer Eskalation „auf allen Ebenen“.

Felix Schwarz Volontär Folgen Ich folge

Das Problem: Die Deutsche Welle habe in einer ersten Version des Videos weder den Namen noch die Zugehörigkeit des Sprechers zur Hamas erwähnt, berichtete die „Bild“-Zeitung.

Der Sender weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass eine im Fernsehen ausgestrahlte Version mit entsprechenden Hinweisen versehen worden sei, doch sei es beim Hochladen des Videos auf die Website zu einem „technischen Fehler“ gekommen. Der Intendant Peter Limbourg bedauerte den Vorfall ausdrücklich.

„Defekter politischer Kompass“ der DW?

Der Deutschen Welle zufolge wurde das Video mit notwendigen Erläuterungen ak­tualisiert, einen Hinweis auf die Korrektur gebe es auch. „Bild“ kritisierte freilich, dass die Kontextualisierung der Aussagen erst nach zwei Überarbeitungen geschehen sei. Das Vi­deo erwecke den Anschein, die Ha­mas spreche für alle Palästinenser.

„Eine Stellungnahme von palästinensischer Seite in der Berichterstattung zur israelischen Regierungsbildung erachten wir als angebracht“, hieß es seitens der Deutschen Welle. Für Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, deutet dies darauf hin, dass der Sender beim Thema Israel einen „defekten politischen Kompass“ hat.

Mehr zum Thema 1/

Die Deutsche Welle sieht sich wiederholt mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert. Eine Summe von Vorwürfen arbeitete der Sender in ei­ner eigenen Prüfung auf, die ein durchaus kritisches Urteil über die Arbeit der arabischsprachigen Re­daktion fällte.