Die Deutsche Welle feiert ihr siebzigjähriges Bestehen. Sie erscheint wichtiger denn je, ihre Bedeutung hat die deutsche Politik erkannt. Aber es gibt unpassende Nachrichten zum Jubiläum: Sie müssen 20 Millionen Euro einsparen. Warum?

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Ich stimme Ihnen zu: Wir stoßen in der Politik, aber nicht nur dort, sondern – und das ist am allerwichtigsten – bei unseren Nutzern und Nutzerinnen auf ein positives Echo. Wir sparen, weil wir den digitalen Wandel bewältigen müssen. Zudem hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine für unsere Arbeit massive Folgen. Wir haben zusätzliche Programme gestartet und mussten umschichten. Gleichzeitig sehen wir, dass der Druck auf den Bundeshaushalt, aus dem wir finanziert werden, steigt. Wir können leider nicht davon ausgehen, dass unser Budget in dem Maße gestärkt wird, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Deshalb müssen wir, auch wenn wir den Bundeshaushalt 2024 noch nicht kennen, Sparmaßnahmen einleiten. Das tun wir nicht mit dem Rasenmäher, sondern strategisch begründet.