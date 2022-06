Neue Petitionsplattform : innn.it statt Change.org

Die deutsche Sektion der interna­tionalen Petitionsplattform „Change.org“ macht sich selbständig. Sämtliche 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bislang in Deutschland Petitionen betreut haben, wirken von sofort an für den Verein „innn.it e.V.“ und die Plattform innn.it, auf der schon einige Petitionen laufen.

„Die zahlreichen Kampagnen, die wir in Deutschland in den letzten 10 Jahren begleitet haben, wurden von einem erfahrenen wie leidenschaftlichen Team unterstützt. Ich freue mich, dass wir auch in Zukunft auf diese Expertise und diese Leidenschaft setzen können und dass das ganze ehemalige Change.org-Deutschland-Team zukünftig Kampagnen auf innn.it unterstützt. We are innn.it to win it!“, sagt innn.it-Vorstand Gregor Hackmack recht euphorisch. Im Gespräch erläutert er zum Hintergrund des Abgangs, dass es innn.it darum gehe, nicht nur Petitionen Reichweite zu verschaffen, sondern Initiativen von Beginn an zu begleiten bis hin zu möglicher Gesetzgebung. Als Beispiel nennt Hackmack die Initiative für den Mindestlohn von zwölf Euro, die der Paketzusteller Olaf Könemann vor sechs Jahren startete. Am 1. Oktober tritt der gesetzliche Mindestlohn von zwölf Euro brutto pro Stunde in Kraft. Der innn.it e.V. sei „ein Verein mit Haltung“, sagt Nora Circosta, ebenfalls im Vorstand. „Teil unserer Vision ist es, Petitionen in rechtsverbindliche In­itiativen zu überführen.“ Sie freue sich, „dass wir über wichtige Fragen wie den Datenschutz nun vor Ort entscheiden und unsere Moderationsrichtlinien an unseren Fokus anpassen können“: Die Daten der Spender verblieben in Deutschland, ebenso alle Spendengelder. Die Plattform wird auf Servern in Deutschland gehostet

Bislang ein Franchise, jetzt eigenständig

Bislang war das 2016 eingetragene deutsche Change.org ein Franchise der internationalen Plattform, die angibt, an Initiativen hätten sich inzwischen weltweit mehr als 487 Millionen Menschen beteiligt. Change.org mit Hauptsitz in San Francisco sieht wie eine Non-Profit-Initiative aus, ist aber ein Sozial-Unternehmen, in das Größen wie Bill Gates, Richard Branson, Nicolas Berggruen, Reid Hoffman oder Pierre Omidyar investieren. Change.org hat fördernde Investoren, nimmt Spenden ein, verdient mit Werbung, die für Petitionen ausgegeben wird, und will direkt auf die Politik einwirken. Bei Change.org finden sich unterschiedlichste Anliegen. Für die bislang größte Initiative „Justice for George Floyd“ haben knapp zwanzig Millionen Menschen unterschrieben (und potentiell gespendet), es findet sich aber auch der Aufruf, die Schauspielerin Amber Heard, die gerade in einen spektakulären Prozess mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp verwickelt ist, aus der Fortsetzung des Films „Aquaman“ zu nehmen. In Deutschland sorgten zuletzt die Aufrufe für und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine für eine gesellschaftliche Debatte. Die deutsche Change.org muss sich nun eine neue Belegschaft suchen.

Change.org teilte auf Antrag mit, man werde in Deutschland weiterhin für seine Nutzer da sein, mit einem neuen Team lokaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es werde weiterhin Zugang zu den Change.org-Tools und Ressourcen geben.