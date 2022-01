US-Radiotalker Dan Bongino : Trumps neuer Einpeitscher

Dan Bongino war beim Secret Service. Er wollte in die Politik. Nun macht er Radio und mischt das Netz auf. In kurzer Zeit avancierte er zum wichtigen Einpeitscher im Trump-Lager. Stationen einer steilen Karriere.

Dan Bongino weiß genau, wer seine Feinde sind. Die anderen, das seien diese „Anti-Antikommunisten“, ruft er seinem Publikum zu. Beim „Restoration Weekend“, einer rechtskonservativen Veranstaltung in Palm Beach, trifft er auf begeisterte Fans. Der 47-Jährige ist Radio- und Fernsehmoderator und einer der erfolgreichsten rechten Medienmacher Amerikas. Bonginos Markenzeichen sind wütende Tiraden, die sich mit herablassenden Witzen abwechseln – stets geht es gegen „die“. „Die hassen euch, egal, was ihr tut“, versichert der muskulöse Mann mit dem markanten Kinn. Gemeint sind die Linken und die Demokraten. Sie sind für Bongino schuld am vermeintlichen Niedergang Amerikas und hätten mit Joe Biden eine „Witzfigur“ zum Präsidenten gemacht. Sein Leben drehe sich zur Zeit ganz um „owning the libs“, also darum, es den Linken zu zeigen, zitierte das Magazin „The New Yorker“ Bongino.

Mehr als acht Millionen Amerikaner hören jede Woche seine Radioshow, und mittlerweile hat Bongino mit „Ungefiltert“ auch eine eigene TV-Sendung bei Fox News. Dazu kommen ein Podcast und eine Website, der „Bongino Report“. Diesen platziert er als Alternative zum „Drudge Report“, der bei Donald Trump in Ungnade fiel. Bonginos Facebook-Seite soll mehr Abrufe haben als die der „New York Times“, des „Wall Street Journal“ und der „Washington Post“ zusammen, berichtete Letztere kürzlich. „Die Realität ist, dass ich eine zehn-, ja zwanzigmal größere Reichweite habe als ihr“, sagte Bongino dem „New Yorker“. „Ich will kein Arschloch sein deswegen, aber es gibt nichts, was ihr schreiben könnt, was ich nicht gegen euch schreiben könnte, sogar schlimmer. Es ist asymmetrische Kriegführung. Ihr könnt nicht gewinnen.“