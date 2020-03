„Im Schatten der Angst“ im ZDF : Mama ist schuld

„Die große Frage, die ich auch nach dreißigjährigem Studium der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: ‚Was will eine Frau eigentlich?“ Dass diese Kapitulationserklärung Sigmund Freud nicht weiter belastete, liegt wohl daran, dass er für sich eine Antwort parat hatte: Ist doch egal. Ähnlich sieht das auch Carsten Spanger (Justus von Dohnányi), ein Promi-Architekt, der sein eigenes Seelen- und Liebesleben am Reißbrett entworfen hat und der nicht einmal darauf kommt, dass es im Regen aufgelesenen Frauen vielleicht nicht gefällt, gefesselt in seiner Promi-Architekten-Badelandschaft mit Schampus abgefüllt zu werden. Aber: Ist doch egal.

Architekten übersehen immer ein Detail. Die Sache geht daher schief, der Notzucht-Entführer landet in Untersuchungshaft und die – in Untertiteln tatsächlich immer wieder so genannte – „Exploration“ seiner düsteren Triebe beginnt. Diesen Part übernimmt die ihrerseits emotional verkorkste Gerichtsgutachterin Karla Eckhardt (Julia Koschitz). Erstmals ist dem Lehrbuch-Psychopathen, der wie die Psychiaterin an einem lieblos angedichteten Lieblose-Mutter-Trauma laboriert, nun nicht völlig wurscht, was eine Frau will respektive warum – dafür dem Drehbuch von Rebekka Reuber und Marie-Therese Thill offenbar umso mehr. Die Motivation für Eckhardts auffällig starkes Engagement bleibt bis zum Schluss opak: Ist es das Helfersyndrom? Attraktion? Hellsichtige Sorge um weitere Opfer? Ein willkommener Anlass, sich den eigenen Dämonen zu stellen? Penisneid? Alles egal, sagt der Film.

Der Gutachterin steht ein überjovialer Praktikant (Aaron Friesz) zur Seite, mitunter hilft eine straßenschlaue Polizistin (Marie-Christine Friedrich) aus, aber sonderlich wichtig nimmt der Film die Figuren, die ihren Staffage-Status kaum verbergen, nicht. Till Endemann setzt bei seiner Regie auf starke Settings – ein surreal rosafarbener Beruhigungsraum; schicke Lofts; die verrauchte Kneipe von Karlas Mutter –, vor allem aber auf den im Antlitz der Protagonisten nach der Spuren der Psyche forschenden Tiefenblick. Schnell ist klar, dass wir es mit einem Machtduell zwischen Mann und Frau zu tun haben, ein Spiel voller Vertraulichkeiten und Pokerface-Bluffs, das tiefer reichen soll als eine normale Therapeuten-Patienten-Bindung. Die beiden einander umkreisenden Sonderlinge dringen in ihre versehrten Seelen vor, ein Wettlauf zum Kern der Traumatisierungen.

„Wurden Sie schon einmal gegen Ihren Willen in einem engen Raum festgehalten“, fragt der ungebührlich nah an seine Gutachterin heranrückende Spanger gleich zu Beginn der Sitzung, und schon ist da ein emotionaler Link, denn sie kennt das Gefühl durchaus. Bei ihr hat es etwas mit Dunkelheit zu tun, wie fast schon impertinent plump verdeutlicht wird: Immer wieder blicken wir in die schreckensgeweiteten Augen der im Dunkeln japsenden Heldin, während ein Kinderstimmchen geisterhaft „Lass mich hier raus“ ruft. Natürlich wird der grenzüberschreitende persönliche Einsatz der Psychologin dann mit der Erkenntnis belohnt, dass es noch weitere dunkle Geheimnisse im Leben des Einsitzenden gibt. Deren Aufdeckung bringt dann immerhin ein wenig Spannung in das öde küchenpsychologische Sprechblasen-Ping-Pong voller impliziter Geschlechterklischees.

Was den Film auszeichnet, ist seine darstellerische Klasse. Julia Koschitz und Justus von Dohnányi spielen ihre wenig sympathischen Figuren mit der ihnen eigenen Hingabe. Er gibt den sensiblen, überlegenen Gemütsflüsterer mit cholerischen Raubtier-Ausfällen, während sie, inzwischen äußerst geübt in dieser Rolle, das zitternd-großäugige Reh mimt, das dann aber doch immer wieder selbstbewusst davonsprintet. Das diskursiv-institutionelle Gefälle zwischen Gutachterin und Patient minimiert sich scheinbar stetig, aber die Psychologin, das nimmt man Koschitz ab, ist sich ihrer Verantwortung durchweg bewusst. Im letzten Viertel zieht das Tempo dann merklich an.

Mehr zum Thema 1/

Von den üblichen Psychopathen-Krimis, in die das Fernsehen verstörend vernarrt ist, unterscheidet sich dieser durchaus blutige Thriller aber nicht nur durch Figurenkonstellation (der Narziss bekommt seinen Goldmund-Gegenpart) und Aufbau (erzählt wird in Rückblende), sondern vor allem durch das Hinzufügen einer freilich arg unglaubwürdigen Familiendisposition. Das soll dem Plot Tiefe verleihen, aber das Symbolische und der psychologische Kitsch sind leider stets wichtiger als Stimmigkeit und Subtilität. Besonders irritiert, dass das allenfalls hinsichtlich des Psychoduell-Motivs konsistente Finale auf den letzten Metern allzu harmonieselig geraten ist. Ist das nach neunzigminütiger Seelenbeschau wirklich eine befriedigende Antwort auf die Frage, was diese Frau will? Männermonster heilen um jeden Preis? Dass sie nebenbei ihre Dämonen besiegt, war zu erwarten. Es entschuldigt sich gar die lieblose Mama. So ist das beim Kitschfernsehen.

Im Schatten der Angst, 20.15 Uhr, im ZDF