Der „Tatort: Das Verhör“ : Kein guter Kamerad

Führung ist weiblich, jedenfalls im ersten „Tatort“ nach der Sommerpause. Ausgerechnet die beiden Institutionen, die viele für Biotope toxischer Männlichkeit halten – Polizei und Bundeswehr –, sind hier von Frauen dominiert. Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) ist, wie bekannt, schon lange erfolgreiche Chefin einer Ermittlertruppe mit Top-Aufklärungsquote: „Die Männer in meiner Abteilung mussten sich auch erst daran gewöhnen, dass ich das Sagen habe.“ Seit einiger Zeit arbeitet sie nicht mehr als „einsame Wölfin“, mit Johanna Stern (Lisa Bitter) steht ihr eine jüngere Kollegin zur Seite.

Nach Reviermarkierungen in diversen Folgen arbeiten beide als Team. Auch in der Bundeswehrkaserne, in der Odenthal in „Das Verhör“ ermittelt, hat eine Frau Schwung in die Verhältnisse gebracht. Oberstleutnant Angelika Limbach (Katrin Röver) ist hart, aber gerecht, pfeift Untergebene von demütigenden Aufnahmeritualen zurück, kritisiert nach innen, verteidigt nach außen, steht, kurz gesagt, für eine zukunftsgewandte Bundeswehr wie aus dem Nachwuchs-Werbeprospekt. Kameradschaftlich, kühl und beherrscht, will sie sich an „in­ternationaler Konfliktbewältigung“ beteiligen und „ein bisschen was für Gleichberechtigung tun“.

Die Vermutung: Mord aus Frauenhass

Das erste Opfer: Eine von ihrem Team gerade noch gefeierte Investmentbankerin – „Powerfrau, immer unter Strom, eigenständig, zielorientiert und dabei auch noch sympathisch“ – wird getötet. Man(n) hat sie entführt, an einen Baum gefesselt und mit Hilfe einer Vorrichtung aus Autobatterie, Tauchsieder und Benzinkanister zeitverzögert bei lebendigem Leib verbrannt. Eine Art Hexenverbrennung. Die Vermutung: Mord aus Frauenhass, ein Femizid, wie er weniger spektakulär alle drei Tage in Deutschland geschieht. Verdächtig ist der antriebslose Exmann der Bankerin, der um das Sorgerecht für den Sohn fürchtet, verdächtig ist aber auch ein Soldat, Hauptmann Hajo Kessler (Götz Otto). Kameraauswertungen weisen sein Auto in der Nähe der Brandstelle nach. Ein offensichtliches Motiv hat der Mann nicht.

Zur Tatzeit war er beim Angeln, dem letzten Männerrückzugsort, sagt Kessler. Odenthal kontert seine primitiven Anspielungen souverän, bestellt ihn aufs Präsidium und konfrontiert ihn mit objektiven Spuren. Berufliches in ihrer Komfortzone. Kessler ist die Ruhe selbst. Nahkampferfahren, wird er immer persönlicher. Provoziert die Kommissarinnen, empört sie, spielt mit dem unerfahrenen jungen Rechtsanwalt, der bald vor der Wahl steht, sich mitschuldig an einem weiteren Femizid zu machen oder das Mandatsgeheimnis zu verletzen. Der Oberstaatsanwalt (Max Tidof), der Odenthals Verhör in einem Raum, der immer mehr einem düsteren Aquarium ähnelt (Kamera Cornelia Janssen), verfolgt, mischt sich ein. Das Richtige zu tun, darauf bereitet das Jurastudium keinen vor. Die Atmosphäre wird beklemmender, ein perfides Spiel, bei dem Odenthals Taktik scheitert. Kessler bekommt Oberwasser. Was würde Odenthal tun, um das Leben der zweiten Entführten zu retten? Wie weit würde sie sich selbst erniedrigen lassen, damit eine Frau am Leben bleiben kann?

Mehr zum Thema 1/

Stefan Dähnerts immer raffinierter werdendes Drehbuch nimmt männlichen Frauenhass und dinosaurierhafte Männlichkeitsvorstellungen als Ausgangs- und Angelpunkt, weitet die Geschichte aber rechtzeitig und verleiht ihr ein paar gemeine, thriller­psychologisch wirksame Wendungen. Auch Regisseurin Esther Wegner lässt nach einiger Zeit die zu Beginn etablierten Frau-Mann-Stereotypen hinter sich, um das Tempo der Inszenierung immer weiter anzuziehen. Vor allem aber spielt Götz Otto, ehemals blond gefärbter James-Bond-Schurke in „Der Morgen stirbt nie“, den Frauenhasser nicht nur durch seine bedrohliche Körperlichkeit, sondern auch mit plötzlichen Ausbrüchen verbaler Gewalt so überzeugend, dass auch Ulrike Folkerts’ Routine schauspielerisch produktive Risse und Durchlässigkeiten bekommt.

Das Ende allerdings sieht nach redaktionellem Eingriff aus und verstimmt ein wenig. Zur finalen, möglichen Rettung der zweiten Frau muss nämlich die Bundeswehr aus­rücken, junge Männer, die noch im Moment des ungeheuren zeitlichen Pressierens der Polizei nachdrücklich versichern, mit männerbündischer Verschwörung nichts zu tun zu haben. Womit auch die real existierende Bundeswehr mit diesem gesellschaftlich relevanten „Tatort“ zufrieden sein kann. Männer wie Hauptmann Kessler sind Einzelfälle. Wie hier bewiesen wird.

Der Tatort: Das Verhör läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.