Der „Tatort“ aus Hamburg : Wenn Vater zum Problemkind wird

Als Til Schweiger in der Rolle der He-Man-Actionfigur Nick Tschiller 2013 in „Willkommen in Hamburg“ sein Debüt mit großem Mündungsfeuerwerk feierte, schalteten fast 13 Millionen diese Pyroshow ein. Man konnte für einen kurzen Moment glauben, dass Schweigers beherzt-markige „Rettung“ des „Tatorts“ für das breite Publikum in der Tat funktionierte. Statt schnarchigem Sozialarbeitergequatsche hollywoodreifes Genrekino irgendwo zwischen undeutlichem „Hasta la Vista, Baby“ und halbverschlucktem „yippee-ki-yay-Schweinebacke“, dazu Panzerfaust statt Psychologie und rasante Verfolgungsjagden statt langwieriger Vernehmungssitzungen – das wollten allerdings zuletzt, als der Kinoableger „Off Duty“ nur noch 5 Millionen Zuschauer in der Fernsehausstrahlung erreichte, immer weniger Menschen sehen.

Die Notwendigkeit der Neuerfindung des Konzepts lag für NDR und Produktionsgesellschaft auf der Hand. Das Actionlastige und der schwerbewaffnete Kampf gegen Clankriminalität schienen ausgereizt, oder waren, wie Schweiger wissen ließ, „nicht mehr zu toppen“. Thomas Schreiber, beim NDR verantwortlich für Fiktion und Unterhaltung, äußert sich dagegen in seinem Begleitwort zur Neuproduktion geradezu verschämt zum Niedergang des Gewalt-ist-eine-Lösung-Kommissars und verbreitet Zweckoptimismus für dessen zeitgemäße Wiedergeburt. Einmal die „Reset“-Taste drücken, bitte.

Gedächtnisverlust wäre freilich auch eine Option gewesen. Unter Umständen die bessere, auch für die Zuschauer, die sich in der neuen Folge „Tschill Out“ ohnehin fragen werden, was das Ganze denn nun sein soll. Ein Abklatsch des „Polizeirufs 110“ aus Rostock? Denn dessen Miterfinder Eoin Moore soll der Figur Nick Tschiller jetzt den Alexander-Bukow-Touch und die lässig-angeschlagene Souveränität seines Darstellers Charly Hübner verpassen. Oder eine stimmungsvolle Stadt-Land-Fluss-Erzählung mit ausgesuchter Bildästhetik? Die Bebilderung der Erkenntnis „Niemand ist eine Insel, auch wenn er auf einer wohnt“? Oder die Ironisierung des antiquierten „He-Man“-Männerbildes, das mit Fahri Yardims Tschiller-Sidekick-Figur Yalcin Gümer dieses Mal nachhaltig Schaden am Selbstbewusstsein nimmt?

Verfolgt von einem albanischen Auftragskiller

Zuallererst bleibt auch dieser Nick-Tschiller-„Tatort“ eine Familienangelegenheit. Eine Sache der Familie Moore: Eoin Moore führt Regie, das Buch stammt von ihm und seiner Frau Anika Wangard, sein Schwager Michael Mc Donough ist für die ansehnliche Bildgestaltung verantwortlich, Tochter Zoe spielt eine der Hauptrollen. Schweigers Tochter Luna ist als Tochter Lenny nur mehr per Skype zugeschaltet, gibt aber hier und da ihrem schwer erziehbaren Vater Verhaltenstipps. Jene Lenny ist nach dem Debakel in „Off Duty“, bei dem Tschillers Ex-Frau ermordet wurde, nach Australien geflüchtet, hat aber dem suspendierten Schuldbeladenen schnell noch einen Job als Sozialarbeiter vermittelt. Während Tschiller auf sein Diszpiplinarverfahren wartet, betreut er auf der Mini-Insel Neuwerk gefährdete Jugendliche, unter Aufsicht von Lennys ehemaliger Lehrerin Patti Schmidt (Laura Tonke). Diese Brillen- und Halstuchträgerin, geneigt, alles auszudiskutieren und verständnisinnig zur Traumatherapie drängend, hat ihn als weiteres Problemkind aufgenommen. Wenn er morgens mit den Jugendlichen Bonnie, Nietzsche und Elpida (Mascha Paul, Simon Frühwirth, Safinaz Sattar) joggen geht, ist Nick allerdings das einzige Stadtkind, das in den Entwässerungsgraben fällt. Statt mit Wumme greift er bloß noch mit „Paintball“-Knarre und Farbpatronen an.

Letzteres wird nötig, als Kollege Gümer ihm mit Tom Nix (Ben Münchow) einen Kronzeugen auf die Insel bringt, der als Darknet-Plattformbetreiber zusammen mit seinem jüngst ermordeten Bruder der Polizei dicke Fische ins Netz treiben sollte. Verfolgt wird Gümer fortan von einem albanischen Auftragskiller und einer forschen jungen Ermittlerin, Robin Pien (Zoe Moore), die, statt seine „Chaufeuse“ zu werden, lieber gefährliche Alleingänge unternimmt.

Ohne Tschiller und mit Pien fühlt sich Gümer gänzlich wie ein „Shark-out-of-water“ und bringt seinen Zeugen, bekannt auch als Sänger der linksradikalen Punkband „Nix dagegen“, zum Showdown mit Trottellummen und ähnlichen Vögeln nach Neuwerk. Der Ex hat inzwischen seine erotische Annäherungsszene mit der kompromisslosen Eine-Frau-geht-ihren-Weg-Schmidt absolviert, bei der er sie unabsichtlich aus dem Bett boxte.

Das Tschillerisch-Physische, hier wird es als Selbstironie-Spurenelement Ereignis. Die darstellerischen Grenzen zeigen sich dagegen im Verführungs-Mienen-Zusammenspiel mit Laura Tonke, vor allem aber in den Szenen mit dem formidablen Ben Münchow, der zuletzt in Hermine Huntgeburths Komödie „Tödliches Comeback“ glänzte, überdeutlich. Eine „versteckte Verlorenheit“ habe man bei Tschiller finden wollen, so Wangard. Das erinnert an einen anderen Actionfilm – „Mission Impossible“.

Der Tatort: Tschill out läuft am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD.