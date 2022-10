Fernsehproduzent Chuck Lorre : Er ist sein eigener komischer Kosmos

Einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame habe viele. Namensgeber für einen Asteroiden sind im Unterhaltungsgeschäft seltener. Im Fall von Chuck Lorre ist es passend: Der nach ihm benannte Himmelskörper wurde 1981 entdeckt und seither unzählige Male gesichtet. Mit dem Produzenten, Drehbuchautor, Regisseur und Komponisten Chuck Lorre verhält es sich im Unterhaltungskosmos nicht anders. Seine Sitcoms und Serien sind seit Jahrzehnten Bestseller und in ihrer Vielfalt beachtlich. Hinter „Dharma & Greg“, „Mike & Molly“, „Two and a Half Men“, „Young Sheldon“ und der „Big Bang Theory“ steckt ein und derselbe Fachmann für einen Humor, der es in Zeiten des Wokismus zunehmend schwer hat, weil er sich um Konventionen und Empfindlichkeiten nicht schert. Chuck Lorres Sitcoms sind eine einzige Triggerwarnung, seine komische Helden sind Prototypen, die Klischees auf die Spitze treiben, am Ende wird stets die Person kenntlich.

Das gilt für die Sitcom „Dharma & Greg“ (1997 bis 2002), in der Späthippietum und Spießerkapitalismus aufeinandertreffen; das gilt für die Serie „Mike & Molly“ (2010 bis 2016), in der zwei Übergewichtige der Herausforderung begegnen, dass sie mitnichten irgendwelchen Körperidealen entsprechen. Und das gilt auch für Lorres Blockbuster „Two and a Half Men“ (2003 bis 2015) und „The Big Bang Theory“ (2007 bis 2019), die Kultstatus erlangten und den Darstellern Ruhm und Topgagen bescherten. „Two and a Half Men“ erschüttert Männer- und Frauenbilder, „The Big Bang Theory“ machte Nerds zu Superhelden. Charlie Harper aus „Two and a Half Men“ ist ein frauenverschlingender Macho, Sheldon Cooper aus der „Big Bang Theory“ ein Autist der liebenswert-nervensägenden Art, dem Lorre mit „Young Sheldon“ eine weitere Serie widmete. Keiner der Typen, die sich Lorre ausdenkt, passt ins Raster.

Seine Karriere begann Chuck Lorre auf Umwegen. Er studierte zwei Jahre an der State University of New York, brach sein Studium ab und ging als Gitarrist und Songwriter auf Tour. 1984 begann er, Skripte für einzelne Episoden verschiedener Serien zu schreiben. Darauf folgten Drehbücher für die Serie „Roseanne“, die er später auch als Produzent betreute. Bei „Two and a Half Men“ schrieb er die Drehbücher, produzierte, führte Regie und komponierte die Titelmusik, mit der er den BMI TV Music Award gewann.

Dass er Comedy nicht um ihrer selbst willen betreibt, beweist Chuck Lorre mit dem gebotenen Ernst. Seine rasend populäre „Big Bang Theory“ soll in den Vereinigten Staaten tatsächlich das Interesse an naturwissenschaftlichen Studiengängen gesteigert haben, woraufhin Lorre ein Stipendium ins Leben rief, das Studenten unter die Arme greift. Ans Ende des Abspanns vieler Episoden seiner Serien setzt Chuck Lorre oft eine kurze persönliche Nachricht. Seine „Vanity Cards“ sind nur wenige Sekunden zu sehen. In einigen Fällen soll sie der Sender CBS zensiert haben, in der deutschen Übersetzung kommen sie fast nie vor. 2012 hat Lorre seine „Vanity Cards“ als Buch veröffentlicht. Den Erlös spendete er an Gesundheits- und Bildungsprojekte. Um die Vanitas scheint Lorre zu wissen, im Grunde handeln seine Sitcoms von nicht anderem als der Eitelkeit und der Vergänglichkeit der Welt. Das hätte auch Charlie Sheen auffallen können, der es nicht verwand, dass, nachdem er sich etliche Eskapaden geleistet hatte, Lorre seine Figur Charlie Harper in „Tow and a Half Men“ dahinscheiden und dann doch als guten oder bösen Geist bis zum Finale im Spiel ließ. „Willkommen auf dem Planeten Chuck“, rief Sheen seinem Hauptrollennachfolger Ashton Kutcher zu und meinte damit, in Lorres Humoruniversum gelte nur dessen Wille. Heute feiert Chuck Lorre in seiner Umlaufbahn siebzigsten Geburtstag.