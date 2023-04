Was man aus einem weißen Blatt Papier machen kann: Folgen wir der Geschichte von Claus Theo Gärtner, lautete die Beschreibung der Rolle des Frankfurter Privatdetektivs Josef Matula genau darauf: Weißraum, den es zu füllen galt. Den füllte Gärtner von 1981 bis 2013 mit diesem Matula reichlich. Zu Beginn wirkte er fürs deutsche Krimifernsehen revolutionär angesichts der bedächtigen älteren Herren, die dort sonst so ermittelten.

Markenzeichen: Lederjacke und der Alfa Romeo

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Ähnlich dem amerikanischen Detektiv Rockford betrat mit Gärtners Matula in „Ein Fall für zwei“ ein Außenseiter die Bühne. Ohne Behörde und offizielle Befugnis im Rücken, stets aufseiten der Schwachen und Betrogenen, angeheuert vom Anwalt. Markenzeichen: abgetragene Lederjacke, Alfa Romeo, der sich nicht für Tempo dreißig eignet, natürlich fehlender Respekt vor vermeintlichen Autoritäten, Undercover-Camou­fla­ge, Action im Faust- und Feuerkampf, Stunts, die Gärtner – mit zunehmender Selbstironie des Alters – ohne Double erledigte. Götz Georges Schimanski war im deutschen Fernsehkrimi Matulas Bruder im Geiste. In der Literatur war der Privatermittler Kemal Kayankaya des früh verstorbenen Schriftstellers Jakob Arjouni sein Pendant. Sie zogen durch die Schmuddelecken eines Frankfurt, das es nicht mehr gibt.

Dass es Matula in 300 Folgen gab, war dem Erfolg der ZDF-Serie geschuldet. Vier Kompagnons hatte Gärtner im Laufe der Zeit, dem 1999 verstorbenen Günter Strack folgten in der Rolle des Freundes und Anwalts, der Matula auf die Straße schickt, Rainer Hunold, Mathias Herrmann und Paul Frielinghaus. Die Anwälte kamen und gingen, Gärtner beziehungsweise Matula blieb – sogar über das Ende der Serie hinaus. Zwischen 2017 und 2019 zog er einmal im Jahr zu Ostern in der alten Rolle los und machte das Beste daraus.

Geboren mitten im Krieg, am 19. April 1943, als Sohn eines Kaufmanns und einer Balletttänzerin, absolvierte Gärtner eine Schauspielausbildung in Hannover. Gleich für seine erste größere Rolle in dem Film „Zoff“ (1972) erhielt er den Bundesfilmpreis. Und dann ließ er sich von dem Produzenten Georg Althammer 1980 überreden, diesen Privatdetektiv Matula zu spielen. „100 Folgen okay – CTG“ soll er auf einen Bierdeckel geschrieben haben. Es wurden ein paar mehr, so viele, dass der Privatmensch Gärtner auf der Straße als Herr Matula angesprochen wurde. Ob man den nicht mal für einen Auftrag anwerben könne? Heute wird der Mann ohne Verfallsdatum achtzig.