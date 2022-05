Matti Geschonneck 70 : Garant des Qualitätsfernsehens

Vor nicht langer Zeit galt selbst vielen Kritikern fiktionales Fernsehen noch als Kunst der faulen ästhetischen Kompromisse. Als ein armes Geschwisterkind des bewunderten Kinos, eines, das um Brot bettelt, statt mit autonomer Geste Kuchenkreationen zu erschaffen. Mit dem Streamingboom und dem Serienhype hat sich das Klischeebild geändert, wenn auch nicht überall. Die neue Hochschätzung des Bewegtbilds mag nun manchen vorkommen wie eine Erscheinung aus dem Nichts, aber sie hat natürlich Grundlagen und eine bemerkenswerte Historie.

Einer der ausdauerndsten, überlegtesten und leidenschaftlichsten Repräsentanten des sogenannten "Qualitätsfernsehens" heißt Matti Geschonneck. Seine unverwechselbare Handschrift als Regisseur steht seit fast drei Jahrzehnten für ein konzentriertes, weiter und weiter entwickeltes Fernsehspiel, das Schauspielerinnen und Schauspielern den Gestaltungsraum gibt, vor allem Schein und Sein von Beziehungen zu ergründen. Im Privaten wie im Politischen.

Es gab Jahre in den Zweitausendern, da folgte nach der Ausstrahlung fast jeden neuen Fernsehfilms von Matti Geschonneck ein wahrer Preisregen. Jahre, in denen das Fernsehspiel als Goldstandard des Mediums galt. Ein fester formaler Rahmen, neunzig Minuten konzentrierte Spannungsbögen, ausgefuchste Dramaturgie, elegante Dialoglinien, kein Wort zu viel und keins zu wenig, oft in kammerspielartigem Settings, in denen sich modern gebende, heteronormativ verbundene bürgerliche Paare grandios auf die Nerven gehen konnten (wie in "Silberhochzeit", 2006), in denen Lebenslieben verpasste Wahrheiten suchten (wie in "Liebesjahre", 2011), oder ein Patriarch alle seine Lieben zum selbstbestimmten Sterben versammelte, ohne ihre eigenen Probleme zur Kenntnis nehmen zu wollen (wie in "Ein großer Aufbruch", 2015).

Dann fanden Jurys die Arbeiten manchmal zu gediegen, fast zu klassisch. Daran stimmt, dass Geschonneck ein Meister der Anschauung von Bedürfnistableaus ist, gern auch im Licht des Spannungsgenres. Seine Fernsehanfänge liegen schließlich beim Berlin-Großstadt-"Tatort" mit Günter Lamprecht (bei "Geschlossene Akten" 1994 verfassten beide auch das Drehbuch gemeinsam.

Es hätte auch anders kommen können, und Matti Geschonneck wäre beim Theater geblieben. Am 8. Mai 1952 in Potsdam als Sohn des Schauspielers Erwin Geschonneck geboren und benamst nach dessen Rolle in Brechts "Herr Puntila und sein Knecht Matti", studiert er Regie in Moskau. Nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns verweigert Matti Geschonneck die Distanzierung und muss das Studium abbrechen. 1978, zwei Jahre nach Biermann, verlässt er die DDR in Richtung Bundesrepublik, wird unter anderem Regieassistent bei Eberhard Fechner und Thomas Langhoff. 1992 dreht er mit "Moebius" den ersten Kinofilm, 1993 mit "Berlin - Beste Lage" den ersten "Tatort". Es folgen zahlreiche weitere "Tatorte", Spannungsfilme, erwachsene Beziehungsfilme und zeithistorische Arbeiten, wie "Die Nachrichten" (2005, mit Jan Josef Liefers). Geschonnecks Realismus ist schonungslos gegenüber seinen Figuren, behauptet aber meistens eine gewisse ästhetische Finesse der Verfilmung. Man hat ihm das gelegentlich zum Vorwurf gemacht.

"Fernsehen für alle", wie eine Maxime des ehemaligen ZDF-Fernsehspielchef und stellvertretenden Programmdirektor Hans Janke lautete, geht bei Geschonneck jedenfalls eine Liebesverbindung ein mit (s)einer Kunst, die nicht die Einsamkeit und das Absonderliche sucht, sondern die überlegte Zugänglichkeit in einer spannenden Geschichte oder einem ungewöhnlichen Kriminalfalls. Dass namhafte Schauspielerinnen und Schauspieler wie Iris Berben, Barbara Auer, Hannelore Elsner, Katharina Lorenz, Christiane Paul, Matthias Habich, Thomas Thieme, Matthias Brandt und Charly Hübner, um nur einige zu nennen, immer wieder bei Geschonneck mit- und gegeneinander darstellerisch Klingen kreuzen, spricht für sich. Die Aktualität und Vielfalt des Regisseurs Matti Geschonneck, der mit der Schauspielerin und Regisseurin Ina Weisse verheiratet ist, zeigen drei ganz unterschiedliche Produktionen der vergangenen drei Jahre: "Unterleuten - Das zerrissene Dorf" nach Juli Zeh (2022), das atemberaubende Zweipersonenstück "Das Verhör in der Nacht" (2020) und, last but not least, "Die Wannseekonferenz" (2022).

Mehr zum Thema 1/

Schon 2013 wurde Geschonneck mit dem Grimme-Preis für sein Lebenswerk bedacht. Das, glücklicherweise, wohl längst nicht abgeschlossen ist. Heute wird Matti Geschonneck 70 Jahre alt. Zeit, einen der besten und populärsten Fernsehregisseure hierzulande zu feiern.