„Der Rebell“ bei RTL : Als Boris Becker noch hechtete

Welches Bild man von Boris Becker hat, hängt davon ab, wann man geboren ist und wie sehr man sich für Tennis interessiert. Ältere haben noch den großartigen Spieler vor Augen. Den jungen Rotschopf, der im Sommer 1985 einen gelben Filzball in den Himmel Englands wirft, draufhaut und erst ans Netz und dann in ein neues Leben schreitet, für das er noch nicht bereit ist. Nicht wenige verzeihen dem Idol ihrer Jugend, bis heute jüngster Wimbledon-Sieger im Alter von 17 Jahren, jeden Lapsus. Für Jüngere haben die vielen Fehltritte aus dem weltbekannten Gewinner- einen Verlierertypen gemacht, der trotz seiner fachlich tadellosen Arbeit als Trainer von Novak Đjoković und Fernsehkommentator vor allem für seine Eskapaden bekannt ist. Öffentlich ausgetragene Liebesstreitigkeiten, Insolvenz, Diplomatenpassaffäre – die Liste ließe sich fortführen.

David Lindenfeld Volontär. Folgen Ich folge

Der Film, der heute unter dem Titel „Der Rebell – von Leimen nach Wimbledon“ bei RTL läuft, spart das Unliebsame aus. „Meine Generation kennt Boris Becker nicht als den Sportler, der Großes erreicht hat. Sondern als den Menschen, der hier und da ein paar Fehler gemacht hat und oft in der Boulevardpresse auftaucht“, sagte der junge Bruno Alexander, der Becker spielt, in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“: „Deshalb finde ich es gut, dass es nun diesen Spielfilm gibt, der von den Ereignissen zu Beginn seiner Karriere als Sportler inspiriert ist.“

Heldenepos statt Drama also. Wobei auch Letzteres seinen Reiz hätte. Doch in hundert Minuten wollen die Produzenten Michael Souvignier, Till Derenbach und Alexis von Wittgenstein die Geschichte eines aufbrausenden Jungen erzählen, an den keiner geglaubt hat beim Deutschen Tennisbund – außer sein Trainer Günther Bosch (Samuel Finzi), der seine Familie vernachlässigte, um mit einem Teenager um die Welt zu reisen. Der Film fußt auf der Becker-Biographie „Ich bin ein Spieler“ von Fred Sellin (2002), die ein Rezensent dieser Zeitung einst als „ein bisschen langweilig“ und „ohne Esprit“ beschrieb. Er beginnt mit Becker als Kind, das einem Ball auf dem Ascheplatz hinterherhechtet, und endet 1987 mit der Trennung von Bosch, der ebenso wie Beckers ehemaliger Manager Ion Ţiriac (Mišel Matičević) eine große Rolle zu Beginn der Karriere spielte.

Im Film ist vieles fiktiv

Schon damals deutet sich auch ohne das Wissen von heute an, was folgt. Dem Aufstieg folgt der Fall. Weil Becker zu jung war, um mit dem Erfolg umzugehen? Kaum ein deutsches Sportlerleben ist so ausgeleuchtet wie das von Becker. „You play public role now. Image. Dafür bezahlen die Fans. Wollen träumen mit dir, weil ihre eigene Leben ist scheiße langweilig. Sie brauchen mehr Glamour“, sagt sein Manager Ţiriac in gebrochenem Deutsch im Film. Diese Worte könnten auch in der Realität gefallen sein. Doch man weiß es nicht.

Die Rahmenhandlung bezieht sich auf wahre Ereignisse. Im Film ist vieles fiktiv. Wurde Becker von seinem Manager zu mehr Öffentlichkeit gedrängt, als ihm nach seinem kometenhaften Aufstieg ohnehin zuteil wurde? Diesen Eindruck erweckt der Film. Ţiriac, der fast genauso oft mit seinem riesengroßen Handy beim Telefonieren gezeigt wird wie Becker-Spiele in Wimbledon, spricht dauernd von einem „shitload of money“, also einem Haufen Geld, den irgendjemand für irgendetwas zahlt. Wie die „Bild“-Zeitung, die jede News zu Becker zuerst bekommt. Besser weg kommt im Film der Trainer Bosch, der zuvor viel mit den Produzenten gesprochen haben soll. Er ist der tragische Held, der es erst schafft, Becker erfolgreich zu machen, letztlich aber scheitert.

Wie Becker denkt, weiß keiner

Was also will dieser Film, der als „Annäherung“ angekündigt wird? Er zeige „die Kompromisslosigkeit des Profisports, den harten Kampf nach oben und gibt Einblicke in die Psyche und das Leben eines Jungen, der schon früh zum Tennis-Idol aufsteigt und mit dem plötzlichen Ruhm umgehen muss“, schreibt RTL. Schade nur, dass der Film gerade dann an der Oberfläche verharrt, wenn er die Psyche, den Profisport und das Konfliktpotential dieser sagenhaften Geschichte eines jungen Sportlers im grellen Rampenlicht näher beleuchten könnte.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Bilder und Szenen deuten muss der Zuschauer nicht. Alles wird ihm von den Dialogen der Schauspieler, die ihre Rollen ausgesprochen gut verkörpern, abgenommen. Wer darauf hofft, noch einmal die großen Spiele mitzuerleben, wird enttäuscht. Der Film hetzt durch die einzelnen Partien, ohne das mentale Auf und Ab sowie die Dramatik der Begegnungen abzubilden. Aber wie soll das auch gehen? Boris Becker hat am Film nicht mitgewirkt.

Zu gerne würde man wissen, wie er über ihn denkt. Zur Trennung von Bosch, der für ihn wie eine Vaterfigur war, macht der Film mit Ţiriac und Beckers damaliger Freundin ein paar Andeutungen. Das Ende zwischen beiden ist das Ende des Films. Kontakt hatten sie, soweit man weiß, nicht mehr. Bosch scheint das nahezugehen. Wie Becker denkt, weiß keiner.

Mehr zum Thema 1/

Neu ist das alles nicht. Wer den Hype mitverfolgt hat, wird im Film kaum Überraschendes entdecken. Wenn doch, bleibt ein Rätsel, ob es sich um einen dramaturgischen Kniff handelt. Wer Lust auf eine Reminiszenz an Beckers goldene Jahre hat und sich für knapp zwei Stunden in eine längst verblasste Zeit zurückbeamen will, sollte einschalten. Es ist ein wahres Revival der Achtziger mit Autos, Kultsongs, Kulissen, Bum-Bum-Boris, Becker-Faust und Becker-Hecht. Viel mehr darf man aber nicht erwarten.

Der Rebell – Von Leimen nach Wimbledon läuft heute um 20.15 Uhr bei RTL.