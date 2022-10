Früherer Reality-TV-Star : Fred Fussbroich gestorben

Aktualisiert am

So kannten sie die Zuschauer: Fred und Annemie Fussbroich, aufgenommen im August 1995. Bild: picture alliance/United Archives

Der langjährige Akteur der früheren WDR-Reality-Serie „Die Fussbroichs“, Fred Fussbroich, ist tot. Er starb in der Nacht zu Dienstag im Alter von 81 Jahren, wie der Westdeutsche Rundfunk berichtet. In den sozialen Medien finden sich Beileidsbekundungen für die Familie. Der WDR brachte in den 1990er-Jahren die Kölner Familie Fussbroich mit Fred, seiner Frau Annemie und Sohn Frank einem Fernsehpublikum nahe.

Am 22. Dezember 1991 war im WDR mit den „Fussbroichs“ die erste „einzig wahre Familienserie“ auf Sendung gegangen. Die erste deutsche Doku-Soap rund um Fred, Vorarbeiter beim Kölner Kabelwerk Felten & Guilleaume, seine Frau Annemie, tätig beim Schulamt der Stadt, und Sohn Frank wurde mit sechs Prozent Marktanteil für den WDR zum Überraschungserfolg. Autorin Ute Diehl erhielt für Konzeption und Regie den Adolf Grimme Preis.

Der WDR war beim Familienleben dabei, etwa bei Geburtstagen, beim Besuch eines Englisch-Kurses an der Volkshochschule, beim Friseur, bei Autoausflügen oder bei der Einrichtung mit neuen Möbeln. Bis 2001 wurde für das WDR Fernsehen gedreht, ohne Drehbuch, ohne vorgeschriebene Dialoge. Alle Personen, ihre Handlungen und Texte waren echt. Die Fussbroichs, ihr Alltag und ihre Sprüche erlangten Kultstatus auf dem Bildschirm - und in Medien-Analysen.