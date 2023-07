Evgeny Morozov erzählt in einem Podcast, wie Salvador Allende in Chile eine datenbasierte Demokratie aufbauen wollte. Wäre das Internet ohne den Putsch 1973 menschenfreundlicher geworden – und könnte es das immer noch werden?

Gui Bonsiepe ist zu Hause, als alles plötzlich zu Ende geht. Es ist der Morgen des 11. September, mitten im Zentrum der Stadt gibt es einen riesigen Knall. „Die Stimmung in Santiago de Chile war schon länger angespannt, ja“, sagt Bonsiepe heute, „aber ich hätte nie damit gerechnet, dass das passiert“: Am Ende des Tages ist die Regierung abgesetzt, Präsident Allende tot, ein Putschist, General Pinochet, an der Macht. In den folgenden Jahren wird die Militärjunta Tausende Kritiker und Dissidenten verschleppen, foltern und ermorden. Bonsiepe, geboren in Glücksburg, ist heute 89 Jahre alt. Er lebt in La Plata in Argentinien und gilt als einer der wichtigsten Designtheoretiker und Gestalter seiner Generation.

Damals ist er Ende dreißig, und er lebt in Santiago de Chile, bis an diesem 11. September des Jahres 1973 das Militär putscht. Bonsiepe hatte für Allende gearbeitet, deswegen sind er und seine Familie in Gefahr. Mit dem Putsch wird eines der größten politischen Experimente des 20. Jahrhunderts gewaltsam beendet. Allende, der 1970 zum Präsidenten gewählt worden war, wollte keinen Kommunismus nach sowjetischem Vorbild, aber auch keine Gesellschaft, die von großen Privatkonzernen abhängig war.