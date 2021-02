Obama und Springsteen : Wer war der größere Außenseiter?

Es klingt sehr ruhig, manchmal großväterlich, in einem Wort: staatstragend, wenn Bruce Springsteen und Barack Obama sich in einem Podcast über amerikanische Werte und Probleme unterhalten. In einem weiteren Podcast, muss man wohl sagen, denn die Obamas haben ja 2019 einen Vertrag über mehrere Jahre mit dem Anbieter Spotify für verschiedene Formate abgeschlossen, und Michelle Obamas Podcast war bereits sehr erfolgreich.

Während die ehemalige First Lady demnächst bei Netflix auch noch die Kinder-Kochshow „Waffles + Mochi“ anrührt, geht ihr Ehemann in seinem für acht Folgen konzipierten Spotify-Podcast namens „Renegades: Born in the USA“ mit Springsteen zunächst mit dem Blick in die eigene Kindheit der Frage nach, wie sich Renegaten, also abtrünnige oder widerständige Menschen, gegen alle Wahrscheinlichkeit mit ihren Ideen durchsetzen. Mit ihren guten Ideen, wohlgemerkt, denn daran bemüht man sich nicht nur in Amerika zu glauben.

Manchmal wirkt das in der ersten Folge „Outsiders“ wie ein kurioser Überbietungswettbewerb zwischen zwei weltberühmten Persönlichkeiten, wer irgendwann früher der größere Außenseiter war. Immerhin: Obama stichelt, er selbst wisse, warum er einer war, aber Springsteen als „nice Jersey boy“ habe doch keiner sein müssen. Daraufhin Springsteen: Er komme aus einem kleinen Kaff und habe es auch nicht ganz leicht gehabt, zudem wähle man das Außenseitertum ja manchmal auch einfach.

Springsteens Gedanken zum Zusammenleben von Menschen verschiedener Hautfarben, auch in der zweiten Folge über „Race“, wirken manchmal etwas unausgegoren, aber stets gut gemeint. Etwas überraschend ist, dass er nun für die Dekonstruktion des „Mythos vom Melting Pot“ plädiert.

Ein Nebeneffekt, den verquasselte Podcasts öfter haben: Man spürt, das alles könne auch sehr viel knapper auf den Punkt gebracht werden. Aber hier geht es wohl eher darum, wie man sich dabei fühlt: die Sprecher eben staatstragend, die Zuhörer geborgen. Insofern ist auch dieser Podcast, so wie die Inaugurationszeremonie Joe Bidens und die Halbzeitshow beim Super Bowl, als weitere Beschwörung der Anständigkeit und der edlen amerikanischen Ziele zu verstehen, nachdem diese unter Trump verlorengegangen schienen.

Das kann nicht verkehrt sein. Nur wenn die Telekom, die diesen Podcast zusätzlich bewirbt als Aushängeschild einer Kampagne gegen Hass im Netz, im Werbespot suggestiv fragt: „Wäre es nicht schön, wenn jeder Podcast so wäre wie dieser?“, möchte man großväterlich widersprechen und für etwas mehr Form und vor allem Schärfe nicht nur im Schulfunk werben. Ohnehin ist es nicht nur effizienter, sondern auch angenehmer, sich einen Springsteen-Song oder eine Obama-Rede anzuhören als deren Nacherzählungen und Exegesen in acht Stunden Podcast.