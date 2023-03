Aktualisiert am

Donnerstagskrimi in der ARD : Trägt eine Göttin die Schuld?

„Willkommen im Paradies“. Der Dorfpolizist Leon Pawlak (Sebastian Hülk) meint es ernst, als er die Kriminaltechnikerin Viktoria Wex (Claudia Eisinger) zu Be­ginn zweier neuer Folgen des „Masuren-Krimis“ am nordpolnischen Lokalbahnhof abholt. Sie ist zurückgekehrt aus Berlin und nach der unaufgeklärten Ermordung ihres Lebensgefährten an diesem Ort immer noch nicht gesund. Ihre berufliche Zukunft hängt am seidenen Faden und von der Bereitschaft ab, an ihrer posttraumatischen Belastungsstörung zu arbeiten. Dabei ist Psychologie für Faktensammlerin Wex Hokuspokus.

Trotz all dem zieht es sie wieder in die Masuren, diese mythenreiche Umgebung. Wegen des Ungeklärten, der Visionen. Vielleicht findet sie die Lösung im Studium der mitgebrachten Akten, die eigentlich gar nicht in ihrem Besitz sein dürften.

Komplexe Figuren, slawische Mythen

Rätselhaft ist in „Marzanna, Göttin des Todes“ vieles, nicht nur bei den Tötungsdelikten, mit denen es Wex und Pawlak bald zu tun bekommen. Claudia Eisinger verkörpert dabei nachvollziehbar die komplexe Persönlichkeit einer ungewöhnlichen Ermittlerin. Der Donnerstags-Krimi der ARD ist in dieser Ausgabe kein Produkt von der Stange, sondern eine überdurchschnittlich ansehnliche An­­gelegenheit. Man sieht Dr. Wex die Auseinandersetzung von Verstand und Gefühl bei ihrer Arbeit an. Die Erfahrung des Schwebenden, das ruhig Nachdenkliche, die (Selbst-)Behauptung der Analytikerin und eine phänomenale Offenheit sind bei Eisinger gleichermaßen nachvollziehbar.

Das Drehbuch von Ulli Stephan, von der auch die beiden ersten Folgen des stimmungsvollen „Masuren-Krimis“ stammten, macht zunächst das Beste aus dem slawischen Mythologie- und Sagenkreis, mit dem sich die eigenwillige Landschaft der Masuren über das Augenfällige hinaus erschließen lässt (Kamera Fee Strothmann, Regie Sven Taddicken). Zum Ende hin gibt es allerdings mehr (banale) Aufklärung und Vereindeutung, als es der Atmosphäre zuträglich ist. Weniger davon hätte „Marzanna“ besser angestanden. Wie man das macht und doch publikumswirksam bleibt, zeigt sich etwa in den „Spreewald-Krimis“ des ZDF.

Mord mit mythischem Hintergrund?

Gespielt wird im neuen „Masuren-Krimi“ mit Motiven aus inzwischen touristenfolkloristisch gezähmten, aber eigentlich verstörenden Ritualen. Am Morgen nach dem Volksfest zu Ehren der Göttin Marzanna, bei dem die Frauen des Ortes einen Trank aus Stechapfel und anderen auf dem Friedhof gepflückten Pflanzen reichen, ist die Therapeutin der jungen Lucja (Irene Böhm) tot. Am Tag zuvor hatte das Mädchen Pawlak und Wex den Tod der Frau noch vorhergesagt. Drei Jahre zuvor war ihre Mutter nach ebendiesem Fest auf gleiche Weise gestorben.

Welche Schuld trägt Marzanna, die weniger bekannte slawische Verwandte von Hekate, Persephone oder Kali? Sie ist eine Göttin des Todes, der Zerstörung und Erneuerung. Ihr werden Winter und Krankheit zugeschrieben, aber auch Fruchtbarkeit. Eine Göttin der Transition. Im Dorf bezeichnet man sie als Rächerin, die treulose Liebende ertränkt.

Die Fälle führen Dr. Wex, Pawlak und seine Vorgesetzte und Ex-Frau Zofia Kowalska (Karolina Lodyga) zu einem bitteren Sorgerechtsstreit, zu Auseinandersetzungen von heidnischen Traditionen und fanatischem Katholizismus und wieder in die Psychologie, zu heimlichem Sex, Eifersucht und Erpressung. Auch wenn die Auflösung beinahe uninteressant ist, bleibt die Bildsprache, in der die Fülle der Naturansichten die naturwissenschaftlich-analytische Arbeit im sterilen Labor immer wieder überbietet, bis zum Schluss Grund zuzuschauen. Nächste Woche, in „Freund oder Feind“, geht es atmosphärisch weniger mysteriös zu. Polizist Pawlak gerät unter Mordverdacht, und auch der Fall des toten Ehemanns wird wieder zentral.

Zwei neue Folgen des Masuren-Krimis laufen heute (Marzanna, Göttin des Todes) und am 23. März (Freund oder Feind) um 20.15 Uhr im Ersten.