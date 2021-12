Märchenfilme zu Weihnachten : Treu ist egal, dien’ mir schmackhaft

Am Anfang ist da nur eine Stimme, die aus dem alten Schrank dringt. Jemand ist eingeschlossen, will hinaus, kann aber nicht und fleht um seine Freiheit. Es ist dann das Mädchen Sophia (Sofie Eifertinger), das ihm ungewollt diesen Wunsch erfüllt. Auf das Geräusch hin öffnet sie den Schrank, nimmt ein verschlossenes Glasgefäß in die Hand und lässt es vor Schreck fallen, als sie der Hausherr, der Arzt Malick Roth (Ercan Durmaz), anspricht. Aus den Scherben aber steigt der Geist Mercurius (Holger Daemgen) empor, über den das Dorf Lieder singt, seit er vor zwanzig Jahren eben von Roth und dessen Schwester in dieses Glas gesperrt worden war – Mercurius hatte mit seiner Magie damals das Schreckensregiment des Gutsherrn Veith (Matthias Redlhammer) über das Dorf erst möglich gemacht.

Und während der befreite Mercurius mit meckerndem Hohnlachen über die Häuser fegt, um alsbald im Auftrag seines Herrn die Bewohner ein weiteres Mal zu versklaven, macht sich Sophia auf in den Wald, wo Veith haust. Begleitet von dem angehenden Kräutermagier Jakob (Pablo Grant), will sie dort Mercurius zurück in eine Glasflasche sperren.

Der knapp einstündige Film „Der Geist im Glas“ ist in diesem Jahr der einzige neue in der Reihe „Sechs auf einen Streich“, immerhin der 52. der Gesamtzählung, aber doch auffällig allein unter zahlreichen Wiederholungen. Das ist nicht das einzige Anzeichen dafür, dass der Reihe, die in anderen Jahren mit drei oder vier Premieren an den Start gegangen war, die Luft auszugehen scheint. Auch das Verhältnis zwischen der nominellen Vorlage – dem gleichnamigen Grimm-Märchen – und dem Film ist so vage, dass man sich die Augen reiben würde, kennte man das Verfahren nicht schon aus früheren Jahren: Wo im Märchen ein Holzhacker seinen Sohn, der einige Schulbildung genossen hat, in den Wald mitnimmt und der einen Flaschengeist erst befreit, dann mit dem bekannten Trick wieder zurückbefördert und schließlich durch ihn allmächtig wird, finden sich davon nur noch Spurenelemente im Märchenfilm – immerhin, der Flaschengeist heißt hier wie dort Mercurius, aber das war es auch schon.

Die Zombies stammeln „Meister! Meister!“

Statt adaptiert wird also frei assoziiert, der Bildungsweg des Holzhackersohnes wird hier zum Medizinstudium Sophias und zum Ausgangspunkt für Erörterungen, was gegen Mercurius’ Gewalt besser hilft, Sophias Wissenschaft oder Jakobs Naturmagie, was Sophia, die doch das Wirken des Geistes aus nächster Nähe beobachten konnte, sinnlos skeptische Worte wie „es gibt keine Magie“ in den Mund legt und dergleichen mehr. Aber was soll man auch machen, wenn man einerseits einen Märchenfilm produzieren will, was im Rahmen dieser Reihe nur allzu oft heißt, das Dekor in den Vordergrund zu rücken und kein Museumsdorf in Deutschland als Kulisse unberücksichtigt zu lassen (hier: Cloppenburg), während man zugleich keineswegs gestrig wirken will und die Handlung daher in Einklang bringt mit Fragen und Vorstellungen, die uns näher sind als den damaligen Märchenerzählern.

Das gilt auch für den Humor: Auch in diesem Film fehlen die lustigen Chargen nicht, diesmal gegeben von Oliver Petszokat und Bürger Lars Dietrich, die, von Mercurius zu willenlosen Zombies gemacht, dem Geist mit eckigen Bewegungen und „Meister! Meister!“-Stammeln in den Wald folgen. Tatsächlich wird bis zum Ende noch ordentlich gelacht, meistens schurkisch nach vermeintlichen Siegen über die Guten, die aber, auch das weiß man ja, am Ende die Oberhand haben werden, weswegen das Ganze immer fadenscheiniger wird. Als Zuschauer aber reibt man sich die Augen und fragt sich wieder einmal, warum man ausgerechnet diejenigen „Sechs auf einen Streich“-Filme drehen lässt, deren Bereitschaft, sich auf Märchen einzulassen, eher gering ist.