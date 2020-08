Krimi „Schwarzach 23“ im ZDF : Wer wird denn gleich an die frische Luft gehen?

Franz Germinger (Maximilian Brückner) gehört zu jener Sorte Ermittler, die schnell auf 180 sind. Mal brüllt der Chefermittler der Mordkommission einen zu langsam recherchierenden Kollegen beherzt nieder, mal bekommt die ebenfalls in seinem Team arbeitende Schwester Anna (Marlene Morreis) den Unmut ihres Bruders ab, wobei die junge Frau sich freilich zu wehren weiß und keine Konfrontation scheut. Fans der schwarzhumorigen Krimi-Reihe „Schwarzach 23“ kommen, was die Hassliebe der Geschwister betrifft, selbstverständlich auch im vierten und letzten Fall auf ihre Kosten.

Das Drama beginnt mit einem Toten in einem Regionalbus, von dem die in Panik geflohenen Fahrgäste glauben, dass er eine Bombe bei sich hat. Ein Irrtum, wie der neue Kollege Sharif Ansari (Serkan Kaya), dessen Motto „Arbeiten wie eine Gazelle, lieben wie eine Schildkröte“ lautet, herausfindet. Die vermeintliche Bombe entpuppt sich als harmlose Benzinpumpe. Und der Tote? Wurde ermordet, darauf deutet jedenfalls eine kleine Einstichstelle am Kopf hin.

Dass passt Franz Germinger freilich überhaupt nicht, schließlich wollte er einen Kurztrip in die Berge unternehmen, um seiner vorzeitig aus dem Gefängnis entlassenen Mutter nicht gegenübertreten zu müssen. Im Gegensatz zum Rest der Familie findet es Franz Junior nämlich durchaus schlimm, dass Erika (Gundi Ellert) einen Menschen totgefahren hat, auch wenn das Opfer ein Mörder war.

Die Gerechtigkeitsfrage indes stellt Franz Germingers geringstes Problem dar, was ihm ziemlich rasch klarwird: In den Fall, der immer monströsere Ausmaße annimmt, ist nämlich die ukrainische Drogenmafia verwickelt, die wenig Spaß versteht und sogar einen perfekten Doppelgänger von Franz Germinger (Maximilian Brückner in einer Doppelrolle) aufs Spielfeld schickt. Als Zuschauer muss man ziemlich aufpassen, um zu wissen, wen man in welcher Szene eigentlich vor sich hat.

Dass Drehbuchschreiber Christian Jeltsch zur Auflockerung Sharif Ansari liebestrunken auf Anna Germinger hetzt, tut da äußerst gut. Der junge Polizist ist derart von Annas rauhem Charme begeistert, dass er kurzerhand vom Homosexuellen zum Heterosexuellen wird und seine Angebetete sogar bekocht. Obwohl Anna ihm demonstrativ die kalte Schulter zeigt und auch verbal keinen Interpretations- und Hoffnungsspielraum lässt („Nein heißt nein“), blitzt hin und wieder ihre geschmeichelte Seite auf – auch sie fühlt sich ja zu Sharif hingezogen. Dies entgeht auch ihrem Bruder nicht, der einmal zu ihr sagt: „Du bist geschminkt“, woraufhin Anna antwortet: „Deine Schwester ist eine Frau.“

Auch die Episode „Schwarzach 23 und das mörderische Ich“ (Regie Matthias Tiefenbacher) ist gewohnt flott erzählt und bis in die Nebenrollen hinein ausgezeichnet besetzt. Leonard Kunz etwa gibt den unter Verdacht stehenden Speedy, ein Stricher vom Münchener Ostbahnhof, als durchgeknallten, traurigen Verlierer, der sich nach Zuwendung sehnt. Dass zum Schluss auch noch ein düsteres Familiengeheimnis des Germinger-Clans gelüftet wird, passt zum Abschluss der Reihe, die leider endet. In der Mediathek des ZDF ist sie noch länger zu sehen.

Schwarzach 23 und das mörderische Ich läuft an diesem Montag um 20.15 Uhr im ZDF.