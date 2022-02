Irgendwo zwischen Thriller und Familienserie: „Der König von Palma“ folgt einer deutschen Familie in die Gastronomieszene Mallorcas und in die ästhetisch fragwürdigen Neunziger. Und das macht erstaunlich viel Spaß.

Wir hätten das jetzt auch nicht gedacht, aber die RTL-Produktion „Der König von Palma“, die im Jahr der ersten gesamtdeutschen Urlaubssaison am Ballermann spielt, ist gar nicht schlecht. Das liegt daran, dass das Milieu der saufenden Feiertouristen und ihrer Wirte genau gezeichnet ist, das liegt an den Schauspielern, die reden dürfen, wie ihnen ihre ost- und westdeutschen Schnäbel gewachsen sind. Und das liegt daran, dass die Serie sich eine Menge Zeit nimmt, das exildeutsche Sittengemälde und seine krummen Typen bis zur letzten Moonwashed-Fransenshorts auszumalen, manchmal vielleicht ein wenig zu viel Zeit. Ja, das Umfeld ist von erlesener Trashigkeit, aber auch auf Trash kann man mit einem liebevollen Blick schauen.

Im Mittelpunkt der hübsch pastellbunt gefilmten Handlung steht Matti Adler (Henning Baum), ehemals frustrierter Autoverkäufer aus Dortmund, dann Kellner bei „Ralle’s Rutsche“ auf Malle und damit seinem Traum schon ein Stück näher. Nun steht er tagein, tagaus im Hawaiihemd unter einem Strohdach und flirtet mit den Touristinnen, aber noch lieber wäre er sein eigener Chef. Irgendwann schmeißt er bei Ralle (Sönke Möhring, komplett entstellt durch Vokuhila, Pornoschnörres und Goldohrring) hin und pachtet seinen eigenen Laden, eine ziemlich heruntergewirtschaftete Bude, etwas abgelegen an der Playa de Palma, und der Abschlag ist auch viel zu hoch.

Bei der WM platzt der Knoten

Aber die Besitzer, eine alteingesessene, wohlhabende mallorquinische Familie, scheinen zumindest seriös – im Gegensatz zum konkurrierenden Nachtclubkönig mit Mafiaambitionen, Manuel Diaz (David Lifschitz, im doppelreihigen weißen Miami-Vice-Anzug mit Goldkettchen), der sich mit fragwürdigen Methoden das Geschäft mit den 16 Millionen potentiellen Neukunden unter den Nagel reißen will. Diaz ist der neue große Mann hier, er umgibt sich mit Bodyguards, er trifft seine Freunde auf der Yacht, das ist für ihn, der aus kleinen Verhältnissen kam, jetzt sein Leben. Und er verteidigt es mit allen Mitteln gegen die Eindringlinge aus Mitteleuropa, die ein Stück vom Kuchen wollen und dann noch eins und dann noch eins.

Matti verhökert das Eigenheim, pfeift seine schon leicht entfremdete Restfamilie aus Deutschland herbei und eröffnet den „Bieradler“ in ortstypischer Mischästhetik aus Oktoberfest und Strandbar. Gattin Sylvie (Sandra Borgmann in platinblond) ist zunächst alles andere als begeistert, vor allem weil der fiese Diaz alles tut, um mit immer neuen Schikanen – Brauerei bestechen, Polizei bestechen – den Betrieb zu verhindern. Aber dann, WM-Finale, wir sind Weltmeister, das irgendwie doch organisierte Bier fließt in Strömen, da platzt der Knoten. Der Laden läuft, die skeptische Sylvie ist endlich auch begeistert. Matti sieht eine Zukunft, alles könnte gut werden.

Und dann steht Ronny vor der Tür

Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht der Leipzigerin Bianca (Pia Micaela Barucki), die mit ihrer Freundin Annet 1990 das erste Mal im Flugzeug sitzt. Seit sie Mallorca damals in der Hitparade im Westfernsehen sah, träumt sie vom Strandurlaub, „von da an war der Balaton für mich gestorben“, sagt sie aus dem Off. Sie schafft es nach Mallorca, aber dann schafft sie es nicht mehr zurück. Annet fliegt allein nach Leipzig, Bianca wird Kellnerin im Bieradler. Mit vielen guten Ideen, Charme und guter Stimmung hält sie den Laden am Laufen und überredet sogar Costa Cordalis (gespielt von seinem Sohn Lucas Cordalis) und andere Schlagerstars zu Auftritten. Bianca ist ein Glücksfall für den Bieradler, und sie hat wenig Ambitionen, wieder ins nun noch kälter und grauer wirkende Ost-deutschland zurückzukehren, da kann der Ronny noch so oft anrufen. Aber dann steht der Ronny plötzlich vor der Tür. Und dann steht Mattis Bruder Uwe vor der Tür, und Uwe bedeutet immer Ärger. Und die älteste Tochter fühlt sich vernachlässigt und bedient sich aus dem Flaschenregal, und ihr kleiner Bruder beginnt auf eigene Faust, die Insel zu erkunden.

Matti Adler gab es so nie, aber das Umfeld hat die Ufa Fiction, die die Serie im Auftrag von RTL produziert, genau recherchiert. Die Showrunner Johannes Kunkel und Veronica Priefer hätten hier und da die Spannung anziehen können, aber ihnen gelingen immer wieder berührende Szenen. Dazu kommen die klaren Nostalgiemarker, die fürchterlichen Frisuren, Mattis orangefarbenes Golf-Erdbeerkörbchen und nicht zuletzt der Soundtrack von Madonna bis Münchener Freiheit, die den „König von Palma“ zu einem Vergnügen machen. Aber wo am Anfang alles noch etwas zu vorhersehbar schien, da dreht es sich am Ende und dann noch mal. Moment, was ist das denn für ein Schluss? Wieso ist denn da jemand plötzlich tot? Da kommt jetzt aber noch eine Staffel, oder? Angekündigt hat RTL bislang nichts, aber das können wir jetzt wirklich nicht so stehen lassen!

Der König von Palma ab heute bei RTL+