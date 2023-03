Er ließ auch sprachlich gerne die Korken knallen: Manfred Kohnke, aufgenommen am Rande der Hobbykoch-Weltmeisterschaft am 12. Mai 2006 in der Allianz-Arena in München. Bild: Picture Alliance

Man stelle sich vor, Marcel Reich-Ranicki, der legendäre Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hätte die Rezensionen der Neuer­scheinungen nicht Tag für Tag in die Zeitung gesetzt, sondern ein ganzes Jahr lang gehortet und dann auf einen Schlag herausgebracht, in einem kritischen Wälzer. Oder man male sich aus, Joachim Kaiser, Reich-Ranickis kaum weniger legendärer Münchner Kollege, hätte sich mit einem Opern-Almanach selbständig ge­macht und übers Jahr keinen einzigen „Figaro“ besprochen, sondern auf einen Rutsch die Jahresproduktion sämtlicher Häuser. Verleger und Intendanten hätten jedes Jahr gezittert an dem Tag der Publikation dieser Urteilssammlungen. Und für die an Urteilsbegründungen interessierten Freunde der Künste wäre es ein Festtag gewesen.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften".



Solche Macht hatte über Jahrzehnte Manfred Kohnke, der von 1983 bis 2012 Chefredakteur der Deutschlandausgabe des Restaurantführers Gault-Millau war und bis 2017 als Herausgeber firmierte. Sein Gebrauch dieser Macht machte ihn umstritten. Eigenhändig etablierte er eine Gastronomiekritik, die sich im Anspruch mit dem Geschmacksrichterwesen messen konnte, das als vornehmer gilt, weil es vom Geschmack metaphorisch redet. Eigenhändig heißt hier: mit seiner Schreibhand. Die Einträge zu den Restaurants waren ungezeichnet und naturgemäß nur zum kleinsten Teil vom Chefredakteur selbst verfasst, aber Kohnke ging über sämtliche Texte und stellte stilistische Homogenität her, einen unverwechselbaren Marken-Sound. So hatte er es beim „Spiegel“ gelernt.

Das ausgekostete Wirtschaftswunder

Kohnke, 1939 als Arztsohn in Burg bei Magdeburg geboren und in Berlin aufgewachsen, erlernte den Beruf des Journalisten in einer Zeit, als mit Presseerzeugnissen viel Geld verdient wurde und Chefredakteure der großen Hamburger Organe ihre lenkende Arbeit von der Insel Sylt aus verrichteten. In dieser Sphäre des ausgekosteten und nachgeschmeckten Wirtschaftswunders musste der Ehrgeiz aufkommen, die Produkte des Luxuskonsums einer professionellen Bewertung zu unterwerfen, sie so kundig zu taxieren wie das Angebot einer Kunstmesse und so abgebrüht zu schildern wie die Rollenspiele in der Bundesregierung. Kohnke arbeitete bei der „Welt am Sonntag“, „Capital“, der „Wirtschaftswoche“, dem „Zeit-Magazin“, der „Schweizer Illustrierten“ und „Forbes“, war sogar Chefredakteur beim „Rheinischen Merkur“ in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn, schrieb in dieser langen Lehrzeit aber noch nicht über Kulinarisches. Sich in alles einarbeiten zu können war damals das Ideal journalistischer Kompetenz. Während der Guide Michelin, der Hauptkonkurrent des Gault-Millau und eingeführte Marktführer, traditionell Köche als angestellte Tester beschäftigt, arbeitete Kohnke mit freien Mitarbeitern, deren Qualifikation er in fast jedem Interview mit dem Spruch umschrieb, man müsse schon ein Reihenhaus verfressen haben, um ein Essen der Spitzenküche einstufen zu können. Das Hobby zum Nebenberuf zu machen: In solcher Demonstration materiell abgesicherter Unabhängigkeit lag ein eigenes Korruptionsrisiko.

Ein Journalist ist jemand, der nicht nur gelegentlich aus der Welt berichtet, sondern regelmäßig. Das regelmäßige Erscheinen eines Mediums verpflichtet und entlastet zugleich. Kohnke nutzte die Chancen des Turnus virtuos, obwohl man einem kritischen Jahrbuch nicht ansieht, dass es unter ähnlichem Zeitdruck entsteht wie eine Zeitung, nur viel langsamer. Ein zu einem festen Zeitpunkt publiziertes kritisches Urteil ist vorläufig endgültig, muss bestandskräftig sein und kann doch der Revision zugänglich sein, durch erneute Befassung derselben Instanz. Der Gault-Millau Kohnkes war Spitzenrestaurants durch die Routine substantiell aktualisierter Beurteilung verbunden, die zumindest ständig neues Material heranzog, auch wenn sie im Tenor oder auch im Notenwert stabil blieb. Ähnlich genau verfolgte Reich-Ranicki die Romanproduktion Martin Walsers oder Kaiser die Beethoven-Interpretationen Alfred Brendels. Kohnke gab den Restaurants Hausaufgaben bis zum Folgejahr auf und begründete die Vergabe der stark abgestuften, zwischen 12 und 19,5 aufgespannten Punkte nachvollziehbar durch Berücksichtigung der immanenten Relativität der Skala: Er maß die Restaurants an ihrem eigenen, in der Preisgestaltung dokumentierten Anspruch. Die Franzosen verrieten den Deutschen ihre Küchengeheimnisse nicht: Der Michelin publizierte sehr lange noch gar keine Begründungen, als wären einer, zwei und drei Sterne objektive Größen am Firmament.