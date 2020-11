„The Comey Rule“ bei Sky : Ein rechtschaffener Mann

„Fuck You James Comey“ singt zu Beginn des zweiten Teils von „The Comey Rule“ Jonathan Mann seine frustrierte Ballade, die er nach Trumps Wahl zum amerikanischen Präsidenten im Herbst 2016 schrieb. Halb Amerika gab dem FBI-Chef die Schuld am Wahlausgang von 2016. Auch der Autor und Regisseur des Showtime-Zweiteilers, Billy Ray, sieht das nach eigenen Angaben so. Dass Comey dennoch der Held seines Zweiteilers ist, kommt dem Film leider ebenso wenig zugute wie Comeys Anspruch, sich anständig verhalten zu haben.

Vier Jahre ist es her, dass der damalige FBI-Direktor mit seiner Frau über die Wiederaufnahme einer Ermittlung gegen Hillary Clinton diskutierte – nur wenige Tage vor der Präsidentenwahl, in der Clinton gegen Donald Trump antrat. „Ich flehe dich an“, sagt Patrice (Jennifer Ehle) in der Nacherzählung, „lass einmal in deinem Leben deine Pflicht außer Acht!“ Aber Comey (Jeff Daniels) kann nicht anders. Das FBI nimmt die Ermittlungen gegen Clinton wegen womöglich illegaler Nutzung eines privaten E-Mail-Accounts wieder auf. Comey hätte bis nach der Wahl warten können, das nach politischer Gepflogenheit sogar tun müssen. Aber keinesfalls will er bei einem Clinton-Sieg, von dem er ausgeht, als befangen dastehen. Und so untermauert er Trumps Denunzierung von „Crooked Hillary“ als betrügerische Politikerin. Am 6. November erklärt Comey zum zweiten Mal im Wahljahr, eine Anklage gegen Clinton sei nicht gerechtfertigt. Am 8. November wird Donald Trump zum Präsidenten gewählt.

Ray fasst die Geschichte in zwei Teile, die, wie er bei einem Pressegespräch sagte, eigentlich zwei verschiedene Filme sind. Der erste erzählt von den Clinton-E-Mails, der zweite von der Konfrontation zwischen Comey und Donald Trump, der den FBIDirektor im Mai 2017 feuerte. Der Film macht klar, dass dies nicht nur ein Polit-Krimi ist, sondern eine Tragödie: Ein integrer Mann, der im Namen der Nation seine Pflicht tut, bewirkt seine eigene Demontage und die der Werte, für die er einsteht.

Jeff Daniels spielt den FBI-Chef stimmig. Auch wenn er Comey so gar nicht ähnelt, beweist er sich als Paradebesetzung für humorlose Männer, die von ihrer Rechtschaffenheit überzeugt sind, wie etwa der Nachrichtenmoderator Will McAvoy in Aaron Sorkins „The Newsroom“.

Brendan Gleeson verkörpert als Donald Trump die Bedrohlichkeit eines kindischen Narzissten mit großer Macht. Immer wieder grenzt diese Figur an eine Karikatur: Trump ist ein schnaufendes Ungetüm mit hemmungslosem Appetit auf Macht und junge Frauen (in einer Szene greift er bei einem „Miss America“-Wettbewerb nach dem Hintern einer Bikiniträgerin), dessen Auftritte von dräuender Musik eingeleitet werden. Das ist überflüssig, schließlich liegen der Charakter des Mannes für jeden offen, Understatement wäre hier wirkungsvoller als die Beschwörung eines Monsters.

Gerahmt ist die Geschichte durch die Erzählung von Rod Rosenstein (Scoot McNairy) – dem aalglatten Karrieristen, der als Vizechef des Justizministeriums ein Memo verfasste, das Trump dazu diente, Comeys zu entlassen. „Jim war schon immer eine Rampensau“, sagt Rosenstein gleich zu Beginn, und wenn das dazu gedacht ist, die distanzierte Betrachtungsweise des Regisseurs Billy Ray zu belegen, bleibt es doch Lippenbekenntnis. „The Comey Rule“ ist ein Fest für Politikinteressierte, die sich in Comey wiederzuerkennen meinen. Zu den Höhepunkten zählt denn auch das berühmte Privat-Dinner im Weißen Haus, in dem Trump Comey aufgefordert haben soll, sich bei den Ermittlungen über russische Eingriffe in den amerikanischen Wahlkampf loyal zu zeigen. Das zumindest behauptet Comey in seinem „A Higher Loyalty“, der Blaupause für den Zweiteiler.