„My Son Hunter“ bei Breitbart : Der verlorene Sohn und sein verlorener Laptop

Von einer zurückhaltenden Darstellung ist bei ihm keine Rede: Laurence Fox spielt Hunter Biden. Bild: The Ann and Phelim Scoop/Youtube

Ein Junkie mit Vaterkomplex, eine Gestrauchelte, die wieder Tritt fasst, und ein sinistrer Spitzenpolitiker – das sind die Hauptfiguren in „My Son Hunter“, einem Film, den das Webportal Breitbart, Sprachrohr der amerikanischen rechtsextremen Alt-Right-Bewegung, im Netz vertreibt. Der Film bringt seinem Publikum mit dem Holzhammer bei, wie kaputt und korrupt die Familie Biden sei. Hintergrund ist der in konservativen Kreisen mystifizierte Laptop von Hunter Biden, der neben Heimpornos und Zeugnissen von Hunters Drogenexzessen angeblich inkriminierende Informationen über seine lukrativen Geschäftsbeziehungen zu China und der Ukraine enthält, in welche rechtskonservativen Gerüchteköchen zufolge auch sein Vater verwickelt gewesen sein soll.

Protagonistin des Stücks, das kurz vor der Wahl Bidens 2020 spielt, ist die Stripperin Grace alias Kitty (Emma Gojkovic), die hier einen nur mühsam nachvollziehbaren Schwenk von einer naiven linken Aktivistin („Wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte!“, ruft sie zum Auftakt bei einem Faustkampf am Rande gewalttätiger Demonstrationen, die von den Medien als „meistenteils friedlich“ verkauft werden) zur nachgerade erweckten Verächterin der Bidens und Trump-Adeptin vollzieht. Ihr Sinneswandel beginnt in einer Nacht mit dem leichenblassen, von Koks und Crack zermürbten Hunter Biden (Laurence Fox), der ihr von seinem traumatischen Leben erzählt – Hunter Biden verlor als Kind seine Mutter und seine Schwester und 2015 seinen Bruder Beau – und seinen Selbsthass beichtet. Auf die Konsequenzen seiner internationalen Geschäfte indes, mit denen er offenbar seinen Vater beeindrucken will, gibt er indes keinen Pfifferling. Prompt wandelt sich die Hure mit dem Goldherz zur Rächerin, die schließlich auf der richtigen, also konservativen, Seite der Geschichte landet.