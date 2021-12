„Der Zauberwürfel“ im ZDF : Wer braucht Feinde, wenn er Familie hat?

Was zwischen den Jahren läuft, wie es so schön heißt, spielt stets ein wenig im Zeitlosen, jenseits der Aktualität. Da passt es gut, dass das Thema des Zwischen-den-Jahren-Zweiteilers des ZDF, Zwist in der Familie, eine der ältesten Geschichten der Welt ist, wenn auch nicht gerade eine Gute-Laune-Handlung. Familie ähnelt eben einem Haus: Von beidem träumt man lange. Kaum aber sind die Hypotheken abgezahlt, zeigt sich der Zerfall; und wer mit den Renovierungen in Rückstand gerät, dem bleibt oft nur der Abriss. Und doch hat auch die älteste Geschichte mehrere Vorlagen, einerseits die von Lilith, ein Drama aus Eifersucht, Sinnlichkeit und Emanzipation, andererseits die von Kain und Abel, den bis aufs Blut konkurrierenden Brüdern. „Mord in der Familie – Der Zauberwürfel“ entscheidet sich gar nicht erst, sondern folgt beiden Varianten zugleich.

Auch genretechnisch ist der von Regisseur Michael Schneider unaufgeregt inszenierte und von Andreas Zickgraf (Kamera) souverän bebilderte Film nicht leicht zu verorten, verquickt er doch eine psychologische Familienstudie mit einem Wirtschaftsthriller, einem emotionalen Beziehungsdrama und einem Krimi. Die ungewöhnliche Gelenkigkeit mag damit zu tun haben, dass das Drehbuch der Schwedin Linda Ung ursprünglich nicht für das deutsche Fernsehen gedacht war. Man bemühte sich dann zwar noch, alle Klischeeerwartungen zu bedienen, aber der Zweiteiler hat sich in Handlung und Bildsprache eine nordische Kühle bewahrt, die ihm gut steht. Auch die Verlegung ins immobilientechnisch rutschige, hier einmal nicht veralberte Köln wirkt überzeugend.

Es geht kreuz und quer durch die Zeit

Es beginnt, optisch elegant, mit Abel. Im modernistischen Rheinauhafen begegnen wir am Neujahrsmorgen dem derangierten Immobilienentwickler Thomas Becker (Matthias Koeberlin). Aus monochromem Eisblau leuchtet blutiges Rot hervor: Die Flecke auf Thomas’ Hemd korrespondieren mit seinem roten Porsche, dem Kleid seiner Frau und einem traurigen Flatterweihnachtsmann. Dann fallen Schüsse, der Getroffene stirbt vor seinem Wagen. Von hier aus entwickelt sich die Geschichte als Krimi in die Zukunft weiter (mit Sabine Winterfeldt und Wolf Danny Homann als Kommissare) und als Drama in die Vorgeschichte zurück. Schneider und Ung aber setzen nicht einfach auf den Wechsel von Chronologie und Rückblende. Sie haben eine Struktur gewählt, die nicht nur im Farbenspiel dem titelgebenden Zauberwürfel entspricht, indem sie kreuz und quer durch die Zeitebenen springen. Mit jeder geschickt hervorgedrehten Szene, die die Zuschauer einordnen müssen, verschiebt sich die Perspektive, steigt die Verwirrung. Erst ganz am Ende ist das Rätsel gelöst.

Serientrailer : „Mord in der Familie"

So lernen wir zum einen die Unternehmer-Familie Becker kennen: ein Patriarch (Heiner Lauterbach in hautenger Lauterbach-Rolle) und seine zwei ungleich geliebten Söhne (neben Thomas noch Eric, gespielt von Lucas Gregorowicz), zum anderen die alleinerziehende, starke Mutter Karoline (Petra Schmidt-Schaller), in die sich Thomas, gelangweilt in seiner Ehe mit Marianne (Katharina Lorenz), verguckt. Die Beckers wiederum stehen im Fokus der Medien, weil ihr Prestigeprojekt, ein Wohnwürfel, eingestürzt ist, wobei ein Mensch zu Tode kam. Jemand muss die Verantwortung übernehmen. Der Vater spielt die Söhne gegeneinander aus, wobei er einen von ihnen zu opfern bereit ist. Bald darauf liegt Vater Becker, rüde angefahren, selbst auf der Intensivstation.

Wie sich diese eigentlich übersichtliche Handlung entfaltet, das ist erstaunlich spannend und trägt nicht zuletzt dank der guten Darsteller über die doppelte Spielfilmlänge. Die Statik stimmt, aber ein wenig Pfusch am Bau gibt es doch. Mal ist es ein Continuity-Fehler (eine mysteriös verschwundene Kaffeetasse), mal wirken einzelne Aussagen abgeschmackt: „Ich bin reich, ich habe Macht. Ich muss nicht glücklich sein.“ Das fällt auf, weil die Dialoge sonst meist stimmig sind. Auch die Symbolik trumpft zu sehr auf, ob sich da ein kleiner Vogel das Genick am Fenster bricht (strenge Vaterstimme von hinten: „Sie überschätzen ihr Talent zu fliegen“) oder ob Eric allzu häufig am Zauberwürfel (Geschenk des Vaters) herumdreht. Seltsam mutet es zudem an, wenn Eric im Krankenhaus vor Zeugen mitbekommt, wie in Bild und Ton vom Tod seines Bruders berichtet wird, und ungerührt bleibt. Auf die Todesmitteilung durch die Polizei reagiert er dann wenige Augenblicke später äußerst ungläubig. Soll da auf plumpe Weise angedeutet werden, dass er mehr weiß? Oder ist das einfach durchgerutscht?

Am schwersten wiegt freilich der Einwand gegen die Glaubwürdigkeit der Figuren. Dass zwei gestandene Unternehmer um die Gunst des Vaters konkurrieren, mag ja angehen, dass sie das aber ausschließlich tun, wirkt doch künstlich. Noch flacher ist nur die Gestalt des offiziersmäßigen Patriarchen selbst geraten, der nicht interessanter dadurch wird, dass er exakt so schon unzählige Male im deutschen Fernsehen dargestellt wurde. Auch die doppelte Persönlichkeit Karolines, mal überlegen, mal panisch, mutet nicht allzu authentisch an, wird aber von Schmidt-Schaller hier wie dort prächtig verkörpert. Die kleine Unwahrscheinlichkeit, mit der sich die Schichten mischen – der Immobilientycoon und die Burgerbraterin –, und der Zufall, dass in beiden Familien zu dieser Zeit Kämpfe auf Leben und Tod toben, sind im Weihnachtsfilm freilich erlaubt. Als solchen darf man „Der Zauberwürfel“ wohl ansehen, auch wenn er sich von rührseligem Kitsch fast bis zum Schluss fernhält. Nicht umsonst flatterte da zu Beginn ja ein Weihnachtsmann.

Mord in der Familie – Der Zauberwürfel, am 27. und 28. Dezember, 20.15 Uhr, ZDF.