ARD-Film „Kein einfacher Mord“ : Ein Mord schweißt sie zusammen

Zerbrechlichkeit können viele Schauspieler spielen. Vor innerer Wut zitternden Trotz ebenfalls. Aber eine trotzige Zerbrechlichkeit, die gibt es so hinreißend stark hierzulande vielleicht nur bei Laura Tonke. Sie wagt es, unentschieden zu wirken, verwirrt, paralysiert geradezu von der Ambivalenz widerstreitender Gefühle. Und sie vermag die überwältigende Kraft von Emotionen auszudrücken, ohne exaltiert zu wirken. Kleine, instinktiv wirkende Gesten reichen ihr aus, ein verängstigter und zugleich entschlossener Blick etwa, in dem ein Abglanz all des Schmerzes liegt, von dem die Zuschauer zu diesem Zeitpunkt noch nichts wissen.

Eine Virtuosin des Ahnenlassens

Laura Tonke ist eine Virtuosin des Ahnenlassens. Damit ist sie die Idealbesetzung für authentische Beziehungsfilme, die nicht enden, sobald die Liebenden einander gefunden haben, sondern auch den Fortgang abbilden, die Krisen und die wachsende Sehnsucht nach dem Zauber des Anfangs. Erinnert sei an die überragende Tragikomödie „Bist du glücklich“ (2018) von Max Zähle, in der Laura Tonke und Ronald Zehrfeld als ein in Trennung lebendes, melancholisches Paar glänzten.

Erneut ist die Schauspielerin nun im Ersten in einer solchen Paraderolle zu sehen. Sohn Tim (Tyler Worbs) muss über das Ende der Ehe seiner Eltern noch informiert werden, aber die Anwälte sind bereits eingeschaltet. Zunächst deutet der Film nach einem Buch von Stefan Rogall allerdings an, welches fast schon märchenunwirkliche Glück dieser Familie noch zwei Jahre zuvor vergönnt war: Nina erwartete das zweite Kind, und die Renovierung der Traumvilla war endlich abgeschlossen, was Nina und ihr Mann Paul (Felix Klare), ein erfolgreicher Chirurg, mit einem Gartenfest feierten.

Das perfekte Leben stürzt zusammen

Dann stürzte dieses perfekte Leben, das einigen Neid hervorrief (und später manche Missgunst), abrupt in sich zusammen. Pauls Tablettensucht, auch Nina gegenüber verschwiegen, führte zum Verlust seiner Approbation; Nina versank nach einer Fehlgeburt in einer Depression. Alles an ihr ist jetzt Vorwurf, vor allem gegenüber Paul, dessen Straucheln für sie mehr als ein Versagen darstellt, nämlich ein Im-Stich-Lassen der Familie. Zugleich wächst ihr Trotz, der stärker als ihr Stolz ist. Die eben noch gut situierte Gattin aus der Vorzeigevilla nimmt eine Stelle in einer örtlichen Reinigung an, um das Haus zu halten; die obere Etage wird an eine aufdringliche Querulantin vermietet. An Paul, der nun als Vertreter jobbt, fühlt sich Nina so wenig gebunden, dass sie Flirts offensiv sucht, etwa mit Tims selbstbewusstem Hockeylehrer Viktor (Sebastian Becker).

Das alles ist aber nur Vorspiel für das eigentliche Drama mit dem seltsamen Titel „Kein einfacher Mord“. Welcher Mord wäre schon einfach? Doch hier ist das anders gemeint, sogar im doppelten Sinne anders. Die blutige Tat, im Affekt begangen – Viktor wurde zu schnell zudringlich, überhörte Ninas „Nein“; auch Paul war plötzlich zugegen –, ist schon deshalb nicht einfach, weil sie eng mit der verfahrenen Beziehung der Protagonisten zusammenhängt. Zudem handelt es sich gewissermaßen um einen zweifachen Mord, zumindest aus Täterperspektive: eine Straftatbegehung in Mittäterschaft, wie der juristische Terminus lautet. Eine solche Situation aber, in der jeder den anderen in der Hand hat, schweißt die Beteiligten fest zusammen. Es geht um Komplizenschaft, wobei der englische Ausdruck „partners in crime“ noch besser passt, führt doch die gemeinsame Schuldverstrickung zu einer eigentümlichen Wiederbelebung der als Liebesgeschichte beendeten Partnerschaft. Nina wie Paul überlegen kurz, sich alleinschuldig zu bekennen, tun es aber nicht. Sie führen an, der Sohn wüchse dann ohne Mutter oder Vater auf, aber sie lassen anderes ahnen: Auf einmal ist da eine – leicht unwirkliche – Perspektive von Gemeinsamkeit.

Es bleibt nur das perfekte Kaschieren der Tat, also die Beseitigung aller Spuren und das Vorspielen einer halbwegs intakten Beziehung (was Paul leichtfällt; und eben das sieht Nina als Problem), während zwei Kommissare (Barbara Philipp, Bernd-Christian Althoff) den Protagonisten auf den Fersen sind. Ninas Date mit dem Trainer am Abend seines Todes macht sie schließlich verdächtig. Immer mehr Widersprüche in den Aussagen der so verschworenen wie zerrütteten Eltern-Partner führen zu einem immer größer werdenden Lügenkonstrukt. Originell ist diese Skriptidee nicht. Die Qualität des Films schmälert das kaum, denn die resultiert vor allem aus der dramaturgisch packenden, hervorragend gespielten Umsetzung. Hinter ihrer äußerlichen Ungerührtheit türmt sich insbesondere Ninas Schuldbewusstsein auf. Sebastian Ko (Regie) und Andreas Köhler (Kamera) unterstützen diesen Eindruck, indem sie die Darstellerin auch bildlich in die Enge treiben und immer mehr Rot in die Szenen einbluten lassen: Tomatensoße auf dem Kleid, das saftige Grillfleisch, eine rote Bowle. Alltägliches wandelt sich zum stummen, wissenden Vorwurf.

Zum Tanz auf dem Kraterrand macht die Handlung der Umstand, dass Nina und Paul, sobald sie allein sind, eben doch ihren Beziehungsstreit austragen: „Mit Lügen kennst du dich ja aus.“ „Schwäche zeigen . . . erlaubst du ja niemandem.“ Sie müssen sogar alles aussprechen, chemisch reinigen sozusagen („Keine Geheimnisse mehr“), um sich in der anderen Situation vertrauen zu können. Allerdings sind auch die Ermittler nicht dumm; sie stellen eine Falle, die zur Wende wird. Geschickt ist die Sympathielenkung des Films, der die mitfiebernden Zuschauer in diese ausgeweitete Schuldbeziehung hineinzieht, sie zu Mitschuldigen macht, ohne dass lange absehbar wäre, wohin die Realitätsverleugnung der sich als selbstwirksame Individuen offenbar allmählich wieder spürenden Protagonisten führt. Selbst das rot leuchtende Finale dieses konzentrierten Beziehungsdramas ist fernsehfilmuntypisch gelungen.

Kein einfacher Mord läuft heute um 20.15 Uhr im Ersten.