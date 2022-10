„Die Bürgermeisterin“ im ZDF : Wenn der Hass sich bis zum Äußersten steigert

Wer sich für das Gemeinwesen engagiert, insbesondere im Ehrenamt, lebt zufriedener als Menschen, die nur Eigeninteressen im Kopf haben, heißt es. Uneigennütziges Engagement ist nicht nur individuell sinnstiftend, sondern ein Grundpfeiler gelebter Demokratie. Dass Demokratie nicht nur eine staatliche Verfasstheit ist und der entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen bedarf, sondern miteinander alltäglich praktisch lebendig werden muss, ist jedoch nicht sonderlich populär, wenn es an das tatsächliche oder eingebildete Eigene geht.

Wer akzeptiert die Entlastungsstraße, die am idyllischen Stadtrandgrundstück vorbeiführt? Wer will die Kita auf dem Nebengrundstück? Wer die Flüchtlingsunterkunft nebenan? Zumal wenn der Ortsbeirat nicht nur vor vollendete Tatsache gestellt, sondern jedes Bedenken mit schönfärbenden Worten des zuständigen Landkreises ausgebremst wird? Zur Demokratie gehört am Ende von Teilhabeprozessen, die gewährleistet sein sollten, aber auch das Hinnehmen von Partikularungerechtigkeiten. In der Theorie. In der Praxis ist die Bedrohung der oft ehrenamtlich, oft parteiunabhängig arbeitenden Lokalpolitiker landesweit stark gewachsen.

Dynamik der Einschüchterung

57 Prozent der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gaben 2021 an, dass sie oder Personen aus ihrem privaten Umfeld aufgrund ihrer Tätigkeit schon einmal beleidigt, bedroht oder tätlich angegriffen wurden, so eine aktuelle Forsa-Erhebung. In größeren Städten steigt die Zahl auf 75 Prozent.

Christiane Balthasar (Regie) und Magnus Vattrodt (Buch) lehnen sich in „Die Bürgermeisterin“ an mehrere schlimme Fälle der vergangenen Jahre an und kompilieren sie zu einer sachlich erzählten, aber gerade deswegen überaus eindrucksvollen Geschichte, die die exakte Nachzeichnung der Einschüchterungsmechanismen und -dynamiken mit atmosphärisch genau getroffener Veränderung eines ganzen Stadtteils verbindet. Obwohl in dem fiktiven Ort Linden, Teil von Neustadt, also einer Allerweltsgemeinde, zu Beginn im Prinzip viele Bürger zusammenhalten und die Ortsbürgermeisterin Claudia Voss (Anna Schudt) eben keine Parteipolitik macht, wird sie vor der Eröffnung eines Flüchtlingsheims zur Zielscheibe. Eines Heims, das sie überhaupt nicht zu verantworten hat. Solche Zuständigkeitsfeinheiten, so der bald zu ihrem Schutz abgestellte LKA-Beamte, interessierten allerdings weder die ortsansässigen Gegner unter Führung des Bauhofbesitzers Veith Landauer (Alexander Beyer) noch die bald zur Demo angereisten Rechtsradikalen, die mit mutigen Frauen generell ein Problem haben.

Video starten Trailer : „Die Bürgermeisterin“ Video: ZDF, Bild: ZDF und Martin Valentin Menke

Voss, der „Typ ewige Klassensprecherin“, ist zwar selbst wenig begeistert, wirbt aber im Ortsbeirat für gute Vorbereitung, organisiert mit Vertretern der Kirchengemeinde Integrationsmaßnahmen wie Sprachunterricht, Patenschaften und einen Helferkreis. Der Mensch, so Claudia Voss, zähle. Mit ihrem Mann Peter (Felix Klare) und der siebzehnjährigen Leonie (Jule Hermann) lebt sie mitten in Linden und arbeitet hauptberuflich in der familieneigenen Schreinerei. Empathisch und sympathisch, gilt sie als politisches Talent, Ambitionen hat aber eher ihr Mentor und Ortsbürgermeister-Vorgänger Gerhard Zöllner (Uwe Preuss). Der Bauhofchef Landauer vertritt und organisiert den „Widerstand“, versteht sich auf Stimmungsmache, ist aber nicht als dumpfer Nazi gezeichnet. Der schlüpfrige Demagoge versammelt auf Social Media Unzufriedene, Trolle und Rechtsradikale, seine eigentlichen Ziele für Linden werden nie ganz klar.

Mehr zum Thema 1/

Die anschwellende Bedrohung, die Gewalteskalation und den Versuch der Vernichtung der Ortsbürgermeisterin zeigt die Kamera von Hannes Hubach oft wie im Vorbeigehen, dafür umso wirkungsvoller. Es gibt eine Schlüsselszene. Auf dem Marktplatz stehen sich die Informationsstände von Helfern und Gegnern gegenüber. Voss, aufs Stirnbieten eingestellt, lässt sich von den Heimgegnern ins „Gespräch“ verwickeln, argumentiert, wird aufgebrachter, dann spricht sie Sätze, die fast wörtlich denen entsprechen, die den rechtsterroristischen Mörder des am 2. Juni 2019 in Wolfhagen-Istha getöteten Regierungspräsidenten Walter Lübcke mutmaßlich zur Tat bewegt haben sollen. Jetzt kennen Gewaltbereite kein Halten mehr. Psychoterror und Wegducken der Unterstützer, Auftragskündigungen, Post mit Exkrementen und direkte Gewalt setzen Voss unter Druck. Darf sie ihre Familie solcher Eskalation aussetzen? „Die Bürgermeisterin“ findet ein Ende, das man kontrovers diskutieren kann. Am beklemmenden Realismus des Films ändert das nichts.

Die Bürgermeisterin zeigt das ZDF heute um 20.15 Uhr. Anschließend läuft die Reportage Engagiert und attackiert: Wenn Politiker zur Zielscheibe werden.