Der Taxler (Christoph Krutzler) weiß Bescheid. Als Amateurethnologe hat er, wie jeder Wiener Taxifahrer, seine nächtliche Kundschaft studiert. Fünfundfünfzig Euro, Flüchten kostet extra, das ist der Tarif, Weisheiten gibt es gratis dazu. Der Taxler ist ein Herr Karl hinterm Steuerrad, einer, der dem Zuschauer direkt ins Auge blickt. Ein „mieselsüchtiger Grantscherm“ sei der Wiener „als solcher“, von Natur aus ein „Fallot“, ein Lump.

Wie Laurenz Brückner (Thomas Mraz), der Großkopferte und stinkreiche Kunstsammler im piekfeinen Nadelstreifen, den in Wien alle Gangster bewundern, dessen Protzpalaisadresse trotz zentraler Lage aber niemand kennt. In der Tiefgarage eine Ausstellung seltener Sportwagen und vergoldeter Waffen. Das Erdgeschoss voll mit Exponaten aus bedeutenden Auktionen, je teurer, desto besser. Etwa Martin Grandits kontrovers besprochene „Leberkässemmel“. Seit neuestem macht auch Brückners Lebensgefährtin Tara Abramovic (Zoe Straub) auf Künstlerin. Ihr Werk strangulierter Barbiepuppen soll der Höhepunkt der neuesten Vernissage Brückners sein.

Ein verfilmter Drogenrausch

Ein Fallot ist er eben, der Wiener. Wird in Marvin Krens absurd gebauter, assoziativ in wilde Fahrt gesetzter Komödie „Der weiße Kobold“ behauptet. Man könnte auch von verfilmtem Drogenrausch sprechen, und läge vielleicht nicht verkehrt. Für Nicht-Wiener, beziehungsweise Nicht-Österreicher könnte es allerdings Verständigungsprobleme geben. Das dürfte nicht nur an der Sprache liegen, die bekanntlich Deutsche und Österreicher voneinander trennt. Sondern auch an der Kolportagesucht und behaupteten Ernsthaftigkeit, mit der hier die Wiener Kunstszene zur Abrechnung geführt wird.

Autor und Regisseur Marvin Kren ist bekennend parteiisch. Werke von Martin Grandits sind im Film nicht nur zu sehen – und werden als Meisterstücke der Frechheit bewundert. Grandits tritt auch selbst auf, ebenso seine Galeristin. Kunst und ihre Vermarktung sind hier die Haupt- und Staatsaktion. Kokain und Kunst teilen nicht nur den ersten Buchstaben, malen kann jedes Kind. Sofern es sich der Welt der Erwachsenen so erfolgreich widersetzt wie der Junge im weißen Schneeanzug, Kevin (Lenny Winkler), der als anarchisches Element durch diese Witzveranstaltung geistert und dem die Oma gleich zu Beginn ein herzhaftes „Oaschloch“ hinterherruft.

Ein Normalo in der Kunstszene

Eine Handlung gibt es auch, und sie ist inspiriert von Martin Scorseses „After Hours“ („Die Zeit nach Mitternacht“, 1985). Auch in diesem Film erlebt ein kreuzbraver Büroangestellter eine irre Nacht – in der New Yorker Kunstszene. Reminiszenzen verstreut Kren reichlich, so heißen zwei New Yorker Kunsthändler, die in „Der weiße Kobold“ eine wichtige Rolle spielen – aber nur einen Kurzauftritt haben, wie viele andere Figuren, darunter Kida Khodr Ramadans Toni Hamady aus „4 Blocks“ –, Agosian.

Der Wiener an sich, so der Taxler, sei eben eine „Grenzsau“, was der korrekte Speditionsdisponent Freddy Sternthaler (Frederick Lau) bald zu glauben geneigt ist. Sein schmieriger Chef Zuko (Michael Thomas) betrügt und lässt sich mit Sex bezahlen. Die schöne und unerschrockene Ema Draganovic (Maya Unger), der Freddy beim nächtlichen Zigarettenholen für Zuko begegnet, schildert eine Räuberpistole mit Drogendeals und verschwundenem Malerbruder. Unterweltkillern auf den Fersen, suchen sie erst Malergenie Martin (Simon Steinhorst) und dann seine ebenfalls verschwundenen Bilder, finden den Kobold und trauen sich in die Höhle des präpotenten Händlers, Brückner.

Keine Kunst ohne Drogen?

Am steilen Weg entlang filmt Kren gebremste Miniaturen mit Nachtbildern. Freddy tanzt in einer Bar mit einer Dame (die Mutter des Regisseurs und Autors, Brigitte Kren). Melancholisches und Schrilles, Ironisches und Bösartiges jagen einander über die Strecke des Films wie Brückners Schergen den naiven und grundguten Freddy mit seiner ausgebufften Neu-Freundin Ema (Kamera Martin Gschlacht, Score Stefan Will und Julian Muldoon). Ohne Drogendealer Heinzi X (Paul Basonga) wäre die Wiener Kunstszene tot, so munkelt es dieser Film, denn er betreibt auch den besten Szenenachtklub.

Es gibt sicher Leute, die „Der weiße Kobold“ für eine geniale Satire halten. Aber wie in solchen Fällen üblich, steht und fällt die Begeisterung mit dem Ausmaß der Einsicht in den Betrieb. Für andere als Insider mag diese ORF/BR-Produktion als groteskhumoriges, von Alarich Lenz rasant montiertes Stück eine originelle Abwechslung im Problemfilm-Einerlei des ARD-Mittwochsfilms sein. Dass auch Filme, die manche großartig finden werden und andere zum Kopfschütteln im öffentlich-rechtlichen Programm Platz finden, ist Essenz des Programmauftrags.

