Montagskrimi im ZDF : In Hamburg gehen die Lichter aus

In der literarischen Vorlage von Jan Costin Wagner spielt der Krimi „Das Licht in einem dunklen Haus“ im finnischen Turku. Das ZDF inszeniert die Story mit Henry Hübchen als Kommissar in Hamburg. Schön düster, wie sich das gehört.

Es ist ein dunkles Menschenbild, auf dem die in Finnland spielenden Kriminalromane von Jan Costin Wagner gründen. Er beschreibt einsame Gestalten vor Schwermut-Kulisse, für die es wenig Trost gibt. Sie tragen dunkle Geheimnisse mit sich herum, die Stimmung ist düster. Es wird um Rätsel herum erzählt, die Verbrechen machen sprachlos. Für die TV-Adaption hat das ZDF den Schauplatz nach Deutschland verlegt, aus Turku wurde Hamburg, aus dem finnischen Ermittler Kimmo Joentaa der deutsche Johannes Fischer (Henry Hübchen). Nun gibt es einsame Kommissare mit angeknackster Seele auch im Fernsehen hierzulande zuhauf, das Wagnis der Übertragung trübseliger Atmosphäre ist überschaubar. Stimmungsvoll kann Traurigkeit eben auch in Hamburg sein, einsame Menschen finden sich in niedersächsischen Dörfern wie in der finnischen Provinz.

Frisch verwitwet, voller Gram

Vor gut zwei Jahren ermittelte Kommissar Fischer, frisch Witwer und voller Gram, in der ersten Jan-Costin- Wagner-Ausgabe, „Tage des letzten Schnees“, im Fall einer ermordeten Studentin. Nun geht es in „Das Licht in einem dunklen Haus“ um die Dunkelheit eines lang vergangenen Sommers und die elegisch gefärbte neue Liebe des Kommissars zu einer Frau, Marie (Corinna Kirchhoff), die fast ein Phantom ist und kommt und geht wie ein Schatten. In der Romanvorlage ist ihre Existenz noch unbestimmter, gänzlich in der Schwebe. Hier nun manifestiert sie sich in den Bildern – genauso wie das Drama, das sich auf einer zweiten Erzählebene im August 1995 im Haus der musikbeseelten Klavierlehrerin Olivia Rentlow (Paula Kroh) abspielt und das in der erzählten Jetztzeit zu mehreren Todesfällen führt, deren Zusammenhang bis zum Ende Wendungen erfährt.

Ein Mörder, der weint, das ist die erste Spur von Fischer und seinen Kollegen Konstanze Sartorius (Victoria Trauttmansdorff) und Jan Kettler (Lucas Reiber). Ermordet wurde eine unbekannte Wachkomapatientin, Wochen nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus. In den folgenden Tagen bringt jemand Männer ums Leben, die auf dem Foto eines Sommers in den Neunzigern zu viert als Sieger eines Beachvolleyballturniers posieren.

Besonders auffällig verhielt sich damals Rico Neubarth (Sebastian Zimmler), der tumbe Freund der zartbesaiteten Musikantin. Jeder der abgebildeten Männer wirkt in der Gegenwart gehetzt, verschwitzt und fahrig. Die Schwester eines der Opfer, Christine Falter (Katharina Heyer), betäubt ihre geheimnisvollen Erinnerungen durch Gelegenheitssex, der in einer etwas ungelenk gefilmten Szene wie Selbstbestrafung aussehen soll (Kamera Julia Daschner). Ein Opfer wird von der Hochhausterrasse gestürzt. Das spielt sich, nur durch eine Glasscheibe distanziert, im Hintergrund ab. Das Blutige und offen ausgestellte Gewalt sind Sache dieses Krimis, der in psychische Abgründe führt, nicht (Regie Lars-Gunnar Lotz, Buchadaption Nils-Morten Osburg).

Schritt für Schritt offenbart sich die Geschichte einer brutalen Tat und ihrer Zeugen – von Tobias Menne (Constantin von Jascheroff) und Linus Lemberg (Tilmann Strauß), deren Leben damals anfing, aus den Fugen zu gehen (als Kinder gespielt von Louis Guillaume und Miko Tritto). Es geht um Rache und das Schweigen, durch das sich andere mitschuldig gemacht haben. Als Krimi mit Stimmungsanspruch und ethischem Anstrich ist das einigermaßen solide inszeniert, wenn auch die Überraschungseffekte für alle Leser von Jan Costin Wagner gleich null sind. Bleibt als Atmosphärenplus die vorsichtige Annäherung eines möglichen Liebespaars im reifen Alter. Das spielen Hübchen und Kirchhoff in einer kurzen Einstellung feinsinnig, bleibt im übrigen Film aber bloß noch als irgendwie steigerungsfähiger Sehnsuchtsplatzhalter.

Das Licht in einem dunklen Haus läuft am heutigen Montag um 20.15 Uhr im ZDF und ist in der ZDF-Mediathek abrufbar.