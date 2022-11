ZDF-Film „Broll + Baroni“ : Hier landet die Unterhaltung auf dem Friedhof

Als der Fußball noch eine unschuldig prollige Angelegenheit war: Das war die große Zeit von Kai Baroni, der berühmten Nummer 9 irgendeiner berühmten Elf. Ein Kicker vom Schlage Poldis also, den Jürgen Vogel sehr passend in aller breitbeinigen Jürgenvogelhaftigkeit spielt. Baronis bester Freund Max Broll (Laurence Rupp), ein Saunafreund sogar, wie aufgussfreudig gezeigt wird, ist Oldschool-Totengräber (keine Bagger!) in der österreichischen Provinz und Stiefsohn oder Sohn (kommt nicht so genau) der leitenden Kommissarin Tilda Broll (Bettina Redlich). Wie zwei echte Jungs es eben so mögen, vergnügen sich Broll und Baroni zum Horror des Pfarrers gern mit Bier und Flachserei beim privaten Public Viewing auf dem Friedhof, wobei sie in diesem Fall kein Spiel schauen, sondern – Mama Tilda, müde von der Arbeit kommend, lächelt gutmütig – einen Zombie-Klassiker mit viel Gekreisch.

Unter den österreichischen Radieschen

Sie ahnen nicht, dass ihnen nur wenige Stunden später passieren sollte, was ein moderner Schauerfilm wie „Buried“ (2010) dramatisch durchgespielt hat, nämlich eine lebendig begrabene Person finden zu müssen, bevor dieser die minimalen Vorräte ausgehen (für Sauerstoff sorgt ein Luftrohr bis über die Erde; schon das übrigens ein klassischer Konstruktionsfehler, der zum Ersticken an Kohlendioxid führen dürfte). Immerhin gibt es unter den österreichischen Radieschen besseren Handyempfang als in der gesamten deutschen Provinz; aber kein Akku hält ewig. Es handelt sich bei der Verbuddelten ausgerechnet um Max’ geliebte Stiefmutter, die während des Zombiemassakers unter der bierbetäubten Nase der beiden Sportsfreunde hinweg entführt worden sein muss. Das jedenfalls gibt Tilda, die den eindeutig erkannten Täter (Martin Wuttke) einst hinter Gitter gebracht hat, am beigelegten Seniorenhandy (ohne GPS) zu verstehen. Ein Psychopathen-Rache-Plot also, für Vogel und Rupp eigentlich eine perfekte Steilvorlage.

Ein Problem gibt es freilich, denn der Täter, ein „Superstar der künstlichen Befruchtung“, der bei seinen Inseminationen nicht nur die eigene Potenz unter Beweis stellte („Er hat fünfzig Kinder?“), sondern zudem seine ihm auf die Schliche gekommene Gattin abgemurkst hat, sitzt immer noch in einem Hochsicherheitsgefängnis ein. Während eine in müden Szenen angedeutete klassische Suche nach Tilda Broll startet, geleitet von ihren als Liebespaar frisch getrennten Mitarbeitern Meral (Sabrina Amali) und Paul (Harry Lampl), machen sich die beiden Haudraufs in Baronis Klimakiller-Sportwagen eigenmächtig auf die Suche, die einigermaßen logisch in der Haftanstalt des fortpflanzungstechnischen Torschützenkönigs beginnt.

Sie setzen den Arzt unter Umgehung aller Gesetze gehörig unter Druck. Der wiederum weiß sich zu wehren und die harten Jungs da zu treffen, wo es ihnen am meisten wehtut: bei ihren Frauen, der „Heiß bei Hanni“-Hanni (Hilde Dalik) – sie betreibt einen Imbiss – und der russischen Schlossbesitzerin Lana (Valery Tscheplanowa) – sie betreibt russisches Reichsein. Die Frauenrollen sind damit noch tumber geraten als die der Männer. Die impulsiv handelnden Protagonisten aber drehen jetzt vollends durch, geben „Leck mich am Arsch“-Interviews, halten Stinkefinger in Kameras, auf die sie zur Sicherheit noch „Fuck You“ schreiben, oder entführen Personen, wenn sie glauben, dass das etwas nutzt. Allein für Saunagänge bleibt immer noch Zeit.

Aneinanderreihung von Oldschool-Plattitüden

Einmal abgesehen davon, dass Baronis Beschreibung „Arsch mit Henkelohren dran“ vielleicht keine allzu genaue Charakterisierung von Wuttkes Gesicht darstellt – was gleichwohl später zu einem wichtigen Fortschritt bei der Suche beiträgt –, ist das auf einer mauen Romanvorlage von Bernhard Aichner beruhende Buch von Harald Sicheritz, eigentlich ein Quotengarant, ein frappantes Beispiel dafür, wie man sich in Oldschool-Plattitüden verzetteln kann.

Dabei sollte Sicheritz es besser wissen, schließlich hat er über das Thema „Wie unterhält das Fernsehen?“ promoviert. Mit raffinierten Dialogen in diesem Fall nicht. Auf einen auch Poldi leider nur untergeschobenen Satz wie „Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel“ wartet man bei Doktor Witz vergeblich. Er mag es antiquiert breitbeinig: „Dann fragst du dieses Dreckschwein, wo deine Stiefmutter ist.“ „Wir wollen Ihnen nicht wehtun, also zumindestens ich nicht.“ „Wir suchen jetzt diesen Vinzenz und prügeln die Wahrheit aus ihm heraus.“

Ein bisschen macht der Regisseur, der ebenfalls Harald Sicheritz heißt und mit seiner flotten Ästhetik ganz ordentlich unterhält, dann wieder wett. Außerdem spielen Vogel, Rupp und Wuttke diesen virilen Quatsch, der in einem haarigen Western-Finale mit (nur optischen) Hitchcock-Anleihen endet respektive untergeht, mit erstaunlicher Leidenschaft. Eigentlich ist es ja auch eine gute, fast schon subversive Idee, zwei ermittelnde Helden zu entwerfen, die mit ihrem Hang zu dämlicher Selbstjustiz einer Lösung des Falls mehr im Weg stehen, als zur Lösung beizutragen. Vermutlich war auch gleich eine ganze Sendereihe intendiert. Aber bei so viel narrativer Impotenz sieht es eher nach einem Vorrundenaus aus.

Broll + Baroni: Für immer tot läuft heute um 20.15 Uhr im ZDF.