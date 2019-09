Der Fall Metzelder : Warum die Kritiker der „Bild“-Zeitung falsch liegen

Nachdem die „Bild“-Zeitung den Fall Metzelder an die Öffentlichkeit gebracht hat, überbieten sich die Kritiker der Boulevardzeitung in Superlativen. Zu Ende gedacht ist ihre Kritik aber nicht.

Im Februar war Arafat Abou-Chaker auf der Titelseite des „Spiegel“ zu sehen. „Die Macht der Clans“ stand darüber. Anlass der Titelgeschichte waren auch Vorwürfe, wegen deren Abou-Chaker im Januar verhaftet worden war: Er sollte die Entführung der Kinder seines früheren Geschäftspartners Bushido geplant haben. Der Haftbefehl wurde jedoch aufgehoben. Ein Ermittlungsrichter hatte keine Haftgründe gesehen, Abou-Chaker war Ende Januar freigelassen worden. Die Vorwürfe sind bis heute unbewiesen, Abou-Chaker lebt als freier Mann in Berlin. Hätte man darüber also nicht so prominent berichten dürfen?

Das könnte man denken, wenn man die Aufregung über die Berichterstattung der „Bild“-Zeitung zum Fall Christoph Metzelder verfolgt. Zur Erinnerung: Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat gegen den ehemaligen Fußball-Nationalspieler ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornographischer Inhalte eingeleitet. Bei einer Hausdurchsuchung sichergestelltes Material wird von den Ermittlern gerade ausgewertet. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Seither überbieten sich Kritiker der Boulevardzeitung in Superlativen. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki nannte die Berichterstattung „unverschämt“, dem „bildblog“ zog es „die Schuhe aus“, und die Plattform „Vice“ schrieb: „Der Fall Metzelder zeigt, wie sehr die ,Bild‘ auf den Rechtsstaat scheißt.“ Dabei berichtet auch „Vice“ gerne auf Grundlage der Regeln, die bei uns für Verdachtsberichterstattung gelten.

Vorgang von gravierendem Gewicht

Auf dieses „demokratisch-freiheitliche Grundrecht“ berief sich „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt im Interview mit dem Deutschlandfunk zum Fall Metzelder: „Welcher Sache sollte ich mich schuldig gemacht haben? Dass ich ein Recht der freien Presse wahrgenommen habe, Verdachtsberichterstattung auf Grundlage von Recherche?“ Die Regeln für Verdachtsberichterstattung sind recht klar: Es muss sich um einen Vorgang von gravierendem Gewicht handeln. Die „taz“ schrieb dazu: „Wenn ein bekannter Sportler wie Metzelder, der sich selbst mit einer Stiftung für Kinder einsetzt, gerade unter Kinderpornographie-Verdacht gerät, ist das von großem öffentlichen Interesse.“ Der Verdacht muss Substanz haben, wovon man ausgehen kann, wenn die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung anordnet. In der Berichterstattung darf keine Vorverurteilung stattfinden. Es muss deutlich werden, dass es um einen Verdacht geht und der Betroffene unschuldig sein könnte. Und der Betroffene muss sich zu den Vorwürfen vor der Veröffentlichung äußern können.

Man könnte meinen, dass die „Bild“-Kritiker erklären, an welcher Stelle die Zeitung sich an diese Regeln nicht gehalten habe. Das versuchen die meisten aber nicht einmal. Stattdessen empören sie sich ausgerechnet über ein Detail der Geschichte, bei dem sich „Bild“ vorbildlich verhalten hat. Die Ermittlungen wurden nämlich von der Zeitung selbst angestoßen. Eine Zeugin, die ihren Angaben zufolge Bilder mit kinderpornographischem Inhalt von Metzelder geschickt bekommen hatte, wandte sich wohl zuerst an die Zeitung. Ein Hamburger Polizeisprecher sagte: „Die ,Bild‘-Zeitung ist an die Polizei Hamburg mit einem Sachverhalt herangetreten, bei dem sofort strafrechtliche Ermittlungen einzuleiten waren. So wie sich die Journalisten in diesem Fall verhalten haben, war es der einzig richtige Weg.“ Die „Bild“ verbreitete die Vorwürfe der Zeugin auch nicht einfach weiter, sondern wartete ab, für wie stichhaltig Ermittler diese hielten.

Die Unterstellung, dass die Polizei nach der Vermittlung der Zeugin einen „Deal“ mit „Bild“ abgeschlossen habe und Fotografen mit zur Hausdurchsuchung bei Metzelder durften, ist vor allem ein schwerer Vorwurf an die Ermittler. Reichelt sagte dazu: „Es ist relativ offenkundig, dass das Anzeigen von möglicherweise schweren Straftaten kein Zugeständnis an die Behörden ist, sondern eine staatsbürgerliche Pflicht. Und aus dem Nachkommen von staatsbürgerlichen Pflichten ergibt sich keinerlei Grundlage für irgendeinen Deal.“ Wieso die „Bild“ dann an Ort und Stelle war? „Weil es unser Beruf ist, Dinge zu recherchieren und Dinge zu wissen“, sagte Reichelt. Es wäre recht fahrlässig von einer Zeitung, das Haus von Metzelder (oder die Sportschule, in der er sich aufhält) aus den Augen zu lassen, nachdem man eine Zeugin mit solchen Vorwürfen an die Polizei vermittelt hat.

Weil die „Bild“ über die Durchsuchung bei Metzelder dann groß berichtete, wird ihr vorgeworfen, für eine Vorverurteilung verantwortlich zu sein. Kubicki sagte: „Wenn Sie als Vergewaltiger oder als Kinderschänder gebrandmarkt werden – auch wenn sich hinterher herausstellt, da ist nichts dran: Das werden Sie in Ihrem Leben nie wieder los!“ Dabei sollten vernünftige Bürger in der Lage sein, zwischen Verdacht und Urteil zu unterscheiden. Wenn Kubicki die Regeln für Verdachtsberichterstattung ändern will, müsste er das erklären: Von welchem Moment an soll man über Ermittlungen berichten dürfen? Erst bei der Anklage? Erst beim Urteil? Erst bei einem rechtskräftigen Urteil in letzter Instanz? So lange darf man etwa über die Angeklagte im NSU-Prozess nicht berichten? Oder über Harvey Weinstein? Wer die Regeln für Verdachtsberichterstattung ändern will, dem sollte klar sein: Wenn, dann muss man sie für alle ändern. Auch für Arafat Abou-Chaker. Als der auf dem „Spiegel“-Titel gezeigt wurde, war von Kubicki nichts zu hören.