Die Arte-Doku „Der letzte Flug“ : Sie blieben namenlos

Kora Dalager an der Absturzstelle des Flugzeugs, in dem auch der regimetreue Filmregisseur Hans Steinhoff saß: Lange wusste sie nicht, dass dieser ihr Großvater war. Bild: Dokfilm

Über sieben Jahrzehnte nach Kriegsende scheint es kaum mehr möglich, Zeitzeugen für eine Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg zu finden. Aber auch Jugendliche und Kinder von einst können eindringlich schildern, was sie selbst erlebten und von ihren Eltern erfuhren – auch sie erzählen mit Gesichtern, die gezeichnet sind vom Erlebten und den Schilderungen ihrer Eltern.

Sandra Naumann und Jan Peter („Rohwedder“, „Deutschland 9/11“) haben für ihre abendfüllende, von Jürgen Rehberg in eindrücklichem Schwarz-Weiß fotografierte Doku „Der letzte Flug“ mit Menschen gesprochen, die im April 1945 in den brandenburgischen Dörfern Glienig und Buckow und einige Hundert Kilometer entfernt, in Oberösterreich, die letzten Wochen des „Dritten Reiches“ erlebten. Sie fragten dort nach einem Flugzeug, das damals südlich von Berlin in ein Waldgebiet stürzte, und hörten zu.

Die Junkers Ju 52, die am symbolschwangeren 20. April aus Richtung Hauptstadt angeflogen kam, ist bis heute Gegenstand wilder Gerüchte. Sie reichen bis zur Vermutung, dass in dem Flieger kurz nach Beginn der „Schlacht um Berlin“ nur extrem wichtige Personen gesessen haben können, ja womöglich Gäste auf dem Rückweg von „Führers Geburtstag“. Manch einer glaubt, dass Hitler persönlich in jener Nacht geflohen sei.

Staunen über den Umgang mit der Vergangenheit

Jene, die nicht aus den Dörfern kamen und sich für den Absturz der Maschine interessierten wie Volker Laschke, der nach der Wende auf einen alten Bauernhof in Buckow zog und im Wald immer wieder auf Überreste des Flugzeuges wie Außenhautstücke stieß, staunen unterdessen über den Umgang mit der Vergangenheit: „Manchmal ist es ein bisschen befremdlich, wie wenig die Leute mit dem Abstand der Zeit willens sind, auf die Wahrheit einzugehen.“

Auch die Filmemacher staunten: Wie kann es sein, dass über ein so dramatisches Ereignis wie den Absturz eines Flugzeuges mit 18 Personen an Bord bis heute so wenig bekannt ist? Ihr Film zeigt, dass dies auch mit anderen, für viele Leben relevanteren Ereignissen der Absturzzeit zusammenhängt: dem Einzug der russischen Soldaten und den Ängsten, Vergewaltigungen und Selbstmorden in jenen Wochen. Und vielleicht auch mit Scham. Einige Anwohner sollen in den Trümmern des Flugzeuges Schmuck und Geld gefunden und behalten haben.

Vor allem fehlte es aber nach dem Begräbnis der Passagiere auf einem Friedhof jahrzehntelang an konkreten Anhaltspunkten zur Lösung des Rätsels. Das Wrack war zerstreut, die Leichen blieben namenlose Kriegstote. Die Hinterbliebenen der Opfer wussten nicht, dass ihre Angehörigen im Flieger saßen. Und niemand erfuhr, dass es einen Überlebenden gab – obwohl er schon zu DDR-Zeiten die Absturzstelle besuchte und damals auch Kontakt zur Verwaltung der angrenzenden Dörfer aufnahm, die ihn „nicht allzu freundlich“ begrüßt haben soll.

Auf der Flucht in Richtung Salzkammergut

Erst als Kurt Runge 1998 abermals in Glienig auftauchte und vom Abschuss der Maschine erzählte, begann sich das Geheimnis zu lüften. „Ich bin keinen Tag früher auf die Einzelheiten gestoßen“, sagt der Luftfahrthistoriker Günther Ott. Er unterstreicht, dass die Frage, wer an Bord war, trotzdem nebulös bleibt. Bekannt sei nur eine Handvoll Namen, von denen der prominenteste der regimetreue Regisseur Hans Steinhoff („Hitlerjunge Quex“) gewesen sein dürfte.

Dank Runge, einem Ingenieur, der auch in einem Taschenkalender die Umstände seiner Dienstreise festhielt, wurden aber die Eckdaten klar: Das abgestürzte Flugzeug war eine der letzten Zivilmaschinen, die das umkämpfte Berlin 1945 verließ – mit Prag und Enns bei Linz als Ziel, einer sowohl für die Rüstungsindustrie wie „Bonzen“ auf der Flucht in Richtung Salzkammergut wichtigen Region.

Mehr zum Thema 1/

Die Kinder, die damals bei der Tarnung des Flugfeldes in Enns halfen, werden die Bilder der Todesmärsche des nahen Konzentrationslagers Mauthausen bis heute nicht los. Sie hätten, sagen sie den Filmemachern, zuvor auch von der Ermordung von Juden im Lager gewusst.

Es sind solche kleinen, sehr persönlichen Zeitzeugengeschichten am Rande des Flugzeug-Rätsels, die die Doku ausmachen. Und sie gehen einem ebenso unter die Haut wie die gespenstisch inszenierten Schaufensterpuppen, mit denen die Filmemacher das elegant hineingeschnittene Archivmaterial aus den letzten Kriegswochen ergänzen. Das ist modern geschnittenes, clever als „True Crime Doku Thriller“ vermarktetes Geschichtsfernsehen.

Der letzte Flug, 23.20 Uhr, Arte.