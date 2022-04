Neues Digitalgesetz : Die EU meint, sie könne das Internet beherrschen

Mit dem Wilden Westen ist es vorbei, ein neuer Sheriff ist in der Stadt. So hieß es, als die EU-Kommission vor zwei Jahren ihre Pläne für eine neue Digitalgesetzgebung ankündigte. Besonders breitbeinig und großsprecherisch gaben sich die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Binnenmarktkommissar Thierry Breton. Ein Grundgesetz für die digitale Welt werde es geben, alles, was in der analogen Sphäre ge- und verboten sei, finde seine Entsprechung im Netz, die Zeiten des Rechts der Stärkeren – also der Digitalgiganten wie Google, Amazon, Meta, Microsoft, Apple oder Twitter – seien endgültig vorbei.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Auftritte mit – im übertragenen Sinn – rauchenden Colts sind der EU-Kommission inzwischen angesichts des russischen Angriffs- und Vernichtungskrieges in der Ukraine vergangen. Sie wären auch unangemessen. Wer, wie die EU dies gegen Russland mit sehr guten Gründen unternommen hat und weiter unternimmt, Sanktionen verhängt, die auch die Medienfreiheit tangieren, ist gut beraten, nüchtern zu formulieren.

Die Gesetze wollen das Richtige

Und die beiden Internetgesetze der EU – der „Digital Markets Act“ (DMA) und der „Digital Services Act“ (DSA) – wollen auch das Richtige. Der DMA soll endlich für fairen Wettbewerb sorgen und das wirtschaftliche Oligopol der Digitalgiganten in die Schranken weisen, wie der EVP-Abgeordnete Andreas Schwab, der das Gesetz federführend begleitet hat, an dieser Stelle schrieb. Das Gesetz ist so gut wie durch, es muss nur noch einmal vom Rat der EU-Staaten und dem Europaparlament bestätigt werden.

Die letzten Beratungen des „Digital Services Act“ indes stehen dieser Tage an. Der DSA handelt nicht vom Marktgeschehen im Internet, sondern von den gesellschaftlichen, politischen und sozialen Implikationen des Netzes. Das Gesetz ist schon allein deshalb segensreich, weil es die zwanzig Jahre alte E-Commerce-Richtlinie der EU ablöst, welche die Netzkonzerne von der Verantwortung für das, was auf ihren Plattformen geschieht, freistellt. Von dieser Richtlinie, die ihnen einen Persilschein gibt, haben die Silicon-Valley-Konzerne in Gerichtsprozessen bis in die jüngste Vergangenheit hinein profitiert.

Nun kommt es anders: Gefälschte Produkte, Des- und Falschinformation, Hetze und Hassrede, Diskriminierung, Verstöße gegen den Datenschutz und gegen die Privatsphäre der Nutzer – dagegen geht der DSA vor. Das Gesetz nimmt die Plattformfirmen in die Verantwortung für die von und bei ihnen transportierten Inhalte und zwingt sie zu Transparenz – was ihre Löschentscheidungen und die Ausrichtung ihrer Empfehlungsalgorithmen angeht.

Alles schön, alles fein, könnten wir an dieser Stelle sagen und darauf verweisen, dass wir vieles (eigentlich alles) von dem, was das „Digitale-Dienste-Gesetz“ der EU bringen soll, in nationalem Recht schon haben. Doch da kommt schon der Haken: Das Gesetz der EU kollidiert mit nationalen Gesetzen, es beansprucht den Vorrang und droht mühsam erkämpfte Standards zu unterlaufen. Das betrifft vor allem den Vollzug des Gesetzes. Für den sollen nach dem Willen der EU-Kommission nämlich sie selbst, ein „European Digital Services Board“ und 27 nationale „Digital Services Coordinators“ zuständig sein. Was heißt das konkret? Ein grenzüberschreitender Streitfall kommt auf, der nationale Digital-Koordinator trägt diesen dem Board vor, und am Ende – entscheidet die EU-Kommission.

Das führte ins bürokratische Chaos und wäre für die Digitalkonzerne sehr nützlich. Hat bei der EU jemand eine Vorstellung davon, was im Netz alles los ist? Allein in Deutschland haben die bei uns zuständigen Landesmedienanstalten im Laufe eines Jahres mehr als 20.000 Rechtsverstöße festgestellt, ein Fünftel davon EU-grenzüberschreitend. Diese kämen – wohlgemerkt aus nur einem EU-Staat – auf das neue Kontrollgebilde zu.

Mehr zum Thema 1/

Dieses steht inhaltlich zudem vor dem Dilemma, dass in einem EU-Staat erlaubt sein kann, was in einem anderen verboten ist – etwa, Symbole des Nationalsozialismus zu zeigen. Und schließlich ist die EU-Kommissionsmedienaufsicht nicht „staatsfern“. „Staatsferne“ ist aber ein Muss für die Medienaufsicht bei uns. Noch ist Zeit, dafür zu sorgen, dass der DSA die bestehende nationale Medienaufsicht berücksichtigt – also konkret als verantwortlich Handelnde nennt – und sie nicht umgekehrt vernichtet. Die Bundesregierung will sich bei den Verhandlungen der EU zum DSA an diesem Freitag angeblich in dieser Hinsicht verwenden. Möge ihr Erfolg beschieden sein.