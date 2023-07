Sonntagabend, 23.35 Uhr. Das ist nicht gerade die Primetime und trotzdem der Platz im Ersten, an dem einmal im Monat die interessantesten Produktionen aus Deutschland zu finden sind – jene der Nachwuchsreihe „ARD Debüt“. Nicht einmal in der Mediathek ist der Zugang so leicht, wie es bei einer tollen Reihe wie dieser der Fall sein müsste. Dort laufen die Filme ohne gesonderte Hervorhebung in der Rubrik „Drama und Arthouse“, und es gilt, die Verweildauer zu bedenken, als hätte der Kopf mit den Kündigungsfristen von Streaming-Verträgen nicht genug zu tun.

Lothar Herzogs Film „1986“ zum Beispiel, der im Januar in den Wald bei Tschernobyl führte, gab es zwei Tage vor und dreißig Tage nach der Ausstrahlung zu sehen, Mariejosephin Schneiders „Notes of Berlin“ stand sechzig Tage online, und der Juli-Film „Bulldog“ von André Szardenings, eine ganz kleine Geschichte, ebenso schlicht wie ergreifend, wird Anfang Oktober wieder verschwunden sein.

Von einem prekären Job zum anderen

Sie spielt in einer menschenleeren, bei tief stehender Wintersonne auf Leben wartenden Feriensiedlung auf Ibiza und erzählt von zwei Deutschen, die sich hier seit Jahren von einem prekären Job zum anderen hangeln. Mutter und Sohn. Sie heißen Toni (Lana Cooper) und Bruno (Julius Nitschkoff), haben nur sich selbst und stehen sich schon deshalb sehr nah.

Allerdings passt das kindische Versteckspiel, mit dem sie sich nach Feierabend unter bunten Rutschen eines Swimmingpools die Zeit vertreiben, das Herumrollen auf dem Rasen und die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich abends auf dieselbe Matratze legen und beim Schlafen umarmen, nicht mehr zu ihrem Alter. Toni war fünfzehn, als sie Bruno bekam, und nun feiern Mutter und Sohn in der Hotelanlage, in der sie als Putzkräfte schuften, wie ein verliebtes Pärchen mit neckischen Sprüchen und einer Bierdusche Brunos 21. Geburtstag. Das wirkt von außen dann doch etwas seltsam und unangenehm. Es muss dringend etwas geschehen, das die beiden ins nächste Level katapultiert.

Und tatsächlich: Hannah (Karin Hanczewski) taucht auf, um mit Toni zu quatschen, zu tanzen und Händchen zu halten. Sie wird zur Affäre, durch die „Bulldog“ wie jeder Film über eine alleinerziehende Mutter und ihr Kind durch einen neuen Partner Konflikte auslöst – nur dass die Folgen in dieser Konstellation und durch die Statur des erwachsenen Sohnes, die dem Spielfilm den Titel gibt, ganz andere sein könnten als bei einer Geschichte um ein jüngeres Kind.

Unheil kündigt sich an, ob nun zulasten eines kleinen Mädchens (Zoe Trommler), das wie von seinen Eltern vergessen mit seinem Roller über die Anlage rumpelt und Brunos Nähe sucht, des schmierigen Managers der Anlage (Moritz Führmann), der ihn ebenfalls zu sich locken will, oder zulasten von Toni und Hannah.

Am Ende ist das Drama glücklicherweise nicht so groß wie befürchtet, nur dramatisch genug für den Abschluss des vom Händchenhalten der Frauen und Brunos Vertreibung aus dem Bett ausgelösten Erkenntnisprozesses. André Szardenings, der nicht nur das Drehbuch schrieb, sondern auch Regie führte („Bulldog“ war sein Abschlussfilm an der Internationalen Filmschule Köln), rückt die Zuschauer ganz nah an seine Charaktere heran.

Er arbeitet mit der Handkamera, was den Szenen Natürlichkeit und einen Hauch Melancholie verleiht, und nur spärlich und spät kommen flirrende Synthesizerklänge (Eduardo Noya Schreus) zum Einsatz. Sie verdrängen die Alltagsgeräusche, die vorher den Stillstand des Lebens von Toni und Bruno betonen: das Vogelzwitschern und ferne Autobahnrauschen, das Besenfegen und Kissenaufschlagen, das Putzlappenquietschen am Spiegel.

Mehr zum Thema 1/

Umso intensiver wirkt dieser Film, der vom Erwachsenwerden und Loslassen handelt, dem Moment der Abnabelung, und stark davon zehrt, dass die einstige Teenie-Mutter Toni sehr viel unreifer wirkt als ihr Sohn und sehr viel stärker als dieser Angst vor Veränderung hat: „Ich finde, wir haben ein schönes Leben“, sagt sie am Anfang. Dass dieser Satz in der Kindheit von Bruno seine Berechtigung hatte, aber längst zu einer Lebenslüge anwuchs, wird sie erst in der lichtdurchfluteten, Traurigkeit und Unsicherheit mit Dankbarkeit und Aufbruchsstimmung vermischenden Schlusseinstellung begreifen.

Bulldog, Sonntag, 23.35 Uhr im Ersten