Britischer Schauspieler : „Hagrid“-Darsteller Robbie Coltrane gestorben

Der britische Schauspieler Robbie Coltrane, weltbekannt für seine Rolle als „Hagrid“ in den Harry-Potter-Filmen, ist am heutigen Freitag gestorben. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Agentin des 72-Jährigen, Belinda Wright.

Geboren unter dem Namen Anthony Robert McMillan in Schottland nahm der Schauspieler den Nachnamen Coltrane an - weil er den Jazzmusiker John Coltrane verehrte. Er besuchte die Glasgow School of Art und arbeitete als Stand-up-Comedian. Auf der Bühne des Traverse Theatre in Edinburgh feierte er 1978 in dem Stück „The Slab Boys“ seinen ersten Erfolg. Im Fernsehen trat er in den Achtzigern in der BBC-Serie „The Lost Tribe“ auf. Eine prägende Rolle bekam er in der Krimiserie „Für alle Fälle Fitz“, in der er den Kriminalpsychologen Dr. Eddie „Fitz“ Fitzgerald spielte. In den „James Bond“-Filmen „Golden Eye“ (1995) und „Die Welt ist nicht genug“ (1999) stellte er einen ehemaligen KGB-Agenten dar. Internationale Berühmtheit erlangte Coltrane schließlich durch die insgesamt acht „Harry-Potter“- Filme nach den Büchern von Joanne K. Rowling, in denen der den Halbriesen Hagrid spielte.

Robbie Coltrane sei ein „einzigartiges Talent“ gewesen, sagte seine Agentin Belinda Wright. Seine Rolle als Wildhüter Hagrid an der Zauberschule Hogwarts habe ihm einen wöchentlichen Strom an Fanbriefen über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren eingebracht. Als Rubeus Hagrid gab Coltrane den riesenhaften, aber liebenswerten, wenn auch etwas trotteligen Mentor des Zauberschülers Harry Potter, der diesen aus den Händen seiner missgünstigen Pflegefamilie befreit.