Johnson und Lebedew : Der Pressebaron

Die Verleihung von Adelstiteln ist in der Vormoderne schon umstritten gewesen, als Monarchen ihre Favoriten begünstigten, um ihre politische Macht zu festigen, aber auch zur eigenen Bereicherung. Nach dem Skandal im Jahr 1922 um den systematischen Handel mit Adelstiteln durch den liberalen Premierminister Lloyd George wurden zwar Gesetze gegen „Geld für Ehren” eingeführt, doch wird kaum eine Liste der traditionellen Ehren und Orden veröffentlicht, ohne dass Ernennungen infrage gestellt oder Vorwürfe der Korruption erhoben würden. Man denke in jüngeren Zeiten an die „Lavendel-Liste“ des Labour-Premierministers Harold Wilson, die ihren Namen der Farbe des Papiers verdankt, auf dem Wilsons politische Sekretärin die anlässlich seines Rücktritts zur Adelung vorgeschlagenen Kandidaten aufführte; oder an die Affäre um die beabsichtigte Belohnung von vier Parteispendern mit einem Sitz im Oberhaus, die Tony Blairs letzte Amtstage überschattete.

Als Boris Johnson Jewgeni Lebedew, Sohn des dem Kreis der Oligarchen zugerechneten ehemaligen KGB-Offiziers Alexandr Lebedew, vor zwei Jahren für seine Verdienste um die Philanthropie und die Medien zum Baron erhob, ging ein Raunen durchs Land. Dabei stellte sich nicht nur die Frage, womit der Besitzer des Londoner „Evening Standard“ und des „Independent“, der sich vor allem als Partylöwe profiliert hat, die Ehre verdient. Schon damals bekräftigte seine Ernennung zum Baron wachsende Bedenken über den Einfluss, den sich russische Oligarchen mit ihren Milliarden in Großbritannien verschafften.

Warnung der Sicherheitsdienste?

Seit Putins Überfall auf die Ukraine ist die Frage wieder in den Vordergrund gerückt. Die „Sunday Times“ will wissen, dass Boris Johnson sich über die Warnungen der Sicherheitsdienste hinweggesetzt habe, die Lebedew als mögliches Sicherheitsrisiko eingestuft hätten. Johnsons Verbindung zu Lebedew stammt aus seiner Londoner Bürgermeisterzeit, als ihm die Unterstützung des „Evening Standard“ nützlich war. Seitdem ist er öfter bei Lebedew zu Gast gewesen, auch auf dessen umbrischem Landschloss. Am Abend seines Wahlsiegs im Dezember 2019 folgte er der Einladung zu einer Feier, die Lebedew zum sechzigsten Geburtstag seines Vaters ausgerichtet hatte.

Dem Premierminister wird unter Berufung auf ungenannte Quellen unterstellt, die Einwände als „Antirussentum“ abgewehrt und veranlasst zu haben, dass die Sicherheitsdienste dem Gremium, das Ernennungen zum Oberhaus prüft, mitteilten, sie hielten die Adelung nicht mehr für problematisch. Johnsons ehemaliger Chefstratege Dominic Cummings, der keine Gelegenheit auslässt, um seinen ehemaligen Chef in Misskredit zu bringen, bestätigte diese Darstellung. Er sei dabei gewesen, als Johnson über die Vorbehalte informiert wurde, und habe geraten, nicht mit der Ernennung fortzufahren. Damit widersprach Cummings dem stellvertretenden Premierminister Raab, der die Behauptungen als „blanken Unfug“ bezeichnet hat.

Im Unterhaus wollte die stellvertretende Labour-Parteiführerin Angela Rayner wissen, ob Raab garantieren könne, dass der Premierminister „niemanden jemals“ gebeten habe, die Sicherheitsdienste zu bedrängen, ihre Einschätzung zu revidieren. Sie wisse doch, dass alle Adelswürden eine Anerkennung der Nominierten für deren Beitrag zur Gesellschaft seien, so Raab. Das schließe auch Personen russischer Herkunft ein, die „einen glänzenden Beitrag zu unserer Nation“ leisteten und von denen „viele hierzulande Kritiker des Putin-Regimes“ sind. Bei Lebedew stellt sich die Frage, worin sein „glänzender Beitrag“ liegt und was ihn befähigt, Mitglied der zweiten Kammer zu sein. In der Kammer hat der Baron von Hampton und Sibirien bislang keinen Gebrauch von seinen Einflussmöglichkeiten gemacht. Bis auf seine Jungfernrede hat er weder in einer Debatte gesprochen noch an einer Abstimmung teilgenommen. Im „Evening Standard“ hat Lebedew an Putin appelliert, das Töten der ukrainischen Brüder und Schwestern durch die Russen zu stoppen. Der Baron erklärte, er sei stolz auf seine britische Staatsbürgerschaft, und bestritt, dass er ein Sicherheitsrisiko darstelle.

Die „Sunday Times“ hatte berichtet, Lebedew habe sich ursprünglich Baron von Moskau nennen wollen. Damit wollte die Zeitung wohl seine Nähe zum Kreml suggerieren. Am Mittwoch nahm der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Moratow Lebedew und seinen Vater in Schutz. Der ehemalige Chefredakteur der „Nowaja Gaseta“ sagte, dass die unabhängige Zeitung ohne die Unterstützung Alexander Lebedews nicht überlebt hätte. Die Lebedews hätten sich unter persönlicher Gefahr für den unabhängigen Journalismus eingesetzt. Statt sich auf die Lebedews zu fokussieren, sollte man die wirklichen Verbrecher und Unterstützer des Kremls ins Visier nehmen.