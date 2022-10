TV-Film über Martha Liebermann : Sie könnte fliehen, doch bleibt – sich selbst treu

„Wissen Sie, Martha ist es wert“, sagt im Film ein Todesmutiger, der sein Leben aufs Spiel setzt, um die als Jüdin verfolgte Witwe des Malers Max Liebermann vor der Deportation zu bewahren. „Sie steht für ein Deutschland, wie es einmal war und hoffentlich bald wieder ist.“ Beeindruckt von Martha Liebermann war auch Thekla Carola Wied. Nach der Lektüre des Romans „Dem Paradies so fern“, in dem Sophia Mott das Schicksal der Malerwitwe gestaltet, rief die Schauspielerin – so erzählt sie – die Produzentin Regina Ziegler an und sagte: „Das musst du lesen und machen.“ Der für die ARD entstandene Spielfilm, inszeniert von Stefan Bühling nach einem Drehbuch von Marco Rossi auf Basis des Romans, ist ein Geschenk für Thekla Carola Wied, die an Rückzug denkt und in der Hauptrolle einen ihrer letzten Auftritte im Fernsehen haben könnte.

Ursula Scheer

Wesentlich werden, wenn das Ende einer Karriere naht: „Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben“ widmet sich am Beispiel einer Entrechteten dem Gedächtnis der vom NS-Regime ermordeten Juden und erinnert an die wenig bekannte Widerstandsgruppe des Kreises um Johanna Solf, die Verfolgten zur Flucht verhalf. Die gute Absicht allein aber macht noch keinen guten Film. Wie also stellt „Martha Liebermann“ die heillose Situation einer 1943 in ihrer Berliner Wohnung Festsitzenden vor Augen? Endlich von Helfern zum Fortgehen überredet, muss sie 50.000 Schweizer Franken „Reichsfluchtsteuer“ auftreiben, um sich mit einem Visum der Eidgenossenschaft in Sicherheit zu bringen, oder – körperlich für sie kaum zu bewältigen – bei Basel im Gebiet der „Eisernen Hand“ unentdeckt über Grenze kommen.

In fast neblig vor Dunkelheit wirkenden Räumen harrt die Protagonistin aus. Thekla Carola Wied zeichnet sie mit reduziertem Mienenspiel als stoische, strenge, zutiefst erschöpfte Dame, deren Witz und Wärme nur mehr selten aufscheinen. Martha Liebermann ist das ruhende Zentrum eines Wirbels der Aktivitäten. In diesem können Nebendarsteller glänzen: Fritzi Haberlandt trotzt der grotesken Perücke, die man ihr aufgesetzt hat, und überzeugt als mit ihrer Tochter Lagi von Ballestrem (Johanna Polley) unermüdlich telefonierende, organisierende und Menschen zusammenführende Johanna Solf. Als Witwe eines früheren deutschen Botschafters in Japan verfügt sie über beste Beziehungen. Längst aber sind ihre Tätigkeiten dem Gestapo-Kommissar Teubner (Franz Hartwig) aufgefallen, der womöglich einen Verräter an der Hand hat. Als schwuler Mann ist dieser allerdings selbst auf der Hut: Der Kunsthändler Carl Solbach (Wanja Mues) hat sich zum Gehilfen des NS-Kunstraubs gemacht und für das Regime die Sammlung Martha Liebermanns geschätzt, doch verschwiegen, dass zwei Gemälde durch Kopien ersetzt wurden. Kann man ihm trauen? Wenn der Film zeigt, wie die Originale der – tatsächlich existierenden – Por­träts des Ehepaars Liebermann von Anders Zorn vom Fluchthelfer Baron Edgar von Uexküll (Arnd Klawitter) nach Schweden geschafft werden, hat der Film seine spannendsten Momente.

Es wäre eine Gelegenheit gewesen, das helfende Bemühen von Sammlern wie Oskar Reinhart oder Händlern wie Walter Feilchenfeldt zu thematisieren. Doch in der fiktiven Figur Solbachs personifiziert sich ein tragischer Konflikt leichter; und die gleichfalls erfundene Haushälterin Luise, als die Lana Cooper berlinernd eine der eindrücklichsten Vorstellungen im En­semble gibt, steht für Treue wider das Unrecht. Dramaturgisch ist das nachvollziehbar, der historischen Glaubwürdigkeit tut es trotz Offenlegung im Abspann nicht gut, kommt der Film in seiner Konventionalität doch oft wie ein Biopic daher.

Eine einzig kühn verfremdende Schnittfolge wagt er, die für Martha Liebermann die Machtübernahme Hitlers markiert. Als Dame des Hauses in der großbürgerlichen Villa am Wannsee empfängt sie zu Beginn Gäste zum achtzigsten Geburtstag des Gatten, welcher als Ehrenbürger der Stadt und Ehrenpräsident des Preußischen Akademie der Künste kaum höher im Ansehen stehen könnte. Es ist Sommer. Im Garten reicht der Ehemann ihr einen Ring, zum Dank für ihre Unterstützung. „Ein wundervoller Liebesbeweis“, sagt sie überflüssigerweise, doch solche Erklärsätze gehören zum Drama ebenso wie die Sentenz: „Zwangsarbeit mit dem Bein? Viel Spaß!“ Etwas fürs Herz ist der klischeehafte Taxifahrer, der die Künstlerwitwe trotz gelbem Stern am Kleid kutschiert und sagt: „Ihr Gatte war mein Lieblingsmaler“; symbolische Kraft sollen Lutschbonbons in den Farben der Hakenkreuzflaggen haben; Emotionen erzwingen klagende Geigen; und Kunst ist hier eher Dekoration.

Die Würde, mit der Martha Liebermann ihre Freiheit bis zuletzt bewahrt, die Weigerung, zu weichen, das Verantwortungsgefühl für die Ihren, legt Thekla Carola Wied am Ende in ihre Stimme, wenn eine zwischen Leben und Tot schwebende aus ihren Briefen spricht. In solchen Momenten der Zurückgenommenheit gewinnt der Film an Substanz. Auf dem Filmfest in Monte Carlo wurde er zweimal aus­gezeichnet.

Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben , heute um 20.15 Uhr im Ersten