ARD-Film „Barfuß durch Australien“ : Da nahm die Regisseurin lieber Reißaus

Kinder brauchen Wurzeln und Flügel, heißt es bei Goethe. Der Maxime in der gelebten Praxis zu folgen ist, wie Eltern wissen, eine Herausforderung. Die Wege zur Selbstentfaltung sind verschlungen. Manchmal führen sie gar durchs austra­lische Outback mit seinen Schlangen und Dingos, Emus und Giftspinnen, wie in der ersten, hoffentlich nicht für das Jahr 2023 maßgeblichen Degeto-Unterhaltungsfilmproduktion der ARD. Ambitioniert unausgegorener geht es nämlich nicht.

Während sich nämlich hier, auf halber Strecke des Abenteuer-und-Pubertäts­findungs-Films „Barfuß durch Australien“, des Nachts am Lagerfeuer nach reichlich Schnaps Haar und Miene der Hotelop­timiererin Svenja Kröger (Anneke Kim Sarnau) lösen und ihr vorher geschasster Bootsführer Kalti (Aaron Pedersen) ihre Avancen ganz ausgeruht zurückweist, be­kommen die Zuschauer nicht nur eine Lektion in Bruce-Chatwin-Klischees er­teilt, sondern auch eine im aktuell angesagten „kulturell sensiblen“ Storytelling.

Bilder wie auf einer Fototapete

Das bedeutet, wir haben es mit den üblichen Fernsehfilm-Alleinerziehendenkonflikten zu tun, diesmal verlegt nach Aus­tralien, um die Heimatlosigkeit der Mutter und das tiefe Weltverständnis der Indigenen zu unterstreichen. Gedreht wurde in Adelaide und im Outback bei Nilpena.

Die Naturaufnahmen, darunter Sonnenauf- und -untergänge im Dutzend sowie Bilder des weiten Landes aus der Vogelperspek­tive, sind spektakulär (Kamera Bernd Fischer) – wie auf einer Fototapete. Die erste Hälfte des Films findet vorwiegend auf dem Fluss statt. Immer wieder rauschen Pelikane ins Bild – Tiere, die für das Selbstopfer der Kinder wegen stehen. Hier ist es zunächst andersherum: Das Kind folgt der rastlosen Mutter und muss mit ihr um den Planeten ziehen. Die Begegnung mit Aboriginals (wie es heute heißt) und der Gefahr der Natur führt zur Umkehr.

Video starten Trailer : „Barfuß durch Australien“ Video: ARD, Bild: ARD Degeto/Sam Oster

Kira (Amira Demirkiran), jettet seit Jahren mit ihrer Hotelmanagerin-Mutter von Land zu Land und hat das Leben in Resorts gründlich satt. Immer wieder eckt sie als Rebellin in der Schule an. Nachdem sie Kaltis Sohn Jack (Tjiirdm McGuire) vor rassistischen Beleidigungen der weißen Lehrer und Mitschüler beschützt hat, droht ihr ein Schulverweis. Sie bricht zum „Walkabout“ auf, einem Barfuß-Wanderritual der Aboriginals, und verschwindet in der Wüste. Entlang der „Traumpfade“ will sie ihren „Special Place“ finden. Jack soll sie führen.

Das ist ein klarer Fall kultureller Aneignung, den die verliebten Teenager, die bald darauf ihr erstes Mal unterm Sternenzelt erleben, aber mit jugendlicher Unbekümmertheit lösen. Kira ist keine Ur­einwohnerin. Sie kennt die Überlieferungen nicht. Sie ist nicht allein unterwegs. Es soll sich eigentlich um eine geheime, spirituell geprägte Reise handeln. Über die darf man nicht sprechen und erst recht keine Filme darüber drehen. Wie passt das zusammen? Gar nicht, aber das macht auch nichts. Man kreiere ein neues Ritual, befindet Jack.

Dingos, Schlangenbisse, Ballettunterricht

Bald legt das Drehbuch von Gernot Gricksch den Kulturstürmern Hindernisse in den Weg. Das Trinkwasser geht zur Neige, Dingos machen sich über den Proviant her, Jack wird von einer Schlange gebissen, Kira muss allein Hilfe holen. Die Initiation ihrer Tochter hatte sich die besorgt suchende Mutter anders vorgestellt. Sie sei „aus Lübeck, da hat man Konfirmation und gut is. Ich habe es verkackt“, stellt Svenja fest. Dabei habe ihre Tochter doch in Moskau Ballettunterricht bei einer Lehrerin des Bolschoi-Balletts gehabt. Den Rest kann man sich denken.

Die Auflösung des Films wirkt hingeschustert, als hätten die Zuständigen mitten im Schnitt die Lust verloren. Als Re­gisseur unterzeichnet ein gewisser „Alan Smithee“, also ein Alias für eine Kreative, die ihren Namen nicht für den fertigen Film hergeben wollte. Was die tatsäch­liche Regisseurin angeht, deren Name be­kannt ist, spricht die Degeto von Differenzen in der Postproduktion.

Mehr zum Thema 1/

Diese sind nachvollziehbar: Schon die Entscheidung, Pedersen und seinen Filmsohn McGuire schlecht synchronisieren zu lassen, ist übel. Anneke Kim Sarnau, bekannter­maßen eine Schauspielerin von Format, wirkt wie von der Regie allein gelassen. Wer immer die Szenenauswahl veranlasst hat, hatte kein gutes Händchen für Erzählfluss. Wenn das „kulturell sensible“ Fernsehfiktion sein soll, müssen wir uns auf harte Zeiten vor dem Bildschirm ein­stellen.

Barfuß durch Australien läuft heute um 20.15 Uhr im Ersten.