Demoskopen-Streit mit Civey : Wer oder was ist hier repräsentativ?

Als die Fotos der deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auftauchen, reagiert nicht nur der Deutsche Fußball-Bund pikiert. Fans pfeifen das Duo im darauffolgenden Länderspiel aus, Politiker sind befremdet, Menschenrechtsaktivisten entsetzt. Aber was denkt die Gesamtheit der deutschen Bevölkerung über diese Erdogan-Affäre? Eine Frage, die im Mai 2018 viele Meinungsforscher beschäftigte. Das alteingesessene Meinungsforschungsinstitut Forsa kam zwei Tage nach Veröffentlichung der kontrovers diskutierten Fotos zu dem Ergebnis, dass 25 Prozent der deutschen Bevölkerung Özil und Gündogan nicht bei der anstehenden Weltmeisterschaft spielen sehen will. Eine ganz andere Zahl lieferte ein Neuling unter den Demoskopen: Dem deutschen Start-up-Unternehmen Civey zufolge seien 80 Prozent gegen Gündogan und Özil in der Nationalelf.

Diese Differenz von 55 Prozent bildete den Ausgangspunkt eines Streits, der seit nun mehr als zwei Jahren in der Branche der Demoskopen schwelt. Denn sie blieb kein Einzelfall: Seit seiner Gründung im Jahr 2015 lieferte Civey wiederholt Umfrageergebnisse, die von den Resultaten der großen Meinungsforschungsinstitute abwichen. Ungewöhnlich, da die Unterschiede zwischen den Instituten meistens minimal sind; ungewöhnlich, da sie nicht in dieser Regelmäßigkeit vorkommen. Wenn Zahlen von Meinungsforschern in diesem Maß und dieser Häufigkeit voneinander abweichen, liegt eine Vermutung recht nahe: Mindestens eine der Streitparteien liefert Ergebnisse, die das Prädikat „repräsentativ“ nicht verdient haben.