Demagogie beim „Spiegel“ : Die Ukraine ist keine Krankheit

Ein Thomas Fischer aus dem Sauerland, einst Postbote, Richter am Bundesgerichtshof, seit 2021 beratender Rechtsanwalt in der Münchner Kanzlei Gauweiler & Sauter, legte bei „Spiegel.de“ seine Sicht auf den Zustand des deutschen Journalismus dar, den er in einer tiefen Krise wähnt. Ich stelle den berühmten Kolumnisten auf diese sonderbare Weise vor, weil er in seiner letzten Kolumne mich ungefähr so vorstellt und ausgerechnet mit meiner Herkunft (ich bin gebürtiger Ukrainer) seine Schlussfolgerung begründet, es habe sich eine Neuorientierung des Journalismus vollzogen, die im Konflikt mit der 150 Jahre alten Tradition der journalistischen Qualität stehe. „Die einfallslos-repetitive Parteilichkeit der deutschen Publizistik in der Frage des Ukrainekonflikts“ findet der Jurist überaus langweilig: „Gibt es irgendeinen vor dem Wahrheitsgebot bestehenden Grund für die Annahme, dass über den Konflikt der Ukraine mit Russland ausschließlich Ukrainer und amtlich beglaubigte Russenhasser berichten sollten, um die Wahrheit zu enthüllen?“

In meiner Kurzbiographie, auf die sich Thomas Fischer offenbar stützt, wird nicht erwähnt, dass ich auch in der politischen Bildung arbeite. Und wie es der Zufall will, bereite ich gerade einen Workshop über rassistische und fremdenfeindliche Aggressionen im Internet vor. Wäre die Kolumne nicht in endlosen Schachtelsätzen geschrieben, wäre sie eine perfekte Handreichung für diesen Workshop, denn sie enthält eine beachtliche Bandbreite an Beispielen aus dem Instrumentarium solcher Aggressionen, die auch im deutschen Ukrainediskurs sehr verbreitet sind.