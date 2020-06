„The Last of Us Part II“

„The Last of Us Part II“ : Dein Überleben sei lang

Dein Tod sei schnell: Das lang erwartete Horrorspiel „The Last of Us Part II“ ist brillant entwickelt, aber voller Gewalt. Es erzählt vom Menschsein in Zeiten der Seuche.

Die Welt ist in einem furchtbaren Zustand. In geschützten Räumen wie der Siedlung Jackson in Wyoming, in der Joel (Troy Baker) und sein Bruder Tommy (Jeffrey Pierce) leben, ist das nicht immer zu merken. Dort sind die Menschen noch Menschen. Sie arbeiten in Gewächshäusern, gehen ins Café, verlieben sich und spielen mit den Kindern, die sich mit Schneebällen bewerfen. Vor den Toren der Stadt hingegen kann man besichtigen, was mit Menschen geschieht, wenn alles zum Überlebenskampf geworden ist.

Das Amerika vor jenem Herbst 2013, in dem eine unkontrollierbare Pilzinfektion den Alltag zum Erliegen brachte, kennen nur noch die Älteren wie Joel, der sogar noch Filme in einem richtigen Kino gesehen haben soll. Die Jüngeren können solche Dinge ein Vierteljahrhundert nach Patient null allenfalls noch erahnen, wenn sie die Wälder, Dörfer und Städte durchkreuzen. Im Gepäck eine Maske, falls der Weg durch ungelüftete Keller führen muss.

Selbst die Tore vieler Quarantänegebiete, die nach dem Ausbruch der Pandemie errichtet und von Militärs gesichert wurden, stehen wie verlassen da. Einen Staat gibt es nicht mehr, nur bewaffnete Gruppen, die sich wie in einem Bürgerkrieg das Leben schwermachen – und nebenher die Infizierten in Schach halten müssen, die in ihrer Verzweiflung schlagen und beißen.

Das Mädchen hätte sterben müssen, damit andere leben

Der erste Teil des Horrorspiels „The Last of Us“ erzählte nach einem Zeitsprung von 2013 ins Jahr 2033 vom letzten Schimmer Hoffnung: Joel hätte es in der Hand gehabt, die Menschheit mit einem Impfstoff zu versorgen. Er hatte die vierzehnjährige Ellie (Ashley Johnson), die gegen den Pilz immun war, auftragsgemäß quer durch die Staaten geschmuggelt, bis er am Ziel, einem Krankenhaus in Salt Lake City, die Konsequenz erkannte: Das Mädchen hätte sterben müssen, damit andere leben. Statt dessen richtete Joel, dessen leibliche Tochter von einem Soldaten erschossen wurde, ein Blutbad im Krankenhaus an.

Unangenehmerweise war das zu verstehen. Denn Teil eins, längst legendär, hatte uns bereits in den ersten fünfzehn Minuten, die wir aus der Perspektive der Tochter spielten, mit Joel zusammengeschweißt Wer sich nicht vorstellen, was das bedeutet, sollte sich das Youtube-Experiment „Elders play The Last of Us“ anschauen. Und auch Ellie, die für Joel zur Ersatztochter wurde, wuchs uns ans Herz, weil es nach dem Prolog zwei Charaktere abwechselnd zu steuern galt: Joel und Ellie.

Die Fortsetzung hakt Joels Entscheidung nun nicht einfach ab. Ganz im Gegenteil: „The Last of Us Part II“ problematisiert das Ende von „The Last of Us Part I.“ Die Entwickler, die aus derselben Spiele-Schmiede stammen, die für die „Uncharted“-Abenteuer um den Schatzsucher Nathan Drake verantwortlich ist, wollten das Thema im Vorhinein nur abstrakt ansprechen. Die Gaming-Gemeinschaft ist kontrollbesessen, viele Fans hassen Spoiler. Überdies gab es im April einen Story-Leak, der Entwickler und Fans schwer traf.

Im Gespräch mit dieser Zeitung verriet der „Last of Us“-Schöpfer Neil Druckmann immerhin ansatzweise, worum es geht: „Was ist jemand zu tun bereit, um einem geliebten Menschen Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen? Wie mit Gefühlen umgehen, die leicht in Hass umschlagen? Kann man für Gerechtigkeit zu weit gehen, und wenn man zu weit geht, kommt man von dort wieder zurück?“ Es seien eher universelle Fragen, durch die das Spiel einen Bezug zur Gegenwart bekommt als durch die Pandemie-Geschichte, sagt Druckmann. Jene Fragen, die sich im Spiel in Situationen stellen, in denen Menschen unter Druck reagieren, hält er gerade mit Blick auf den weltweit grassierenden politischen „Tribalismus“ für relevant. Nach Bewältigung von etwa dreißig Spielstunden erahnen wir, was er gemeint hat: „The Last of Us Part II“ handelt von einer Welt, deren größtes Problem keineswegs die Seuche ist.

Ihr größtes Problem besteht in der endlosen Spirale der Gewalt zwischen den Überlebenden, die selbst von denen, die vernünftig erscheinen, kaum durchbrochen werden kann – weil jede Gewalttat gefühlsmäßig mit einer Gewalttat beantwortet werden will. Man darf wohl davon ausgehen, dass der gebürtige Israeli Neil Druckmann, der als Zehnjähriger von der West Bank in die Vereinigten Staaten kam, beim Schreiben unter anderem an die Konflikte im Nahen Osten gedacht hat.