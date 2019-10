Hideo Kojima im Gespräch : Bloß Leute abzuballern, ist doch armselig

In Ihrem neuen Spiel „Death Stranding“ stapft ein bärtiger Mann namens Sam, modelliert nach dem Star der Serie „Fear the Walking Dead“, Norman Reedus, durch rauhes Gelände. Er liefert Dinge von Ort zu Ort. Er muss auf den Zustand seiner Schuhe achten, auf das Gewicht seiner Lasten, auf zeitverschlingenden Regen, auf in der Luft schwebende Schatten, ein Baby und die eigene Balance. Sie haben mal gesagt, Sie wollten den Menschen etwas geben, indem Sie Spiele erschaffen. Was gibt dieses Spiel den Menschen?

Videospiele sind nun über vierzig Jahre alt. Sie verbinden die Welt über das Internet. Und trotzdem dreschen die Leute vornehmlich aufeinander ein oder verpassen sich virtuelle Kopfschüsse. Sicher, das kann Spaß machen, ich verstehe das. Aber das kann es ja nicht gewesen sein.