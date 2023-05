Aktualisiert am

Hirntot in Hollywood

Das Zombie-Spiel Dead Island 2 war jahrelang selbst untot – neun Jahre nach der Ankündigung ist es nun da. Was lässt sich von einem solchen Spiel erwarten?

Das Smartphone ist gezückt, die Aufnahme läuft: „Ich will Knochen brechen sehen!“ ruft die junge Frau ihre Regieanweisungen vom Dach der Villa in den Hügeln von Bel Air. „Ich will eine Million Likes“, schiebt die Influencerin direkt hinterher.

Wir befinden uns zwar gerade in einer Zombie-Apokalypse, aber solche Probleme sind ja nur dornige Chancen. Und wenn Los Angeles ohnehin schon in Flammen steht, dann können wir auch ein paar Untote flambieren – alles für die Klicks. Willkommen im Endzeit-Kapitalismus!

Die Stadt der Engel mutiert in „Dead Island 2“ zur Stadt der Untoten, in der die Influencerin eine von vielen persiflierten Selbstdarstellern ist. Aus den Schönen und Reichen sind hirntote Gestalten auf der Jagd nach Fleisch geworden. Auf der anderen Seite kämpfen die wenigen Überlebenden in der abgeriegelten Metropole ums Überleben.

Zu ihnen zählen Jacob, Bruno, Carla, Dani, Ryan und Amy, die sechs spielbaren Charaktere. Sie wähnten sich schon in Sicherheit, denn sie saßen im letzten Flieger, der die Stadt verlassen sollte. Kurz nach dem Start stellt sich jedoch raus, dass ein Infizierter an Bord ist und das Flugzeug stürzt ab. Einer der sechs wird auch diese Katastrophe überleben und sich durch Zombie-L.A. kämpfen.

„Dead Island 2“ hat einen sehr lange Weg hinter sich: 2014 wurde es angekündigt, der damalige Trailer zum Spiel wurde gefeiert und prämiert. Danach folgte ein ständiges Auf und Ab, das Projekt wechselte zweimal das Entwicklerstudio, ehe das Team von Dambuster Studios nach gut neun Jahren den vierten Teil der Serie auf die Bildschirme brachte. Doch was kann man von einem fast totgesagten Spiel erwarten?

Das hängt ganz von den Erwartungen ab: Wer eine tiefgehende Geschichte und starke Charakter erwartet, der wird von Dead Island 2 enttäuscht sein. Die Handlung erinnert mitunter stark an den ersten Teil von 2011: Jacob, Bruno, Carla, Dani, Ryan und Amy sind nicht nur eine der wenigen Überlebenden, sondern auch immun gegen das Virus.

Aus ihrem Blut könnte sich ein Impfstoff gewinnen lassen, glaubt ein gewisser Doktor Reed, der sich allerdings am anderen Ende des Stadt befindet. Auf eine Erklärung, woher die Epidemie stammt und was der Auslöser war, wird geflissentlich verzichtet. Nach der Corona-Pandemie, in der wohl jeder sein Wissen über ansteckende Krankheiten deutlich erweitert hat, wirkt das eigenartig.

Wem solche Details egal sind und etwas sucht, das an einen leicht trashigen Horrorfilm erinnert, ist genau richtig. Denn Dead Island 2 nimmt sich selbst nicht so ernst, bietet durchaus komische Momente und vor allem: viel blutiges und brutales Zombie-Gemetzel. Dafür sorgt das große Arsenal an Waffen.

Das reicht von der Gartenhake bis zum Sturmgewehr, die zudem noch mit Attributen angepasst werden können. Mit einer elektrisierenden Axt und einem flammenden Ninjaschwert werden die Kämpfe zwar einfacher, da jedoch auch die Zombies mit dem Fortschritt stärker werden, bleibt es stets eine Herausforderung.

In „Dead Island 2“ gibt es zwar keine offene Spielwelt, dafür aber zehn weitläufig Gebiete, von den Hollywood Hills runter bis zum Venice Beach, die jeweils sehr detailreich gestaltet wurden. Das Aussehen der Zombies variiert zudem je nach Stadtviertel: Am Strand rennen diese zum Beispiel in Bikini und Badehose herum. Während der 24 Hauptmissionen im Spiel ist so für Abwechslung gesorgt, trotz Nebenaufgaben und Onlinemodus fehlt dem Spiel darüber hinaus aber der Reiz, es weiterzuspielen.

„Dead Island 2“ ist ab 18 Jahren freigegeben und für PC sowie für Playstation und Xbox erhältlich und kostet zwischen 60 und 73 Euro.