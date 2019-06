© Youtube

Julien Bam

„Ich bin geldgeil, wurde von einer Firma gekauft und bin kritikunfähig“, so überschrieb Julien Bam ein Video, das war 2017 und er schon da einer der größten Youtuber in Deutschland (mit 5,4 Millionen Abonnenten ist er es noch bis heute). In genau diesem Video hat er dann alles widerlegt, was ihm so vorgeworfen wurde, und das, was er im Monat von Youtube bekam, veröffentlicht, netto war es erstaunlich wenig (11.660 Euro), und die Ausgaben waren hoch (23.500 Euro). Mit Merch und Werbung deckte und deckt er dieses Minus. Dass die Bam-Filme teuer sind, das sieht man: professionelle Kamera, Effekte, großes Team, mit dem er Märchen „in asozial“ nachspielt oder Musikhits parodiert, alles in superlaut mit Krach. Doch jetzt macht er auch Leises, war in den Slums von Bangladesch mit Unicef, und der Besuch brachte ihn zu der Erkenntnis: „Bildung ist der Schlüssel zu einer besseren Zukunft.“ Seit letztem Jahr macht er selbst auch etwas für Bildung, hat in Köln eine Schule aufgemacht, die „Bamschool“ – in der man tanzen lernen kann.(priz)