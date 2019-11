Aktualisiert am

Youtuber in der Kritik

Youtuber in der Kritik :

Youtuber in der Kritik : Rezo und die Folgen

Der Youtuber Rezo kann die Empörung über eines seiner Videos gerade nicht ganz nachvollziehen. Das könnte mit seinem Welt- und Politikverständnis zu tun haben, das er schon an anderer Stelle offenbart hat.

Der Youtuber Rezo steigt bei der „Zeit“ gerade zum Kolumnen-Star auf. Was er von sich gibt, hat plötzlich in jeder Einzelheit Gewicht, mag es noch so leichtgewichtig sein, wie zum Beispiel das „Kiss, Marry, Kill“-Video, das er vor ein paar Tagen hochgeladen hat. Da lässt er sich mit zwei anderen Youtubern darüber aus, mit wem er bei der Auswahl etwa zwischen den Popgrößen Katja Krasavice, Shirin David und Pietro Lombardi anbandeln und wen er um die Ecke bringen würde.

Rezo hielt dieses Spiel, das im Netz nicht nur er betreibt, wahrscheinlich für harmlosen Zeitvertreib, bis er jetzt eines Besseren belehrt wurde. Denn nun wird ihm Verharmlosung von Gewalt gegen Frauen und Sexismus vorgeworfen. Was er, wie der Diskussionsverlauf bei Twitter zeigt, offenbar nicht so ganz nachvollziehen kann. Das wiederum überrascht nicht, sieht sich Rezo doch als Logiker. Und für einen solchen gibt es zunächst einmal nur eine Lesart: seine.

Einen Einblick in dieses Welt- und Politikverständnis bot Rezo kürzlich an anderer Stelle: auf der Konferenz „Formate des Politischen“ des Deutschlandradios (F.A.Z. vom 17. November). Angesprochen auf die Einseitigkeit seines Videos „Die Zerstörung der CDU“ sagte er, Journalisten empfänden „dieses Vollständigkeitsding“ ganz anders als Leute wie er, die „aus der Logik“ der Mathematik kämen: „Nach Logik ist es nicht einseitig gewesen.“ Vollständigkeit heiße, sein Argument sinnvoll zu führen und Fakten zu nennen. Der Denkfehler ist offensichtlich: Logik hat nichts mit inhaltlicher Ausgewogenheit zu tun, genauso wenig mit der Realitätsnähe eines Arguments. Mit mathematischen Formeln kann auch Nonsens auf die Nachkommastelle genau bewiesen werden, sofern man passende Nonsens-Prämissen setzt.

Logik heißt nicht Ausgewogenheit

Fakten können auf unterschiedliche Weise miteinander verbunden werden. Auch, was als „Fakt“ gilt, steht jenseits der Naturwissenschaften immer zur Debatte. „Vollständige“, neutrale oder objektive Positionen gibt es in der Politik nicht. Einseitigkeit vermeidet, wer auch Argumente aus Denkrichtungen abbildet, die er selbst nicht teilt.

Die Optimierungslogik, die Rezo auf der Tagung in Berlin zum Besten gab – „verwende so wenig Schritte in deinem Argument wie möglich“, trägt zu Vollständigkeit, Ausgewogenheit oder Realitätsnähe nichts bei. Bei seiner großen Reichweite sollte Rezo sich dessen bewusst sein und sich nicht als neutrale Stimme der Logik inszenieren. Er scheint der Vorstellung anzuhängen, die „richtige“ Politik ergebe sich automatisch aus wissenschaftlichen Fakten.

Damit wäre er nicht allein. Der Soziologe Oliver Nachtwey beschreibt „Expertenbürger“, die oft bei Protesten der gehobenen Mittelschicht (Stuttgart 21) auf sich aufmerksam machen, vor allem Ingenieure, Techniker, Informatiker, Geographen, Biologen, Physiker und Juristen. Deren Szientismus ist nur eine Variante der Auffassung, die „richtige“ Politik liege doch auf der Hand.

Mehr zum Thema 1/

Die szientistische Denkweise ist ironischerweise verwandt mit einem ihrer größten Feindbilder, dem Populismus von Politikern, die behaupten, sie hätten den Volkswillen erkannt. Wo Szientisten und Populisten verbal aufeinander eindreschen, stehen sie oft auf einem gemeinsamen Boden: dem Antipluralismus. Für die Demokratie sind beide Gruppen eine Herausforderung.

Der Trick, Ansichten als „alternativlos“ (Angela Merkel), „gesunden Menschenverstand“ (Andreas Scheuer), reine Problemlösung oder neutral zu verkaufen, ist nicht neu. Das sogenannte „Tina-Prinzip“ (There is no alternative) geht auf eine Aussage Margaret Thatchers zurück, dürfte es aber schon seit Menschengedenken geben.

Zeit für die Rezo-Partei?

Dass Experten aus der Wissenschaft die scheinbar alternativlose Politik finden sollen, ist eines der neueren Updates für das ewige Unbehagen an der Demokratie. Schon in einer Umfrage im Jahr 2008 bewerteten rund sechzig Prozent der Deutschen ein politisches System, in dem Experten entscheiden, was „das Beste für das Land“ ist, positiv.

Das sind keine schlechten Voraussetzungen für eine Rezo-Partei. Wenn er sie „Ja Logik ey“ nennt, muss er den Namen seines Youtube-Kanals sogar nur leicht ändern. Von den Spielereien, die vor Rezos CDU-Video noch unter dem Radar liefen, müsste er sich dann aber wohl verabschieden. Aber auch so sollte er sie überdenken. Das erscheint nur logisch.