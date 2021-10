Film-Festival Cologne : Besser war Fernsehen nie

Ganz so berauschend wie in „Lovers Rock“, einer der Episoden von Steve McQueens wuchtiger „Small Axe“-Dramaserie über das – durchaus auch gute – Leben schwarzer Briten in den Sechzigern, ging es bei der pompösen Abschlussparty des Film Festival Cologne dann doch nicht zu, vielleicht auch, weil Oscar-Preisträger Steve McQueen, der den diesjährigen Kölner Filmpreis erhielt, nach kurzen, starken Dankesworten fast fluchtartig das herausgeputzte Kölner E-Werk verließ. Ihn hat, das wurde deutlich, die zentrale Laudatio von Auma Obama genervt, nicht ganz zu Unrecht. Obama sollte die Bedeutung von McQueens Filmschaffen für „Black Lives Matter“ thematisieren, hielt aber eine aktivistische Rede, in der sie darauf abhob, dass es Schwarze in eine neue Abhängigkeit treibe, wenn Weiße den Kampf für sie führen wollen und bei „Black Lives Matter“ mitmarschierten. „All Lives Matter“, das gelte es zu reklamieren. Auf McQueen ging sie nur mit den Worten ein, davon handelten seine Filme, wenn sie richtig verstehe.

3 Monate F+ für nur 3 € Zum Geburtstag von F+ lesen Sie alle Artikel auf FAZ.NET für nur 3 Euro im Monat. JETZT F+ LESEN

Steve McQueen widerspricht

Das sah der Preisträger ganz und gar nicht so. „I don’t give a shit“, war seine Reaktion. Er habe einfach der bestmögliche Filmemacher werden wollen. Allein das filmische Können seiner Schauspieler und Kollegen sei für ihn entscheidend, Hautfarbe in keiner Weise: „Excellence. Other than that I’m not fucking interested.“ Und in der Tat, „Lovers Rock“, ganz im karibischen Rhythmus schwingend und rollend, ist ein Wunder von Film und Meisterwerk der Exzellenz. Aus so intimer Nähe fängt das Quasi-Musical eine einzige Party in Notting Hill ein, übersetzt alle Spannung und Erotik, allen Übermut in einen Bilderrausch, dass die Zuschauer tatsächlich dort sind, trinken, tanzen, knutschen und mit der Heldin am Morgen verschwitzt und verknallt nach Hause laufen. An Hautfarben denkt dabei niemand.

Der Film war einer der Höhepunkte des wieder unter der Leitung von Martina Richter stehenden Festivals. Und das soll etwas heißen, denn so stark wie diesmal war selten eine Ausgabe der vor dreißig Jahren als Cologne Conference gegründeten Veranstaltung, die von Beginn an – zunächst ein wenig belächelt – einen starken Akzent auf Fernsehproduktionen und Serien gelegt hat.

An dem Qualitätssprung haben sicher auch die enormen Budgets und die gestiegene Bedeutung der Kölner Veranstaltung ihren Anteil (inzwischen feiern reihenweise deutsche und internationale Top-Produktionen hier ihre Premieren), aber die Eruption an Kreativität und Energie kann das allein nicht erklären. Es ist vielmehr, als spiele sich eine ganze Branche befreit aus der Pandemie heraus.

Gehörigen Eindruck hinterließen die oft mit deutscher Beteiligung realisierten Serien, etwa die norwegisch-deutsche Serie über eine rechtsradikale Verschwörung, „Furia“ (ZDF), oder Hermine Huntgeburths tragikomische Underdog-Komödie „Die Wespe“ über einen strauchelnden Dart-Profi (Sky); beide Produktionen haben der Brillanz Ulrich Noethens einiges zu verdanken. Zweifellos sehenswert sind auch Valérie Donzellis humorvolles italienisch-deutsches Porträt einer Familie aus starken, hinreißenden Frauen, „Nona und ihre Töchter“ (Arte), sowie die britischen Crime-Miniserien „Deceit“ von Niall MacCormick (eine Polizistin als Köder für einen Sexualstraftäter) und „Too Close“ von Sue Tully (eine forensische Psychologin verliert sich im Leben ihrer Patientin, die des Kindsmordes angeklagt ist).