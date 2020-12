Episode 12: „Dezember“

Die letzte Episode beginnt mit einem Erdbeben in Tübingen. Ein Nachrichtensprecher berichtet, dass in diesem Jahr keine Feuerwerkskörper verkauft werden dürfen, weil die Krankenhäuser durch das Virus ohnehin stark belastet sind. Dann optimistische Orchestermusik, wir sehen große Hallen, in denen die Briten als erste gegen das Virus geimpft werden. Einer von ihnen ist William Shakespeare. Bald darauf schließen zahlreiche Länder ihre Grenzen für Einreisende aus Großbritannien, weil dort ein neuer Virenstamm aufgetaucht ist, der in einer ersten Einschätzung als besonders ansteckend gilt. Stimmungsvolle Bilder von gelegentlich hustenden Menschen im Kreise ihrer Familie unterm Weihnachtsbaum. Schnitt, ein Paar steht nachts mit Sektgläsern und mit Partyhüten vor seinem Haus und schaut auf die dunkle Wiese. Plötzlich explodieren am Himmel bunte Lichter. Ein Ufo landet auf der Wiese. Ihm entsteigen Aliens, die sofort anfangen, die Menschheit anzugreifen.