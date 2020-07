Münchner Rundfunkinstitut IRT : Öffentlich-Rechtliche ziehen den Stecker

Zuletzt sah es so aus, als habe das Institut für Rundfunktechnik (IRT) in München doch eine Zukunft. Nun steht fest: Die öffentlich-rechtlichen Sender, die das IRT tragen, machen Schluss. Dahinter steckt ein abenteuerlicher Finanzskandal.

Das Institut für Rundfunktechnik (IRT) in München steht vor dem Aus. Auf einer Sondersitzung konnten sich die Gesellschafter nicht auf einen Plan zur Fortführung des Instituts einigen. Es bleibt bei der Kündigung aller Gesellschafter, die diese im Dezember 2019 ausgesprochen hatten. Gesellschafter des IRT sind die öffentlich-rechtlichen Sender aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Trotz intensivster Bemühungen war es nicht möglich, eine belastbare wirtschaftliche Zukunftsperspektive für das IRT zu erarbeiten“, hieß es am Freitagabend. Für die Mitarbeiter werde ein Sozialplan erarbeitet.

In Schieflage ist das Institut geraten, weil die Geschäftsführung es über Jahre versäumte, genau darauf zu achten, welche Summen mit dem Patent auf die vom IRT entwickelte Mp3-Audiotechnik seit der Jahrtausendwende eingenommen wurden. Erst 2015 fiel die Sache auf.

Es folgte ein Rechtsstreit mit einem Patentanwalt, den das IRT beschäftigt hatte und dem das Institut vorwarf, sich auf bereichert zu haben, und mit einer Patenrechteverwertungsgesellschaft. Von potentiell entgangenen zweihundert Millionen Euro zahlte der Anwalt immerhin sechzig Millionen Euro an das IRT. Für die an dem Patent seinerzeit beteiligten Entwickler des Instituts bedeutete dies einen späten Geldsegen. Die Gesellschafter aber, allen voran das ZDF, zogen aus der Affäre den Schluss, das Technik-Institut, das in all den Jahren von Zuschüssen der Sender abhängig war, zu verlassen.

Bis zu diesem Freitag aber gab es den Versuch, das Institut mit seinen zurzeit 108 Mitarbeitern in verkleinerter Form am Leben zu erhalten. Diesen Plan favorisierte der Bayerische Rundfunk (BR), der unter den Gesellschaftern federführend ist. Der BR hatte sich von anderen Gesellschaftern freilich auch den Vorwurf anhören müssen, man habe bei der Aufsicht der Geschäftsführung des IRT versagt. In der vergangenen Woche war die Entscheidung, ob es mit dem IRT weitergeht oder nicht, noch einmal vertagt worden. Jetzt erfolgte das endgültige Aus.